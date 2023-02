OPPO Find N2 Flip, análisis: OPPO llega tarde pero con muchísima fuerza

En los últimos meses he tenido la oportunidad de probar muchos plegables. De hecho, he estado un año usando este tipo de móviles de forma ininterrumpida, aunque aún no se hayan convertido aún en un tipo de móvil común en la calle.

Poco a poco se van viendo cada vez más modelos, y eso es algo que saben todas las marcas, que poco a poco van haciendo la competencia a Samsung.

La última en hacerlo es OPPO, que ha presentado en Londres su primer plegable para España y para Europa, el OPPO Find N2 Flip.

No es el primer plegable, pero sí lo es

En el evento de presentación de este modelo tuvimos la oportunidad de charlar con algunos representantes de la empresa y hacerles preguntas, en concreto con Peter Lee, Head of Find Product Line en OPPO y con Arne Herkelmann, Head of Product Management en OPPO Europa.

Les preguntamos por qué este es el primer plegable que la empresa pone a la venta en España. El motivo fue el esperado: hay mucha más demanda de móviles tipo concha que tipo libro.

Esto es algo que hemos comentado aquí muchas veces y es que, aunque a los tecnófilos nos gusten más los móviles tipo Fold N2, a la gente le llama más la atención los modelos tipo Find N2 Flip. Esto no es tan así en China, donde el tamaño de pantalla o la potencia es casi lo más importancia.

Además, en OPPO han visto una ventana de oportunidad para corregir algunos aspectos de rivales como los de Samsung o Motorola, como la pantalla externa, las cámaras o la autonomía. Hablaremos de ello más adelante.

Características del OPPO Find N2 Flip

Procesador y memoria

MediaTek Dimensity 9000+.

Memoria RAM: 8 GB / LPDDR5.

Almacenamiento interno: 256 GB / UFS 3.1.

Pantalla externa Tamaño: 3,26 pulgadas.

Resolución: 720 x 382.

Tecnología: AMOLED.

Gorilla Glass 5.

Pantalla principal Tamaño: 6,8 pulgadas.

Resolución: 2520 x 1080.

Tecnología: AMOLED LTPO.

Tasa de refresco interna: 120 Hz.

Protección Ultra Thing Glass.

Camara trasera Principal: 50 Mpx Sony IMX890.

Gran Angular: 8 Mpx Sony IMX355.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 32 Mpx Sony IMX709.

Conectividad 5G.

Dual SIM (5G en las 2 SIMs).

Bluetooth 5.3.

WiFi 6.

Autonomía Batería: 4.300 mAh.

Carga rápida: 44 W SUPERVOOC.

Otros Puerto USB-C.

Desbloqueo huella lateral.

IPX4.

Dolby Atmos.

Dimensiones y peso Dimensiones cerrado: 85,5 x 75,2 x 16,02 mm .

. Sin plegar: 166,2 x 75,2 x 7,45 mm.

Peso: 191 g.

Sistema operativo Versión de Android: 13.

Interfaz del fabricante: ColorOS.

Un diseño conocido, y mejorado

Está claro que, al igual que todos los móviles normales se parecen, todos los plegables de tipo concha también lo hacen. La posición de la bisagra, los refuerzos perimetrales para no arañar la pantalla y otros elementos así obligan.

Con todo, hay algunas decisiones de diseño que mejoran este OPPO con respecto al Flip de Samsung, su principal rival.

Para empezar, no tiene espacio entre las dos partes de la pantalla cuando se pliega, al usar una forma de plegado llamada gota de agua, que permite esto además de minimizar, y mucho, la visibilidad de la doblez.

Además, la pantalla tiene un marco negro notable, como todos los plegables, y aunque es de plástico parece de mejor calidad que el de sus rivales. Da la sensación de ser un marco normal, no un recubrimiento de goma.

Otro aspecto a valorar es la presencia de dos altavoces, algo que no es nuevo, pero que no podemos dar por supuesto en móviles donde el espacio es tan escaso.

Este modelo estará disponible en dos colores, un tono negro muy elegante con un acabado que imita la arena y que es sobrio y discreto. Además, hay otro color que es más brillante, con tonos lavanda, pensado para esas personas que quieren que su móvil llame más la atención, sin llegar a ser estridente.

