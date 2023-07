Probamos el Samsung Galaxy Z Fold 5: ahora es mucho más cómodo y útil de usar

En Seúl se ha celebrado el Unpacked de Samsung que ha presentado sus nuevos teléfonos, relojes y tablets en todos los mercados en los que opera la empresa, entre los que está España. Veremos en nuestro país en unos días los nuevos productos, entre los que destaca el Samsung Galaxy Z Fold 5, un smartphone que no supone una revolución con respecto a su antecesor, pero que sí mejora aspectos clave como el diseño y la bisagra.

Este modelo sigue siendo uno de los pocos plegables tipo libro que se venden en España y en los mercados occidentales, lo que deja a Samsung sin mucha competencia. Sí que hay más entre los plegables tipo concha, con marcas como OPPO o Motorola lanzando propuestas. En España el precio para el Samsung Galaxy Z Fold 5 en su variante de 256 GB queda en los 1.909 euros, la de 512 GB por 2.029 euros y la de 1 TB alcanza la cifra de 2.269 euros. La precompra ya está disponible en España desde hoy hasta el 10 de agosto para así hacerse con el modelo de 512 GB por el mismo coste de la variante de 256 GB. Y un punto importante: la versión de 1 TB viene con el regalo de la funda Slim S Pen Case y unos auriculares Buds2 Pro.

En nuestro país sólo HONOR tiene una propuesta que compite directamente con los Z Fold de Samsung, el Honor VS, un terminal que pudimos probar hace unos meses y que se posiciona como la única alternativa real al Fold de Samsung en nuestro mercado. Sí, también está el Huawei Mate X3, pero el no tener los servicios de Google lo hace que sea difícilmente recomendable.

Diseño refinado

El Salto del Samsung Galaxy Z Fold 2 al Z Fold 3 supuso un ligero cambio en la estética de estos terminales al cambiar el módulo de cámara. El modelo del año pasado era extremadamente conservador con respecto al anterior, y en esta ocasión vemos lo mismo.

A primera vista sería difícil distinguir entre un Fold de 2022 y uno de 2023 si no fuera por un cambio importante que ha acometido Samsung. Por primera vez sus plegables no dejan un hueco entre las dos zonas de la pantalla cuando se cierran. Esto ha sido posible gracias al uso de una nueva bisagra y un sistema de doblado de pantalla en forma de gota de agua, que permite que el panel se mueva dentro del dispositivo sin necesidad de dejar huecos cuando se cierra.

Probamos los Samsung GALAXY FOLD 5, GALAXY WATCH 6 y GALAXY TAB S9 Manuel Ramírez

Esta es la misma tecnología que han usado desde hace un par de años marcas como OPPO o Motorola, y que por fin Samsung opta por implementar. Aún así, es de los pocos cambios externos que vemos, y se bota que Samsung va cómoda en este sector, sin marcas que le aprieten y le obliguen a innovar, algo que sí pasa en los plegables tipo concha, motivo por el cual el Flip 5 ahora tiene una enorme pantalla externa.

Sí que hay que concederle a Samsung que ahora su plegable tipo libro es sustancialmente más ligero, aunque sigue siendo pesado, y que cuenta con un menor grosor. Ambas cosas son clave a la hora de usar un plegable, como os contamos en nuestra experiencia tras un año usando este tipo de móviles. Esto me ha sorprendido sobremanera cuando he podido cogerlo; es un cambio mucho mayor de lo que se infiere por fotos y vídeos, y solo se nota en mano.

Doble pantalla

Se mantiene el uso de una doble pantalla, una vertical exterior con un ratio muy alargado y una interior casi cuadrada. Samsung no ha mirado a lo que ha hecho OPPO o Google, o han decidido que no es lo mejor. Sí que se ha mejorado la calidad de la pantalla interior, con subidas en cifras como el brillo, que ahora llega a 1750 nits de brillo máximo, el mismo que tiene el Samsung Galaxy S23 Ultra.

El rendimiento también mejora con el uso del Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, una variación del potente procesador de Qualcomm que debería mejorar la autonomía de este terminal, que no es de las más llamativas, aunque haremos las pruebas oportunas cuando podamos analizarlos a fondo. En la memoria RAM y el almacenamiento tampoco hay cambios con respecto a lo que vimos el año pasado.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Alvarez del Vayo El Androide Libre

Sí que hay cambios en la refrigeración, con una cámara de vapor un 35% más grande. Esto debería notarse a la hora de mantener el rendimiento máximo durante más tiempo y hacerlo sin gastar mucha energía.

