Xiaomi Redmi Note 12 Pro, análisis: equilibrado y sin un precio alto, qué más pedir

A finales del mes de marzo Xiaomi anunció la llegada a España de los nuevos Redmi Note 12 Series, sus modelos estrella para la gama media, dentro de la submarca Redmi.

Fueron cinco los modelos presentados, abarcando un amplio espectro que iba desde los terminales de gama de entrada por debajo de los 200 euros a modelos de gama media con unas especificaciones de las que carecen algunos modelos de gama alta.

Nosotros hemos querido probar el que es el más equilibrado en precio y prestaciones, el que creemos que puede interesar a un público más amplio, el Redmi Note 12 Pro 5G.

Características Redmi Note 12 Pro

Procesador y memoria MediaTek Dimensity 1080.

Memoria RAM: 6 / 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,67 pulgadas.

Resolución: FHD+.

Tecnología: OLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx Sony IMX 766, OIS.

Gran angular: 8 Mpx

Profundidad: 2 Mpx.

Otros: LED Flash

Camara delantera Resolución: 16 Mpx.

Conectividad 5G.

Bluetooth

Wifi 6.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Carga rápida: 67 W.

Otros Puerto USB-C.

Dimensiones y peso Dimensiones: 163 x 76 x 8 mm.

Peso: 187 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: MIUI 13.

Diseño sencillo de marcos rectos

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Las modas afectan a la industria de los smartphones tanto como a cualquier otra industria para el gran público.

El diseño es algo que se suele infravalorar en los análisis de móviles y que está entre los parámetros más importantes a la hora de cambiar de móvil para muchos consumidores.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Con todo, Redmi no es una marca que se centre en esto, al estar forzada a ajustar el precio para ser competitiva. El Redmi Note 12 Pro es un buen ejemplo. Es un terminal compacto, con buen acabado, pero que no da en la mano la sensación de gran calidad. Seguramente tampoco lo busque.

Es un dispositivo que apuesta por los cantos rectos, una trasera sencilla con un módulo de cámara bastante normal que no hace concesiones a lo histriónico o a lo llamativo.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es funcional, sin más.

Y eso se nota en la adopción de un doble altavoz, puerto de infrarrojos, presencia de jack de auriculares (eso es raro ya en este rango de precios) además de conectividad como NFC, Wifi 6, etc.

El procesador es un acierto

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Hace ya tiempo que MediaTek logró igualar a Qualcomm en la gama media de procesadores, quizás no en potencia bruta, pero sin en calidad precio.

Este Xiaomi Redmi Note 12 Pro usa el Dimensity 1080, un chipset que hubiera sido un gama alta del pasado pero que se ha diseñado para la gama media y que nos ha dado muchas alegrías, permitiendo aquí un uso más que notable del terminal.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Incluso en juegos exigentes hemos visto que el procesador cumple, aunque haya diferencia con otros modelos más caros, claro. La sensación es la que se ha ido propagando al resto de las secciones: es lo suficientemente bueno como para darlo por válido, aunque no sea un elemento que destaque sobremanera.

La memoria RAM es de 6 u 8 GB y la memoria interna de 128 GB, aunque hay una versión de 256 GB. Aquí ya vemos que marcas como Vivo y OPPO ofrecen más memoria de base en la gama media, aunque es cierto que a costa de un precio de serie algo mayor también.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

El sonido no nos ha gustado mucho, porque pese a tener dos altavoces hemos visto cómo la calidad era mediocre, con unos tonos metálicos que nos han sorprendido. Redmi es una marca de gama media, pero la calidad de Xiaomi en los altavoces estaba por encima de sus rivales.

La pantalla estándar

Xiaomi es una de esas marcas a las que le importan los números. El Redmi Note 12 Pro tiene un panel de 6.67 pulgadas con resolución FHD, tasa de refresco de 120 Hz, compatibilidad con HDR10+ y tecnología AMOLED. Vamos, lo que esperaríamos de un modelo de esta empresa en este rango de precios, aunque muchos rivales no lleguen a este punto.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Eso sí, el sensor de huellas se queda fuera de la pantalla, en el lateral, lo que hace que la sensación de móvil de gama media alta baje un escalón.

