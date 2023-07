Huawei prepara un móvil con 5G más de 3 años después: así habría sorteado las sanciones de los Estados Unidos

El bloqueo comercial impuesto por el gobierno estadounidense contra varias empresas chinas ha sido devastador para todas; especialmente Huawei, que de la noche a la mañana se encontró totalmente aislada del resto del sector móvil. Aunque puede seguir usando Android (o al menos, la versión de código abierto), sus móviles no pueden llevar las apps de Google preinstaladas, por ejemplo.

Pero ese obstáculo ya está más o menos superado; Huawei se ha centrado en su sistema HarmonyOS y sus propias apps, como Petal Maps, para cubrir los servicios de Google que no puede usar. Eso ha permitido, como mínimo, que la compañía sobreviva, aunque sea perdiendo a Honor por el camino. Más grave es el hecho de que Huawei se está quedando atrás en la implementación de una tecnología que cada día es más común: el 5G.

En efecto, los móviles Huawei se han quedado en el 4G, algo que no era tan dramático hace unos años pero que ahora, con la llegada de nuevas versiones como el 5G StandAlone, deja en evidencia lo atrás que se ha quedado la compañía. El motivo es que Huawei no puede usar la implementación de la tecnología 5G de compañías de terceros como Qualcomm, y por eso modelos nuevos como el Huawei P60 Pro usan versiones 4G de los Snapdragon.

Móvil 5G de Huawei

Ahora, y cuatro años después de que el gabinete de Donald Trump aprobase la medida contra Huawei, la compañía puede tener una respuesta. Según informa Reuters, Huawei se está preparando para 'sobrepasar' el bloqueo y empezar a ofrecer productos 5G a los consumidores este mismo año. Esto incluiría el lanzamiento de un móvil con 5G, que por primera vez en cuatro años pondría a la compañía a la altura de la competencia en este aspecto vital.

La solución que ha encontrado Huawei para 'saltarse' la restricción de los Estados Unidos suena simple, aunque no lo sea en absoluto: ha creado su propio chip 5G desde cero; lo habría conseguido en colaboración con SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), gracias a un acuerdo firmado entre ambas compañías.

El acuerdo supone que estos nuevos chips 5G serán creados usando el proceso de fabricación N+1 de SMIC, que sería equivalente al proceso de fabricación en 7 nm de otros fabricantes, aunque realmente no esté basado en un proceso a esa escala. El papel de Huawei se notará en que usarán las herramientas de software EDA (Electronic Design Automation) de la compañía.

Huawei se prepara para volver al mercado del 5G Reuters

Las previsiones hablan de la producción de entre 2 a 4 millones de unidades, aunque con la posibilidad de ampliar a hasta 10 millones de unidades de chips si la demanda lo pide. Estos chips serán usados en los próximos móviles y tablets de Huawei, y el primer modelo se espera para finales de este mismo año; por lo tanto, es posible que se trate del futuro Huawei Mate 60, aunque puede que sea el P70 Pro que sería lanzado en España el año que viene.

En realidad, este no sería el primer móvil reciente de Huawei con 5G. La compañía ya ha usado otros 'trucos' para soportar esa tecnología, como llegar a acuerdos con otras marcas para vender sus móviles con modificaciones. Ese fue el caso del TD Tech P50, que no era más que un Huawei P50 con un chip Snapdragon convencional con 5G. Sin embargo, estos proyectos fueron de producción muy limitada y no salieron de China. Con su propio chip 5G, Huawei no tendría esos problemas.