El software sigue siendo el mejor

Pero donde más destaca Samsung, y donde se nota que llevan años trabajando, es en el software. Se mantienen todas las novedades que hemos visto en los plegables de anteriores generaciones, como el modo trípode, el poder tener un dock de aplicaciones en la parte inferior como si fuera un ordenador, etc. Esta barra inferior ahora aloja cuatro aplicaciones recientes, no tres, o al menos eso nos han dicho en Samsung. En nuestras pruebas no hemos visto ese cambio, aunque es posible que las unidades de prueba no llevaran la última versión del software.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Alvarez del Vayo El Androide Libre

Entre las novedades está la opción de poder ocultar temporalmente las ventanas flotantes, dejándolas en un lateral, para hacer algo y volver sin problema a ponerlas delante. También podemos arrastrar imágenes de una app a otra usando dos dedos, sin necesidad de multiventana. El modo Flex tiene funciones avanzadas, sobre todo en ciertas apps optimizadas, y aquí se ve que Samsung ha echado más tiempo y recursos en ver cómo se podía mejorar la experiencia de usar un terminal de este tipo. En este modelo esta función se aprovecha mejor que en el Flip, dada su mayor diagonal de pantalla.

Sin más cambios

No hay cambios en apartados clave como la batería, que sigue siendo de 4400 mAh, la velocidad de carga máxima, la carga inalámbrica, la resistencia IPX8 o las cámaras. Todo se mantiene igual que el año pasado, por lo que claramente dar el salto de un Z Fold 4 a un Z Fold 5 es innecesario.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Alvarez del Vayo El Androide Libre

El S Pen tampoco tiene novedades, aunque ahora se vende una funda en la que podremos guardar el S Pen, no siendo necesario llevarlo aparte, cmo criticamos en los modelos de anteriores generaciones. Esta funda, al igual que las otras que se han presentado, denotan un mayor mimo por parte de Samsung, teniendo mejores acabados, menos grosor y un mejor diseño.

¿Me lo compro?

Samsung no ha arriesgado con el Galaxy Z Fold 5. No le hacía falta, no tiene apenas competencia en España. Por precio y diseño quizás haya algún rival, pero el software es clave en este tipo de plegables y ahí la marca coreana gana, de lejos. Con todo, este año se ha esforzado en mejorar la sensación en la mano, en disminuir el grosor y en bajar el peso.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Alvarez del Vayo El Androide Libre

Esto no hace que sea recomendable dar el salto de un Fold de la generación anterior a esta, pero sí que nos muestra cómo serán los plegables de Samsung a partir de ahora, más ligeros y finos, y sólo por eso merece la pena la existencia de este modelo.

En cuanto a su compra, es recomendable de la misma forma que lo era su antecesor, para un nicho de usuarios concretos, que valore tener una enorme pantalla siempre a mano, una compatible con un stylus y que se doble para poder llevar encima. Y que vaya acompañada de un software sin igual en plegables. Solo por eso el Fold 5 ya enamora.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Procesador y memoria

Procesador: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy.

Memoria RAM: 12 GB.

Almacenamiento interno: 256 / 512 / 1024 GB.

Pantalla Pantalla externa: Dynamic AMOLED 6,2 pulgadas con resolución HD+ de 2.316 x 904 píxeles y 120 Hz de tasa de refresco.

Pantalla interna: Dynamic AMOLED 7,6 pulgadas de tamaño con resolución QXGA+ de 2.176 x 1.812 píxeles y 120 Hz de tasa de refresco.

Corning Gorilla Glass Victus.

Camara trasera Gran angular: 50 Mpx.

Ultra gran angular: 12 Mpx (f/2.2, 123°).

Telefoto: 10 Mpx con zoom 3x.

Camara delantera Pantalla externa: 10 Mpx f/2.2.

Pantalla interna: Sensor bajo pantalla 4 Mpx f/1.8.

Conectividad 5G.

4G/LTE.

Dual SIM.

Bluetooth 5.6.

WiFi 7.

Autonomía Batería: 4.400 mAh.

Carga rápida: 25 W.

Otros Puerto USB-C.

Sensor de huellas en un lateral.

Soporte a S Pen Pro.

IPX8.

Dimensiones y peso Dimensiones plegado: 67,1 x 154,9 x 13,4 mm.

Dimensiones abierto: 129,,9 x 154,9 x 6,1 mm.

Peso: 253 gramos.

Sistema operativo Versión de Android: 13.

Interfaz del fabricante: ONE UI 5.1.

