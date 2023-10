Android 14 para móviles Samsung llega a España: lanzamiento oficial de la versión estable de One UI 6

El Samsung Galaxy S23 Ultra es uno de los primeros modelos en recibir One UI 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Los rumores eran ciertos: Samsung ya ha terminado el desarrollo de One UI 6, la nueva versión de su capa de personalización basada en Android 14. Por lo tanto, los usuarios de móviles Samsung serán de los primeros en disfrutar el nuevo sistema operativo.

La noticia llega después de varios meses de desarrollo, con varias versiones beta que han ido mejorando poco a poco y mejorando la compatibilidad con los dispositivos de Samsung que recibirán la actualización. Y es que es un trabajo doble para Samsung, ya que no sólo recibirán las novedades de Android 14, también las de One UI 6.

Los primeros móviles en Europa han empezado a recibir la actualización a One UI 6 el día de hoy, 30 de octubre. Como es habitual en estos lanzamientos, la actualización no llegará de golpe a todos los usuarios. Los móviles mostrarán la notificación que permite actualizar poco a poco y de manera progresiva en todo el mundo, para evitar que los servidores se bloqueen por la gran cantidad de descargas, y también para evitar posibles ‘bugs’ que no hayan sido descubiertos aún.

España está entre los primeros países que ha recibido ya la actualización a One UI 6. En concreto, se trata del número de versión S916BXXU3BWJM, y además de en España algunos usuarios de Alemania, Reino Unido, Noruega y Finlandia también están reportando que han recibido la actualización.

Esta versión se basa en la Beta 9 de One UI 6, por lo que no hay muchos cambios si ya estábamos apuntados para probar la versión inestable del sistema; de hecho, en ese caso la actualización representa sólo 350 MB de datos. Pero si vamos a actualizar desde One UI 5, tendremos que descargar aproximadamente 3 GB de datos, algo a tener en cuenta.

Para actualizar nuestro móvil Samsung a One UI 6, debemos asegurarnos primero de que la batería de nuestro móvil está recargada, ya que durante el proceso de actualización se pueden perder datos si el móvil se apaga. Por lo demás, la actualización se consigue como las demás, accediendo a la Configuración y buscando la sección de actualización de software.

Los primeros móviles que están recibiendo One UI 6 son los Samsung Galaxy S23 lanzados a principios de año; parece que Samsung está dando prioridad a los dispositivos lanzados recientemente, por lo que probablemente los plegables Galaxy Z Flip 5 y Galaxy Z Fold 5 serán los siguientes. Sin embargo, esos no serán los únicos modelos que recibirán One UI 6, ya que Samsung ha planteado un ambicioso programa de actualizaciones para los siguientes dispositivos:

Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra

Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra

Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3

Galaxy A73, A72

Galaxy A54, A53, A52 5G, A52s

Galaxy A34, A33

Galaxy A24, A23

Galaxy A14, A13

Galaxy A04s

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab S9, S9 Plus, S9 Ultra

Galaxy Tab S8, S8 Plus, S8 Ultra

Galaxy Tab S7 FE

Entre las novedades que trae One UI 6 se encuentran cambios visuales, como un nuevo diseño de los botones de configuración en el panel de acceso rápido; ahora, los botones para activar y desactivar el Wi-Fi y el Bluetooth son independientes y aparecen en la parte superior, mientras que los botones que afectan a la interfaz, como el modo oscuro y el protector de la vista, se han desplazado a la parte inferior, con un área personalizable en el medio. El control de brillo ahora se muestra de manera predeterminada en esta zona. Al deslizar una vez hacia abajo, aparece este nuevo panel de accesos rápidos, y si deslizamos una segunda vez, se ocultan las notificaciones y se muestra el panel al completo. Los cambios de diseño también vienen con un nuevo tipo de letra, y nuevas opciones en la pantalla de bloqueo como la posibilidad de cambiar la ubicación del reloj.

Una vez desbloqueado el móvil, podemos ver nuevas etiquetas de iconos de las aplicaciones, que se limitan a una línea; como resultado, algunas apps han perdido los nombres “Galaxy” y “Samsung” para ahorrar espacio. Un detalle interesante es que ahora podemos usar gestos de dos manos; con una mano podemos arrastrar el icono de la app, y con la otra navegar hasta la pantalla que queremos usar. La multitarea también gana importancia, y ahora las ventanas emergentes que estuvieran abiertas cuando abrimos la pantalla de apps recientes volverán a abrirse automáticamente cuando salgamos para continuar lo que estábamos haciendo.

