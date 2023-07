Probamos la Xiaomi Pad 6, la tablet Android perfecta para que olvides al iPad Air

A finales de mayo tuvo lugar un evento de Xiaomi en Milán (Italia) en el que la empresa nos dejó probar su nueva tablet, la Xiaomi Pad 6, la evolución del modelo de hace dos años, la Xiaomi Pad 5. La compañía ya confirmó que este nuevo aparato llegaría a España, aunque aún no sabíamos ni fecha ni precio.

Hoy ha sido el día en el que Xiaomi ha puesto a la venta la Xiaomi Pad 6, una tablet que arranca en los 399,99 euros. Nosotros hemos podido pasar unos días con esta tablet, jugando, trabajando y poniendo a prueba sus funciones, para ver si merece la pena o no el salto con respecto a otras tablets.

Vamos a centrarnos en las mejoras de software que tenemos en este modelo con respecto a lo que ofrecen otras tablets que no tienen MIUI, el rendimiento en juegos y tareas de trabajo y también probaremos aspectos como la autonomía, aunque en las tablets no parece que vayamos a tener problemas con esto. Todo eso teniendo en cuenta que el precio de esta tablet es claramente menor que el de la competencia. Y también veremos si merece la pena pagar casi el doble por el iPad Air.

Si merece la pena comprar la Xiaomi Pad 6 o no lo dejaremos, como siempre, para el último apartado del análisis. Está por ver que Xiaomi finalmente traiga a España también la Xiaomi Pad 6 Pro, que por ahora parece que no sale de China. Quizás este nuevo resurgir de las tablets, y la rumoreada llegada de la Pixel Tablet a España a final de año animen a la empresa.

Sin cambios estéticos

Los teléfonos móviles han evolucionado poco desde que en 2007 Apple marcara el estándar de la industria. Con las tablets ha pasado algo similar, y no vemos muchos cambios de diseño con respecto a lo que ya hemos podido probar en la última década y media.

La Xiaomi Pad 6 es una tablet de tamaño medio, con esquinas redondeados, cantos rectos y un módulo trasero de cámara que es la única concesión a la diferenciación de otros productos. Mantiene lo bueno de sus antecesores, como los cuatro altavoces, la posición de los botones en la esquina superior izquierda o la cámara frontal en el lateral mayor, lo que permite hacer videollamadas de forma mucho más cómoda.

Una de las mayores diferencias de esta tablet con otras de precio similar es la ausencia de lector de huellas. Normalmente, las tablets, al igual que los plegables, lo ponen en el lateral, en el botón de encendido. Xiaomi ha optado por no ponerlo, y no nos parece un error. Dado el tamaño de la tablet al final lo mejor es usar el desbloqueo facial, que es rápido.

Xiaomi Pad 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la unidad que nos han cedido lo más llamativo es el color trasero, a medio camino entre el oro dorado y el plateado. Le otorga una estética muy elegante, y al ser metal el tacto también es muy premium. Lo que no viene en la caja, aunque podemos comprarlo aparte, es una funda, que puede venir con teclado si así lo queremos. Lo que no tiene es trackpad, algo que sí tenía la funda de la OnePlus Pad. Los pines magnéticos para ese teclado están ahora en la parte trasera, no en la marco inferior.

Los tres botones están en la esquina superior izquierda, si cogemos la tablet en horizontal con la cámara en la parte superior. Tenemos un puerto USB-C para la carga, de hasta 33 W, pero no jack de auriculares, algo que seguramente no mucha gente eche de menos, pero que hay que resaltar.

Lo único reprochable es el encuentro entre la pantalla y el chasis metálico, que se produce de forma algo precipitada y parece que, al tacto, la pantalla está pegada dentro de un prisma de metal, en vez de integrada en él. No es que moleste en el uso, pero cuando usamos algún gesto, en ocasiones, o al mover la mano para cambiar la postura, se nota.

