Primer contacto con el Samsung Galaxy Z Flip 5: la nueva pantalla externa mejora toda la experiencia

Los móviles plegables llevan con nosotros ya varios años, y son productos que empiezan a acercarse a su madurez. Lo hemos visto en el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 5, un terminal muy parecido a su antecesor, pero también hemos visto cambios más importantes en su hermano pequeño, el Samsung Galaxy Z Flip 5 que hemos podido probar hace unos días.

Este nuevo plegable tipo concha de Samsung es el que más amenazado se está viendo con apuestas de marcas como OPPO o Motorola, que comercializan en España sus propios smartphones plegables de este tipo. Por eso Samsung ha renovado su plegable más exitoso de una forma algo más intensa que su plegable tipo libro. Las mayores novedades de este terminal son su nueva bisagra, que evita huecos y minimiza la arruga del pliegue, y su menor peso.

El nuevo Samsung Galaxy Z Flip 5 se pondrá a la venta en España a un precio que parte de los 1.209 euros para la versión de 256 GB y la de 512 GB por 1.329 euros y se diferenciará de sus antecesores en dos aspectos clave, además de en los esperados cambios de software y procesador. La precompra está disponible desde hoy hasta el 10 de agosto para así adquirir el modelo de 512 GB por el precio de la versión de 256 GB.

Una nueva bisagra

Samsung ha dado por fin el salto de construcción que muchos pedían, usando un nuevo sistema de bisagra que permite que, cerrados, sus plegables no estén obligados a dejar un hueco en medio para proteger la pantalla de una posible rotura. Al usar el plegado en forma de gota de agua Samsung ahora ofrece un móvil que se cierra por completo, lo que hace que no le entren objetos o polvo como pasaba antes.

Además, lo hace manteniendo la resistencia al agua IPX8, la única en este tipo de móviles, que no se ha visto replicada en otras marcas. Por último, esta nueva bisagra también ayuda con la arruga central, que ahora es menos notoria, aunque sigue siendo algo que se nota, sobre todo si lo comparamos con otros modelos de otras marcas, como OPPO o Google.

En este caso siempre es más notable porque deslizamos el dedo de arriba abajo, pasando por la arruga. En el Samsung Galaxy Z Fold 5 no es así, porque la arruga está en vertical y es más raro toparnos con ella.

La pantalla es la estrella

Sin duda el elemento más destacable de este terminal es su pantalla externa. Lo es porque es notablemente más grande que las de anteriores modelos, llegando a las 3,4 pulgadas, y lo es porque ahora el software permite hacer mucho más. Es aquí donde más dudas tenemos ya que, aunque la hemos podido probar, tendremos que esperar al análisis a fondo para ser si el enfoque de Samsung es el acertado.

Hace unos meses pudimos probar el OPPO Find N2 Flip, el primer plegable tipo concha de la marca china que llegaba a España. Este modelo disponía de una pantalla externa muy grande que, por desgracia, se quedaba corta por no permitir más que el uso de unos pocos Widgets. Por otro lado, está el Motorola Razr 40 Ultra, con una pantalla externa que es, de factor, casi igual de útil que la interna ya que podemos usar cualquier aplicación. Samsung se ha quedado a medio camino en este Flip 5.

Quizás más cerca del OPPO que del Motorola, pero con la suficiente capacidad de personalización y opciones como para que eso no sea un problema. Para empezar, podremos usar la pantalla externa como un cómodo visor de cámara, haciendo un gesto para hacernos un selfie. Y ojo, un selfie con las cámaras principales, con la calidad que eso implica. Además, podemos modificar la configuración de los escritorios en la pantalla externa con widgets, cambiando el orden de las diferentes pantallas, con fondos de pantalla diferentes a los del interior, etc. Se podrá ver el calendario, el tiempo y otras funciones, además de pode responder a notificaciones de texto con un teclado completo sin tener que abrir el móvil. Perfecto para una respuesta rápida.

Cuando deslizamos de arriba abajo se abren los ajustes rápidos de Wifi, modo avión, etc. Y si lo hacemos de abajo arriba podremos pagar con el móvil, directamente, sin tener que abrirlo, confirmando la acción en el sensor de huellas lateral. Pinzando en la pantalla veremos todas las disponibles, como una especia de multiventana para ir a la que prefiramos, sin tener que deslizar de forma continuada a un lado o al otro.