Es como si OPPO hubiera escogido dos colores, uno para los que valoran la estética y otro para los que quieren pasar desapercibidos.

OPPO apuesta por MediaTek

En las últimas semanas hemos podido ver cómo Qualcomm había revolucionado el sector de los procesadores con su Snapdragon 8 Gen 2, que hemos analizado en el Samsung Galaxy S23 Ultra y en el OnePlus 11. No es tanto la potencia, sino la eficiencia, lo que nos ha encantado este procesador.

Sin embargo, para su primer plegable europeo OPPO ha apostado por MediaTek, en concreto por el Dimensity 9000+, el que es su mejor procesador.

Según algunos responsables esto se ha hecho para favorecer la autonomía del terminal, y es que la firma china suele cuidar más este aspecto que la americana, aún a costa de tener unas cifras de rendimiento algo inferiores. En un plegable de este tipo tiene sentido esta decisión. No lo tenemos tan claro por nuestras pruebas.

Este móvil llega con una sola versión de memoria, que tiene 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna. Aunque podríamos pensar que 12 GB serían mejores (y sería cierto), la verdad es que OPPO ha estado haciendo equilibrios para no encarecer en exceso este modelo (puede que eso explique también la elección del procesador).

El móvil se mueve de manera fluida no importa qué hagamos, nos permite jugar a títulos exigentes, hacer fotos de manera rápida y, literalmente hacer lo que queremos.

Estamos ante un móvil de gama alta y eso se nota, y el hecho de que sea un plegable no hace que sea diferente en esto.

Dos pantallas, ambas útiles

El OPPO Find N2 Flip tiene dos pantallas. La principal es un panel AMOLED LTPO de 6,8 pulgadas con un ratio alargado y resolución 2520 x 1080 px, a medio cambio entre FHD y QHD. La tasa de refresco máxima es de 120 Hz, y está protegida por UTG, como en los móviles de Samsung. Eso hace que el tacto sea muy similar al de una pantalla normal.

Este panel funciona como el del cualquier móvil. OPPO ha logrado reducir tanto la arruga central que prácticamente no nos damos cuenta de que es un plegable hasta que le damos la vuelta... o lo cerramos.

El brillo en exteriores es muy elevado, con 1600 nits de brillo pico, pero el brillo mínimo nos ha parecido algo alto, nos hubiera gustado que el mínimo fuera incluso más bajo, para cuando lo usamos en la cama de noche, por ejemplo.

Además, en el exterior tenemos un panel de 3,26 pulgadas y 720 x 382 px de resolución, también con tecnología AMOLED, en este caso protegida con cristal Corning Gorilla Glass 5.

Algo que nunca he llegado a usar de forma diaria con los plegables de este tipo es su pantalla externa. Es cierto que es práctica para algunas situaciones, pero no siempre es así, al menos en mi caso.

OPPO ha decidido usar una pantalla vertical para intentar cambiar eso. La calidad técnica de este panel es sobresaliente, con un brillo máximo de 900 nits y una superficie muy grande. Tanto que ya se habla de que el Samsung Galaxy Z Flip 5 tendrá una pantalla similar.

Las cámaras esperadas, con una decepción

Parece que todos los fabricantes se han puesto de acuerdo para usar las mismas cámaras en sus móviles de tipo concha. Un angular en el interior, otro de más resolución en el exterior y un gran angular acompañando a este último.

Lo hizo Motorola, lo hizo Huawei, lo hizo Samsung y ahora lo hace OPPO.

En este caso tenemos un sensor principal de 50 Mpx, un Sony IMX890, acompañado de un gran angular de 8 Mpx Sony IMX355. Dentro tenemos un Sony IMX709 de 32 Mpx.

La cámara principal nos ha gustado mucho. Por calidad, por colores, por velocidad de disparo... Incluso de noche la calidad es muy buena, con una estabilización mejor que la de móviles de gama alta hace no tanto tiempo, y un control de las luces y del HDR muy acertado. Lo único que es mejorable es el modo retrato, pero porque parece algo artificial, no porque sea especialmente malo.

El gran angular no tiene la calidad de la lente principal, pero funciona bien en general. Hubiéramos querido algo más de amplitud y más resolución, pero teniendo en cuenta el tipo de móvil que es, no es un problema. Eso sí, no entendemos por qué no podemos hacerlos selfies con esta lente usando la pantalla externa, como sí podemos hacerlo con el sensor principal.

