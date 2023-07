Probamos los Samsung Galaxy Watch 6 y Galaxy Tab 9: así son sus nuevos ambiciosos relojes y tablets

Samsung ha realizado una de sus presentaciones más importantes del año en su país de origen y después de mostrar al Galaxy Z Flip 5 y al Z Fold 5 ha pasado ante el resto de sus productos. Hemos viajado a Corea del Sur para el Unpacked en el que se han anunciado los nuevos plegables de Samsung, a los que han acompañado cinco dispositivos más, dos relojes y tres tablets.

Todos los dispositivos tienen en común que se centran en la gama alta de cada categoría. Samsung sabe que el mercado de la electrónica de consumo se está contrayendo en este 2023 en algunos sectores, pero parece que la gama alta resiste mejor de lo que se podría pensar. Por eso han puesto el foco en ello, algo que se aprecia por ejemplo en las características de los tres modelos de tablets.

Los precios de todos los dispositivos van en consecuencia, y está por ver si el fraccionamiento del pago no vuelve a jugar un papel importante, como ha pasado en otros aparatos. El Samsung Galaxy Watch6 tiene un precio que parte de los 319 euros para la variante de 40 mm sin LTE, mientras que el modelo con LTE llega a los 369 euros. Las otras dos variantes de 44 mm tienen un precio de 349 (sin LTE) y 399 euros (con LTE) respectivamente. El Galaxy Watch 6 Classic partirá de los 419 euros para la variante de 43 mm y 469 euros con LTE; las otras dos de 47 mm tienen un precio de 449 euros para el modelo sin datos y 499 euros con LTE.

Samsung Galaxy Watch 6 Alvarez del Vayo El Androide Libre

Así quedan los precios para todas las variantes de los nuevos relojes inteligentes de Samsung. La precompra en España comienza desde hoy hasta el 10 de agosto y se regala la correa Fabric Brand y una tarjeta de regalo de 50 euros por la adquisición de algunos de los Galaxy Watch 6 y Watch 6 Classic; si se compran éstos con algunos de los plegables se aplica un descuento del 25 %.

Las tablets varían en función de la memoria interna y de la RAM, que no es la misma de base para los tres modelos. La Galaxy Tab S9 tiene cuatro variantes, dos de ellas con WiFI y las otras dos con 5G: las dos primeras, la de 8 + 128 GB por 899 euros y la de 12 + 256 GB por 1.019 euros, mientras las otras quedan en 8 + 128 GB por 1.049 euros y 12 + 256 GB por 1.169 euros respectivamente. El otro modelo es la Galaxy Tab S9+ con otras cuatro variantes: WiFI de 12 + 256 GB por 1.119 euros, WiFi de 12 + 512 GB por 1.239 euros, versión 5G de 12 + 256 GB por 1.269 euros y otra 5G de 12 + 512 GB por 1.389 euros.

Galaxy Tab S9 Series Alvarez del Vayo El Androide libre

Finalmente, la tablet más potente de la serie, la Galaxy Tab S9 Ultra. En total son 6 variantes, tres modelos WiFi con el de 12 + 256 GB por 1.339 euros, 12 + 512 GB por 1.459 euros y 16 GB + 1 TB por 1.759 euros. Los modelos con conexión de datos móviles 5G alcanza la variante de 12 + 256 GB por 1.489 euros, 12 + 512 GB por 1.609 euros y 16 GB + 1 TB por 1.909 euros.

En la precompra Samsung ofrece la versión de 512 GB al mismo precio que la versión de 256 GB y la de 256 GB por la de 128 GB en cualquiera de los tres modelos Galaxy Tab S9 Ultra, Tab S9+ y Tab S9. La variante de 1 TB de la Galaxy Tab S9 Ultra cuenta con un descuento directo de 150 euros en España.

Relojes con mayor pantalla

En esta ocasión Samsung ha renovado dos de sus relojes con dos cambios mayores en el hardware y varios en el software. Lo más llamativo es que ahora las pantallas de estos modelos son un 20% más grandes que las de sus antecesores, sin cambiar el tamaño de la caja. Esto es posible mediante el uso de unos marcos mucho más contenidos, que sientan también mejor a nivel estético. Estas pantallas también disponen de un mayor brillo, lo que permite que su uso en exteriores sea mejor, sobre todo en verano y en entornos con mucho sol y luz natural.

El segundo cambio de hardware está en las correas. Samsung ha lanzado una nueva con tacto sedoso especialmente pensada para dormir. Es muy agradable al tacto, pero habrá que probarla mejor en el análisis a fondo que le hagamos dentro de unas semanas, para comprobar si es cierto que dormir con ella es más cómodo. Las correas de los Galaxy Watch6 usarán un nuevo sistema de anclaje llamado One Click, lo que no obligará a que las correas sean diseñadas especialmente para estos relojes, como pasa con los Apple Watch. Se podrán seguir usando las correas de otros relojes de Samsung o cualquiera que compremos en otras tiendas, con las dimensiones adecuadas.

Samsung Galaxy Watch 6 Alvarez del Vayo El Androide Libre

Cerrando el apartado del software, destacar la mayor diferencia entre el Watch6 y el Watch6 Classic, además de la estética: el marco rotatorio. El Samsung Galaxy Watch6 Classic dispone de un bisel que gira y permite controlar la interfaz, no disponiendo de botones con forma de corona que permitan navegar. En el Watch6 ese bisel es táctil, y ambos relojes disponen de pantalla táctil, como era lógico.