Pero lo mejor es que podemos elegir qué aplicaciones podemos usar de forma normal, siempre que los desarrolladores hayan usado la nueva API de Samsung. En su lanzamiento tenemos actualizadas las apps de Google y de Samsung, como YouTube, Gmail, etc. También hemos visto apps de terceros, como WhatsApp o Netflix. Es decir, podemos ver series y películas en esta pantalla, así como navegar en los chats, enviar fotos y memes o responder mensajes en WhatsApp.

Mismas cámaras y más potencia

El procesador elegido para este modelo es el Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, una variante menor del Snapdragon 8 Gen 2, que ayuda a no sólo a dar un mejor rendimiento, sino a hacer que la batería dure más, ya que con 3700 mAh no es que vayamos a tener problemas, pero no veremos un cambio sustancial con respecto a lo que tuvimos el año pasado. Lo mismo sucede con la carga inalámbrica y con la carga rápida, que sigue siendo más conservadora que la de su competencia. También el sensor de huellas está en el lateral, y se sigue pudiendo pulsar dos veces para abrir cualquier aplicación.

Con respecto a las cámaras, los cambios que vemos se deben al nuevo procesador de señal de imagen (ISO) del procesador principal, ya que las cámaras, lentes y sensores son las mismas que las que tiene el Samsung Galaxy Z Flip 4. La cámara trasera es de 12 Mpx en el gran angular y de 12 Mpx con estabilizador óptico en el angular. La cámara frontal interior es de 10 Mpx, y permite grabar vídeo en 4K, algo que podríamos dar por sentado dado que este es un móvil de gama alta, pero que muchos rivales no tienen.

Sí que hay cambios en la forma de procesar las fotos, con más elementos de inteligencia artificial, heredados de los S23 Series. También se mantiene el modo Flex, para cámara, y para otras apps en modo trípode. Este modo Flex ahora tiene funciones avanzadas, como captura de pantalla, trackpad... Y podemos hacer que funcione en cualquier app que queramos.

¿Me lo compro?

Los fabricantes de móviles no sacan versiones anuales de sus dispositivos buscando que cambiemos cada año de terminal. Su idea es que, siempre que haya una persona que sopese cambiar su móvil, haya un modelo nuevo disponible. En el caso de los plegables esto es más notorio, ya que el salto de un móvil normal a uno como este es llamativo.

El Samsung Galaxy Z Flip 5 es un buen terminal, con potencia más que de sobra, una pantalla interna genial, buena batería y cámaras solventes, pero nada de eso es su principal argumento de compra. El poderse doblar cambia por completo la forma en la que lo transportamos.

Ahora, con una mayor pantalla externa, mucho más funcional, también cambia la forma en la que lo usamos, lo que puede hacer que mucha gente lo empiece a mirar con otros ojos, al ofrecer más que sus antecesores. Los plegables aún no son para todo el mundo, pero móviles como el Z Flip 5 empiezan a cambiar esa realidad.

Procesador y memoria

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy.

Memoria RAM: 8 GB LPDDR5 .

. Almacenamiento interno: 128 / 256 / 512 GB UFS 3.1.

Pantalla principal Tamaño: 6,7 pulgadas.

Resolución: 1.080 x 2.640 píxeles .

. Tecnología: Dynamic AMOLED 2X.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Pantalla secundaria Tamaño: 3,4 pulgadas.

Resolución: 720 x 748 píxeles .

. Tecnología: Super AMOLED | 306 PPI.

Tasa de refresco: 60 Hz.

Camara trasera Gran Angular: 12 Mpx f/1.8 con OIS.

Ultra gran angular: 12 Mpx f/2.2.

Camara delantera Resolución: 10 Mpx f/2.4.

Conectividad 5G.

4G.

Bluetooth 5.3.

WiFi 7.

NFC.

Autonomía Batería: 3.700 mAh.

Carga rápida de 25 W.

Carga inalámbrica.

Otros Puerto USB-C.

Sensor de huellas dactilares lateral.

Altavoces estéreo.

IPX8.

Dimensiones y peso Dimensiones plegado 71,9 x 85,1 x 15,1 mm.

Desplegado: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm.

Peso: 187 g.

Sistema operativo Versión de Android: 13.

Interfaz del fabricante: One UI 5.1.