La cámara interior nos ha gustado mucho para los selfies, tanto de día como de noche, aunque evidentemente con poca luz la calidad baja. Incluso la estabilización de vídeo está a la altura de lo esperado en un móvil de este precio, sea o no plegable.

La autonomía es genial y la carga rápida también

Antes hemos hecho mención a lo importante que es aprovechar el espacio en el interior de un móvil, máxime en uno de este tipo. Esto es algo que OPPO ha estudiado mucho y ha logrado exprimir para poner una batería de 4300 mAh, la más grande vista en un plegable tipo concha.

Eso sí, el precio a pagar es la ausencia de carga inalámbrica, que su principal rival tiene, aunque a cambio se permite carga rápida de 44 W con un cargador incluido en la caja.

En la primera prueba de batería hemos estado en exteriores haciendo fotos y vídeos, hemos hablado por teléfono, usado el móvil algo como GPS, jugado en interiores. Con todo, hemos superado las 4 horas de pantalla y las 24 horas de autonomía total.

En la segunda prueba hemos estado casi exclusivamente en interiores, con Wifi. El resultado ha sido algo mejor, como era lógico. Unas 5 horas de pantalla con unas 27 horas de uso total.

El resto de días no hemos hecho pruebas medidas, aunque hemos estado una semana exacta con él. La sensación que nos da es que es una muy buena batería para ser un plegable tipo concha, pero si lo comparamos con el resto de dispositivos, solo está dentro de lo normal.

De Android 13 a Android 17

En la presentación del OPPO Find N2 Flip no se especificó, pero sabemos que el nuevo modelo de la empresa llega con Android 13. Pero eso no es lo mejor.

Los responsables han confirmado nada menos que cuatro años de actualizaciones mayores del sistema, con lo que este modelo se actualizará a Androdi 17. Y tras eso tendremos un año más de actualizaciones de seguridad. Esta era una de las principales bazas de Samsung, y ahora OPPO la ha igualado.

En cuanto a Color OS 13, no hay muchos cambios en el uso normal, con las ventajas que hemos visto en móviles de OPPO, OnePlus o realme. La personalización sigue siendo una de las estrellas, además de la nueva función de carpetas extendidas que permiten pulsar en las apps que tengamos dentro.

La pantalla externa es la que más modificaciones de la interfaz ha sufrido, por motivos obvios. En OPPO se han centrado en mejorar la experiencia con aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, y colaborarán con más desarrolladores para permitir que este tipo de apps permitan respuestas rápidas, transcripción de audio a texto y demás y podamos usar la pantalla externa de forma cómoda para responder.

Eso sí, hemos visto algunos fallos de software, como que no se paraba la reproducción de la música cuando usábamos el widget exterior para ello.

Esta pantalla también ha sido pensada para ser usada lo máximo posible, para lo cual han colaborado con Google, algo que también hacen marcas como Samsung cuando lanzan móviles diferentes.

Otra novedad es la posibilidad de usar el móvil como trípode, siendo de las pocas funciones añadidas a la pantalla externa. OPPO tiene margen de maniobra en este apartado porque técnicamente el panel exterior es perfecto, pero en cuanto a uso, se queda algo corto.

OPPO ha dado un puñetazo en la mesa

OPPO se ha sumado a la tendencia de los plegables en España para intentar acelerar la tasa de renovación de móviles, que ha pasado de uno o dos años hace no tanto, a tres y cuatro años.

Un cambio disruptivo como el de los plegables podría suponer un aumento de las ventas, y eso es algo a lo que se quiere sumar cualquier compañía.

La intención de la empresa es rivalizar directamente con el Flip de Samsung, y lo hace por precio (cuesta menos), por especificaciones (tiene mejor cámara, pantalla externa y autonomía) y por la caja de venta, que incluye el cable de carga, el cargador de 67W y una funda.

Además, OPPO ofrece un servicio de postventa premium para los compradores de este modelo, que permite que incluso aunque haya que reparar este terminal no se queden sin móvil ni un día.

Los 1049 euros que OPPO pide por el Find N2 Flip no son pocos, ni los 999 que cuesta en su promoción de lanzamiento, pero nada de eso es freno para reconocer que este es, posiblemente, el plegable más recomendable del mercado actual en España.