La calidad de visionado es muy buena, y se nota que aquí Xiaomi no ha recortado, aunque no veamos muchos avances con respecto a las pantallas de años anteriores.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Eso sí, el brillo máximo es de 900 nits, algo escaso aunque suficiente para el día a día.

Un sistema de cámaras que no sorprende, pero cumple

El Xiaomi Redmi Note 12 Pro ofrece un conjunto de cámaras estándar para su categoría. Una cámara frontal, un angular detrás, acompañado de un gran angular y de un macro, que hemos obviado.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

El sensor principal ofrece una calidad bastante decente de día, e incluso de noche es capaz de controlar las luces, aunque las texturas aparecen un poco lavadas, sin mucho detalle, suponemos que por la reducción de ruido que se suele aplicar en estos escenarios.

El gran angular ofrece un buen detalle, pese a no tener mucha resolución. En condiciones favorables de luz, claro, porque en interiores y de noche sufre pero no en exceso. Eso sí, es uno de esos angulares que deforma bastante los bordes para ampliar el campo de visión.

La cámara delantera es la que más nos ha gustado, aunque a veces se haya excedido en el uso del maquillaje digital. Que sí, que salimos más guapos, pero no somos nosotros.

La grabación de vídeo no es de las mejores que hemos visto, pero hemos de reconocer que la cámara frontal, con buena luz, ofrece un resultado muy bueno, sobre todo en estabilización, algo que de noche también se aprecia, pero con mucho más ruido en la toma final.

La batería es buena, pero no increíble

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La batería de este móvil es la que ya esperamos en cualquier gama media decente. Tiene 5000 mAh de capacidad y, aunque no dispone de carga inalámbrica, sí que tiene carga rápida de 67W, y se incluye el cargador en la caja. Esta es una de las diferencias con su hermano mayor, el Redmi Note 12 Pro+, que tiene 120 W.

La autonomía es consistente, sin llegar a ser una locura. Hemos realizado varias pruebas mixtas, con juegos en interiores, muchas fotos y vídeos fuera, sincronización con algunos dispositivos bluetooth, algo de búsqueda y navegación web...

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Los resultados han estado siempre entre las 4 y 5 horas de pantalla y unas 30 o 35 horas de uso total.

Obviamente, cuando usamos el móvil sólo en interiores, con Wifi, porque no salgamos de casa en un momento dado, el tiempo de pantalla puede subir muy fácilmente hasta las 6 horas.

La interfaz, esa interfaz

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

MIUI se ha convertido en un elemento polarizador en Xiaomi. Algunos la defienden por su personalización, sus múltiples opciones... Otros, la posicionan como una capa pesada, que consume demasiados recursos y que viene con mucho bloatware.

Yo, lamentablemente, estoy más cerca de los segundos que de los primeros.

MIUI se ha diseñado de una manera que hace que móviles iguales con otras capas, o sin ellas, se sienten más rápidos. La sensación de esperar a que carguen los iconos cuando cambiamos de escritorio, el copiar la estética de Apple en el centro de notificaciones, la gran cantidad de aplicaciones preinstaladas... todo hace que MIUI haya dejado de ser un punto a favor de los Xiaomi para convertirse, con suerte, en un elemento neutro y, en ocasiones, en algo en su contra.

Conclusión: un buen gama media

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Cuando me dispuse a elegir un móvil de la nueva familia Redmi Note para analizar quise elegir el más equilibrado, como he mencionado antes. Obviamente lo hacía sobre el papel, pero son ya muchos años dedicándome a esto, así que sabía por dónde tirar.

Tras una semana de uso puedo decir que he acertado, y que he encontrado lo que buscaba, un buen móvil de gama media, recomendable, con un precio no demasiado alto, al menos para los estándares de 2023.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

El precio oficial de este móvil es de 399,99 euros, aunque en Amazon ya lo hemos visto por unos 330 euros en oferta, un precio que lo hace muy interesante.

¿Hay alternativas mejores? Depende de lo que busquemos. El Pixel 6a sigue siendo una gran opción, pero este modelo ofrece mejor pantalla, mejor batería y un sistema de sonido de dos altavoces, además de una mayor disponibilidad, sobre todo a través de operadoras y grandes cadenas comerciales.

