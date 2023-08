El reloj barato de Nothing es oficial: así es la nueva marca con la que se va a expandir

CMF by Nothing, la nueva marca barata de la compañía

La ames o la odies, es innegable que la llegada de Nothing al mercado de móviles Android ha cambiado mucho las cosas. Ahora tenemos una marca centrada en ofrecer un diseño muy original y una experiencia más cercana a la de Apple, incluyendo su propia plataforma de dispositivos como los auriculares inalámbricos y el smartphone Nothing phone (2) lanzado recientemente en España.

Pero los planes del fundador de Nothing, Carl Pei, van mucho más allá. Podríamos pensar que Nothing se iba a centrar en sus dos dispositivos estrellas, el móvil y los auriculares, pero la realidad es que la compañía se quiere expandir rápidamente, aunque no de cualquier manera.

Así nace CMF by Nothing, una nueva marca bajo la que se lanzarán los próximos dispositivos de la compañía; pero ¿por qué crear una marca nueva en vez de lanzarlos directamente con el nombre de Nothing?

Así será CMF by Nothing

La explicación es que CMF by Nothing no es sólo una manera de lanzar otros tipos de dispositivos, también de apelar a un "grupo más amplio de consumidores", según reconoció la compañía en una comunicación a los medios. Por lo tanto, el objetivo es salir del nicho de mercado que, para bien o para mal, la compañía se ha creado con sus primeros dispositivos y aumentar las ventas creando modelos más accesibles.

Esta nueva gama de productos mantendrá la parte que hace destacar a Nothing, el diseño, pero lo hará más accesible a más usuarios; en concreto, Pei ha hablado de un precio más bajo, pero específicamente ha querido separarse de las marcas baratas que ofrecen productos de baja calidad. En definitiva, los primeros productos de CMF by Nothing deberían ser más baratos que los de Nothing, pero manteniendo el estilo que los hace originales.

En Nothing presentan esto como una manera de "democratizar el buen diseño", llegando a más gente. Creen que el mercado presenta una "brecha", que pretende cubrir ofreciendo productos de mayor calidad a mejores precios.

Carl Pei ya ha confirmado cuáles serán los primeros productos de CMF by Nothing: un reloj inteligente y unos auriculares. Sin embargo, no sabemos nada de estos nuevos dispositivos, más allá de que se presentarán a finales de este mismo año. Por lo pronto, sólo se ha enseñado el logotipo de CMF by Nothing, en el que el color naranja es el protagonista con el mismo tipo de letra usado en otros dispositivos, así que esa puede ser una pista.