Un viejo conocido

El procesador elegido por Xiaomi es el Snapdragon 870, un chip de gama alta de hace ya dos años que ha demostrado su buen hacer y que permite tener una experiencia de gama alta en el día a día sin obligar a la empresa a pagar los precios de los procesadores de última generación. Nosotros no hemos tenido problemas jugando, trabajando o viendo series o películas. Es una decisión correcta viendo el precio de la Xiaomi Pad 6.

Xiaomi Pad 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Algo parecido sucede con la memoria RAM, que va de los 6 a los 8 GB, y con la memoria interna, de 128 a 256 GB. Eso sí, hay que tener en cuenta que no tenemos micro SD, aunque 128 GB, salvo para casos muy puntuales, serán suficientes. Mucho uso de este tipo de dispositivos se realiza con aplicaciones de streaming, por lo que el almacenamiento no llega a ser un problema.

Llama mucho la atención que Xiaomi no haya incluido el GPS o la conectividad LTE en ninguno de los modelos, pero tiene cierto sentido al ser elementos que encarecen el precio final pero que la gente, normalmente, no usa. Seguramente por eso tampoco tengamos sensor de huellas.

Xiaomi Pad 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

A la buena experiencia multimedia ayudan los cuatro altavoces, situados en los laterales menores, que ofrecen un buen sonido y que aunque se pueden tapar accidentalmente siguen funcionando bien, es muy improbable taparlos todos.

Las cámaras, de 8 Mpx delante y de 13 Mpx detrás, cumplen para lo que se le ha de pedir a una tablet de esta categoría. Permiten hacer videollamadas, hacer alguna toma rápida y poco más. Pero es que no deberíamos hacer mucho más.

Por Hz que no sea

La pantalla de esta tablet es grande, muy grande. Sus 11 pulgadas de diagonal hacen que usarla estando tumbados, por ejemplo, no sea buena idea, pero no se ha pensado para eso. Esta tablet ofrece una experiencia visual bastante lograda en interiores, con una gran diagonal y una resolución muy elevada, de 2,8K. Sus 1800 x 2880 px y su ratio 16:10 hacen que ver vídeos o series, o jugar, sea agradable.

Además, dispone de una tasa de refresco de hasta 144 Hz, algo que no solemos ver en los dispositivos de Xiaomi, pero sí en otros de marcas como Motorola, o algunas tablets gaming. Con todo, esa tasa de refresco se puede modificar, y no tenemos por qué dejarla activa si no queremos. Esto es importante porque no es esta una pantalla LTPO.

Xiaomi Pad 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Uno de los inconvenientes del panel es que usa la tecnología LCD, alejándose de las pantallas OLED a las que ya estamos acostumbrados en los móviles. Es cierto que las tablets no suelen usar paneles orgánicos, pero Samsung sí que los ha utilizado en ocasiones, aunque en modelos más caros. Eso sí, este es un panel LTPS, que es la gama alta dentro de los paneles LCD. Además, la Xiaomi Pad 6 es compatible con HDR10+.

El brillo es uno de los principales inconvenientes al usarla en exteriores, junto a lo mucho que refleja la pantalla las luces y elementos externos. No está pensada, ni en broma, para usarla mientras andamos o para consular algo en la calle, aunque puntualmente, en la sombra, es posible.

Buena autonomía

La batería de este modelo es casi calcada a la de su antecesora. Tenemos 8840 mAh con una carga rápida de hasta 33W, lo que nos dará una autonomía más que decente. Obviamente, al ser usada siempre en Wifi y en interiores, o al menos mayormente, la batería no se ve penalizada por elementos como el brillo de la pantalla o la conectividad 5G que suelen bajar las cifras de los smartphones.

Lo único que quizás nos hubiera gustado es tener una carga algo más rápida, porque la Xiaomi Pad 5 ya tenía los 33 W. Seguramente la ausencia de competencia en este rango de precios haya hecho que Xiaomi se haya acomodado un poco. Al final del análisis veremos cómo el precio de este modelo está sustancialmente por debajo de los de sus principales rivales.