En cuanto al software, Samsung ha puesto el foco en el descanso, pudiendo consultar mejor las gráficas de sueño, incluso desde el reloj, sin tener que mirar el móvil. Es cierto que muchos relojes tienen esta función, pero hay que recurrir al smartphone para ver las cifras completas. Con la nueva versión de One UI Watch ya no será necesario.

Samsung Galaxy Watch 6 Alvarez del Vayo El Androide Libre

Otros cambios relacionados con el software permiten personalizar los rangos de frecuencia cardíaca para cada usuario, no teniendo que constreñirnos a los que vienen por defecto en el sistema. También se mantiene la detección de caídas, se usa un termómetro con sensor de piel para la predicción del período en mujeres, se incluye un aviso de ritmo cardíaco irregular, se mantiene la medición de presión arterial…

Otra de las nuevas funciones que llega a One UI Watch es el control de la cámara desde el reloj. No nos referimos a poder hacer la foto desde el reloj, algo que obviamente es una opción, sino a controlar el visor de la cámara desde la pantalla del reloj, lo que permite saber si estamos encuadrados correctamente, si hay sombras indeseadas, etc. También se ha incluso la opción de buscar el móvil desde el reloj, algo que ya hemos probado en relojes de otros fabricantes, y que es una función que mucha gente usa casi a diario, sobre todo si se cambia mucho de bolso, de ropa, si se entra y sale mucho de casa, etc.

Tres tablets casi idénticas

Los otros tres productos anunciados son las nuevas tablets de gama alta de la compañía, las Galaxy Tab S9 Series. En esta ocasión hemos visto un cambio de estrategia importante, haciendo que todas tengan el mismo hardware base, cambiando sólo la diagonal de pantalla, la cantidad de RAM y memoria interna y el tamaño de la batería.

Al contrario de lo que estábamos acostumbrados a ver, en Samsung han decidido que los tres modelos sean iguales en prestaciones, haciendo que el tamaño sea el mayor elemento de elección. De esta forma, las Tab S9 y S9+ se acercan más al modelo Ultra, que el año pasado se posicionaba muy por encima de sus hermanas pequeñas.

Samsung Galaxy Tab S9 Series Alvarez del Vayo El Androide Libre

Los cambios son respecto a las Tab S8 no son muchos, y Samsung ha reconocido que han funcionado tan bien que han querido mejorar sin realizar modificaciones profundas. Pese a eso, contamos con novedades importantes, como la presencia de resistencia al agua IP68, la primera vez que vemos esta certificación en una tablet de gama alta.

La pantalla ha mejorado también notablemente, usándose ahora un panel AMOLED 2X HDR10+ con hasta 120 Hz de tasa de refresco y diagonales de 11" en la S9, 12,4" en la S9+ y 14" en la S9 Ultra. Esta pantalla es de una calidad muy elevada, siendo la misma que se usa en el S23 Ultra, es decir, una de las mejores del mercado. También se han mejorado las tecnologías de cuidado de visión, algo que cada vez se valora más en la industria.

Samsung Galaxy Tab S9 Series Alvarez del Vayo El Androide Libre

El sistema de sonido está compuesto por cuatro altavoces firmados por AKG y compatibles con la tecnología Dolby Atmos. Están casi en cada una de las esquinas, por lo que es más difícil bloquearlos. Los tres modelos usan el Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, el procesador de gama alta que hemos visto en los Galaxy S23 Series y que ofrece no sólo un rendimiento muy alto, sino también una gran eficiencia energética.

Pero es en el apartado productivo donde Samsung ha querido hacer más cambios. Además de nuevas funciones en la interfaz de One UI tenemos compatibilidad con aplicaciones de trabajo muy importantes, como Good Notes o Luma Fusion. Esto demuestra que el enfoque de Samsung con las tablets está muy lejos de lo que propone Google.

Samsung Galaxy Tab S9 Series Alvarez del Vayo El Androide Libre

Especial mención al nuevo lápiz óptico que ha desarrollado Samsung, que se vende como un accesorio aparte. Se llama S Pen Creator e incluye dos puntas diferentes, que permiten la escritura y el dibujo con un mayor ángulo de inclinación, estando enfocado a los que pasan muy tiempo trabajando con la tablet y necesitan una mayor precisión. El S Pen tradicional sigue estando disponible. Es más, viene en la caja de venta de las tres tablets.

¿Cuál me compro?

Al igual que lo que hemos visto en los nuevos plegables, Samsung ha sido bastante conservadora en la renovación de sus relojes y tablets. Hay más potencia, mejores diseños, pero no un cambio con respecto a lo que teníamos ya en el mercado. Esto demuestra que quizás no es necesario lanzar todos los modelos de productos cada año. Quizás sí uno, pero ir alternando para poder presentar una mayor cantidad de novedades.

O quizás Samsung no necesita realizar cambios tan importantes año a año, como no lo necesita Apple, y hemos llegado a un ritmo de renovación por iteraciones menores que hace que las novedades sean pocas. Con todo, tanto los relojes como las tablets son productos muy redondos, que funcionan muy bien tanto dentro como fuera del ecosistema de la empresa. Aún así, será en los análisis a fondo donde veremos los cambios, donde quedará claro si estos productos son los que demanda el mercado.

