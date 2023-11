El desastre de Android 14 con el bug de los Pixel: Google lo corrige, pero algunos perderán sus datos

Android 14 ya está llegando a las distintas capas personalizadas como sucede con la de Samsung y su especial One UI 6. Esta actualización mayor ha traído serios problemas a los usuarios de los Google Pixel que se encontraron con un bloqueo del dispositivo debido a un bug relacionado con el almacenamiento en Android 14. Ahora Google ha anunciado que lo ha solucionado, aunque con un gran pero.

Hay una línea que se puede leer en las notas de la actualización del parche de seguridad de noviembre para los Pixel 6, Pixel 6a, 6 Pro, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, Pixel 8 y Pixel 8 Pro: corregido un problema que causaba ocasionalmente que los dispositivos de los usuarios indicasen que no había espacio en el almacenamiento o se quedasen en un reinicio continuo del dispositivo.

Y si se denomina como desastre a este bug es por varios motivos importantes. Incluso algunos usuarios están vinculando a un rasomware la incapacidad de acceder a los datos cuando son capaces de iniciar su dispositivo Pixel. Estos son todos los problemas:

Dispositivos Pixel configurados con múltiples usuarios quedan bloqueados por el bug del almacenamiento.

quedan bloqueados por el bug del almacenamiento. Otros quedan totalmente inutilizables con el móvil constantemente reiniciándose y con la imposibilidad de al menos cargar la pantalla de inicio.

con el móvil constantemente reiniciándose y con la imposibilidad de al menos cargar la pantalla de inicio. Otros son capaces de iniciar el móvil, pero no consiguen acceder al almacenamiento: lo que genera otro montón de problemas.

La incapacidad de acceder al almacenamiento se está vinculando a un bug 'rasomware'; tipo de malware en el que se demanda el pago de efectivo para recuperar los datos.

La única solución frente a estos casos de problemas con Android 14 es el restablecimiento del dispositivo a fábrica con la pérdida de todos los datos, pero hay muchos usuarios que no quieren pasar por este paso.

Cómo ha sucedido la catástrofe

Hay algunos datos importantes para entender cómo este bug ha sido capaz de expandirse a tantos dispositivos Pixel y ni se llega a comprender cómo Google no echó el freno antes de la catástrofe total. Los primeros reportes mantienen que este bug se dio a los días del despliegue de Android 14. Normalmente, lo que hace el gigante tecnológico es desplegarlo de forma lenta por si salta algún bug y así se pueda corregir para minimizar el daño que se pudiera ocasionar.

En este caso Google falló en responder rápidamente a los primeros reportes y dejó que el bug se expandiera a todo el mundo. De hecho, ni hace días algunos usuarios reportaron el hallazgo de este bug en sus móviles Pixel, por lo que la actualización ni se detuvo en ningún momento y ningún parche fue capaz de corregirlo. Hay un punto bien interesante para entender la dimensión que ha tomado el alcance de este bug: en el hilo del rastreador de problemas de Google ha recibido más de 1.000 me gustas y 850 comentarios de usuarios que no pueden usar sus dispositivos y se necesitó hasta dos rondas de noticias separadas para que Google tomara en cuenta este bug después de 20 días.

Pixel 8 y Pixel 8 Pro Cristina Villarino El Androide Libre

Ahora el gigante tecnológico ha desplegado la solución, pero no quita que algunos usuarios pierdan sus datos para siempre, sobre todo aquellos que tengan su móvil reiniciándose de forma continua. Un desastre mayúsculo para que incluso el sistema de particiones duales de Android ni funcionara debidamente, ya que si una partición genera fallos, la otra se utiliza como copia de seguridad del sistema.

La partición dual no funcionó porque el sistema de detección de fallos de inicio no detectó ningún error. Es decir, que Google va a tener que darle una vuelta a todos estos sistemas de Android para que no se vuelvan a generar fallos de esta gravedad. Y es que ni con un parche desplegado rápidamente a la Play Store va a corregir los múltiples fallos que se han encontrado. Es decir, que tal como recoge Ron Amadeo desde Ars Technica, se necesita que ocurran muchos cambios para no volver a caer de nuevo en un desastre de este tipo.