MIUI por fin ayuda

Xiaomi está, poco a poco, mejorando el soporte que da de software. La Xiaomi Pad 5 se actualizó a versiones mayores de Android y esperamos lo mismo de la Xiaomi Pad 6. Esta table llega con Android 13 y con MIUI 14, y esto ayuda al uso de la tablet.

Podemos dividir la pantalla de forma sencilla para tener dos aplicaciones a la vez, podemos mover el tamaño de esas pantallas para que no sean iguales, dejar una app flotando encima de otra... Incluso MIUI 14 ofrece una barra inferior similar al dock de las aplicaciones, para tener ahí las apps que queramos y también las que están abiertas en segundo plano, apareciendo estas en la zona derecha. Se especula con que Android 14 incluirá esto de serie, pero mientras tanto MIUI nos lo ofrece.

Xiaomi Pad 6 Álvarez del Vayo Milán (Italia)

MIUI 14 también permite conectar tu móvil Xiaomi a la tablet y usar la pantalla del primero como si fuera una aplicación en la propia Xiaomi Pad 6. Eso sí, necesitas un móvil de la misma marca. De igual modo, podemos conectar la tablet a un monitor, pero sólo en modo espejo, no pudiendo usar un modo escritorio como tiene Samsung, por ejemplo.

MIUI también permite cosas como personalizar el volumen de cada aplicación que estemos usando a la vz, en el asistente de Sonido que tenemos en los ajustes. También podremos ampliar la RAM mediante la extensión virtual, del mismo modo que lo hacemos en sus móviles. Si queremos modificar la experiencia visual mientras vemos una serie o película podemos irnos a la Caja de Herramientas de vídeo, dentro de los Ajustes adicionales, y activarla en las apps que queremos. Esto nos permitirá modificar la experiencia de visualización, de sonido, hacer capturas de pantalla...

Probamos el lápiz

Xiaomi mantiene la misma estrategia en la Xiaomi Pad 6 que tuvo en la Pad 5. Pretende que esta sea una tablet para trabajar y para jugar, al contrario de lo que propone Google. Para ello ofrece como accesorios extra una funda con un teclado incorporado y un lápiz. La funda no hemos podido probarla a fondo, sólo en la toma de contacto, pero al no tener la letra ñ ni disponer de trackpad, nos parece que su perfil de usuario será muy de nicho.

Sí que hemos podido probar el lápiz. Yo no, obviamente, porque no sé dibujar, pero se lo he prestado a mi pareja unas horas para que me diera su opinión, y que ella usa mucho un iPad Air con el Apple Pencil de segunda generación.

Xiaomi Pad 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Su sensación es que ha habido una mejora con respecto al modelo de hace dos años. el lápiz es más preciso, y los dos botones físicos llegan a ser útiles. eso sí, compararlo con el de Apple no es justo no por el hardware, sino por el ecosistema de aplicaciones que hay en iPad OS. Eso sí, este nuevo lápiz funciona con la Xiaomi Pad 5, pero no al revés. El lápiz de la antecesora de esta tablet no funcionará con la Xiaomi Pad 6.

¿Me la compro?

Xiaomi ha acertado al crear una tablet de gama media alta con ciertos compromisos pero con un precio más cercano a la parte baja del catálogo que a la alta, aunque tampoco se pueda categorizar como un chollo.

El modelo de 6 + 128 GB está ya a la venta por 399,99 euros, y del 10 al 24 de julio lleva una funda de regalo. El modelo de 8 + 256 GB tiene un precio de 449,99 euros. Ambas se pueden comprar en tiendas como Amazon.



Uno de los principales rivales es la OnePlus Pad, que cuesta 499 euros, y tiene prestaciones muy parecidas, aunque no idénticas. También ha sido anunciada hace poco la OnePlus Pad 2, muy similar al modelo de OnePlus, a un precio de 599 euros. Como veis, Xiaomi se ha posicionado en un rango de precio inferior, con prestaciones muy correctas, lo que la vuelve a convertir en la tablet de referencia para los que no quieren gastarse mucho dinero pero tampoco comprar un modelo que se quede anticuado en poco tiempo.

