Adiós a Android: Huawei abandona el sistema operativo de Google con el nuevo HarmonyOS Next

A mediados de 2019 Estados Unidos anunció una serie de medidas enfocadas a poteger a sus empresas del crecimiento de las compañías chinas, sobre todo en el sector tecnológico. Esto, en la práctica, supuso un veto del uso de ciertos productos estadounidenses por parte de las empresas chinas.

El mayor ejemplo fue el veto a Huawei que, de la noche a la mañana, dejó de poder usar las aplicaciones y servicios de Google, aunque sí que podía seguir usando el sistema operativo en su versión libre, al ser de código abierto. Esta versión, basada en un kernel de Linux, es la que ha estado bajo el capó de HarmonyOS, el sistema operativo de Huawei que lleva en marcha varios años.

Poco a poco se ha ido actualizando hasta la versión 4.0, que es la que va a cambiar la compatibilidad de este sistema con Android, con lo que eso puede implicar a la hora de fragmentar el desarrollo de aplicaciones. Esta versión se denomina HarmonyOS Next y lleva ya muchos meses en desarrollo.

Un kernel propio

Esta nueva versión tiene como principal característica que usa un kernel propio que no es el de Linux, como pasa en Android, según ha certificado la Academia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de China (CAICT). Este paso es fundamental ya hablamos del núcleo del propio sistema operativo.

Esto hace que la compatibilidad con otros sistemas operativos sea nula, con lo que las aplicaciones que se hayan desarrollado para Android ya no se podrán usar en estos terminales. Haber escrito ese kernel dota a HarmonyOS Next de una autonomía propia similar a la de cualquier otro sistema operativo, a la vez que lo hace independiente y no compatible.

Huawei ha pasado muchos años en una travesía en el desierto que podría haberle abocado a salir del mercado de los smartphones, como pasó con LG o Blackberry, pero el músculo financiero y el apoyo del gobierno chino han hecho que el resultado haya sido uno muy diferente. La empresa ha creado un sistema operativo propio que rivalizará con Android y con iOS, que por ahora sólo usará ella pero que podría licenciar si lo viera interesante.

China y el mundo

Este movimiento no será el último. Huawei no quiere crear un sistema operativo propio sólo para usarlo en su país natal. Como ya indicó Eric Xu, vicepresidente y presidente rotativo de Huawei Technologies, la empresa trabajará "intensamente para primeramente crear un ecosistema de apps en HarmonyOS en el mercado chino, entonces, de país a país, lo llevaremos gradualmente a otras partes del mundo."

El problema de las aplicaciones parece ser uno de los aspectos en los que más trabajan, con más de 4.000 de las principales aplicaciones que utilizan sus usuarios ya portadas a HarmonyOS Next y con otras 1.000 en proceso de ser portadas a lo largo de este 2024.