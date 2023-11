Los móviles Huawei no podrán usar apps de Android: el brutal cambio que se acerca

La historia de Huawei está dando tantos giros de guion que parece más propia de una película. Pasó de ser una de las marcas más populares en el sector de los smartphones, a prácticamente desaparecer del mercado como resultado del bloqueo comercial impuesto por el gobierno de los EEUU. Pero lejos de rendirse, la compañía tomó decisiones difíciles (como separarse de Honor) y lanzamientos recientes como el Huawei Mate 60 Pro demuestran que aún sabe hacer móviles Android de calidad.

Para volver a ser como era, Huawei decidió apostar por su propio sistema, HarmonyOS, basado en su propia plataforma y con sus propias apps en vez de tener que usar las de Google; este sistema también empezó a aparecer en todo tipo de dispositivos, como relojes inteligentes, tablets y televisores, e incluso es la base para el sistema para coches usado ya en algunos modelos chinos.

Parecía que la historia de Huawei iba a tener final feliz, pero ahora ha dado otro giro más, uno que puede ser beneficioso, o puede ser la gota que colme el vaso de los usuarios que hasta ahora han decidido seguir apostando por la marca.

Huawei sin apps de Android

Y es que la gran novedad de la nueva versión del sistema operativo de Huawei es que ya no es compatible con apps de Android, como recoge Pandaily; sí, eso significa que los móviles ya no podrán instalar ni ejecutar las apps que usan la inmensa mayoría de los smartphones nuevos, confirmando la separación completa de Huawei del resto del mercado.

El nuevo sistema se llama HarmonyOS Next, y se presenta como el siguiente paso en los planes de Huawei, aunque a simple vista no lo parezca; de hecho, las novedades son escasas y la interfaz es idéntica a la versión actual de HarmonyOS. Las diferencias son de funcionamiento interno, con más código desarrollado por la propia Huawei en vez de depender de AOSP (la versión de código abierto de Android) como hasta ahora.

HarmonyOS perderá la compatibilidad con apps de Android

Aunque Huawei no puede instalar las apps de Google, sus móviles han podido seguir usando apps de Android, gracias a que el código fuente de AOSP se libera públicamente con cada nueva versión de Android. Aunque la compatibilidad no es del 100% (las apps que usan servicios de Google fallan o no funcionan, por ejemplo), al menos ha permitido a Huawei mantener una tienda de apps, la AppGallery, con algunas de las apps más famosas como Telegram. Además, los móviles Huawei pueden instalar archivos APK que el usuario descargue de páginas web, y de esa manera es posible instalar WhatsApp, Netflix, o incluso las apps de Google en algunos casos.

Eso se acabará con HarmonyOS Next, que sólo podrá instalar apps diseñadas para este sistema; los desarrolladores tendrán que crear versiones de sus apps específicas para Huawei, y recibirán una versión previa del sistema a principios del 2024 para ello Las librerías relacionadas con Android que hasta ahora se incluían serán eliminadas, y el sistema sólo admitirá apps en formato HAP. Está por ver cómo afectará eso a los usuarios españoles; en España, Huawei aún vende móviles con la capa MIUI basada en Android, y se ha resistido a dar el salto a HarmonyOS, por lo que no sería de extrañar que decida no adoptar HarmonyOS Next y mantener contentos a los usuarios que siguen apostando por ella pese a todo.

