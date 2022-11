Huawei Mate 50 Pro, análisis: el problema sigue existiendo

Hace unos años Huawei se encontraba a las puertas de reemplazar a Samsung como el mayor fabricante de móviles en España. El mazazo que supuso el veto de Estados Unidos a la empresa china fue enorme y aún hoy estamos escuchando el eco.

En los últimos días hemos podido probar la nueva apuesta de la empresa para la gama alta, el Huawei Mate 50 Pro, un terminal que tiene dos caras claramente diferenciadas, y que se van a plasmar en este análisis.

Características Huawei Mate 50 Pro

Procesador y memoria Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Memoria RAM: 16 GB.

Almacenamiento interno: 256 / 512 GB.

Pantalla Tamaño: 6,74 pulgadas.

Resolución: Full HD+.

Tecnología: OLED.

Frecuencia de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: Sony IMX766 50 Mpx, apertura variable f/1.4 - f/4.0.

Gran Angular: Sony IMX688 13 Mpx.

Teleobjetivo periscopio: 64 Mpx con zoom óptico 3,5x.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: -Mpx.

Conectividad 4G

Bluetooth.

Wifi 6.

Conexión por satélite Beidou.

Autonomía Batería: 4.700 mAh.

Carga rápida: 66 W.

Carga inalámbrica: 50 W.

Otros Puerto USB-C.

Dimensiones y peso Dimensiones: -.

Peso: - g.

Sistema operativo Versión de Android: 13.

Interfaz del fabricante: Harmony OS 3.0.

El hardware: Huawei sigue destacando

Honor Mate 50 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Huawei pasó ya hace mucho tiempo de ser una marca que apostaba por el precio a una que lo hacía por la calidad. Los Huawei P Series han sido un buen ejemplo, pero también los Mate.

Este Mate 50 Pro es un buen ejemplo de ello.

Honor Mate 50 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Tiene un diseño exquisito con una calidad de construcción a la altura de los mejores, con materiales que se notan bien en la mano, con una ergonomía bastante correcta para tener un gran tamaño y con una trasera simétrica que hace que el móvil no se tambalee cuando lo ponemos en la mesa.

En la parte frontal tenemos un gran notch que incluye un desbloqueo facial muy avanzado con un sensor ToF, similar al de los iPhone, y que en el ecosistema Android ya no vemos.

Honor Mate 50 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La parte trasera, eso sí, atrapa mucho las huellas y el polvo, algo que se podría haber corregido optando por un acabado mate en vez de espejo.

El rendimiento del terminal es muy bueno gracias al Snapdragon 8+ Gen 1, aunque en este caso es la versión 4G, ya que Huawei no tiene permiso para usar los chips 5G de las empresas estadounidenses.

Honor Mate 50 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La memoria RAM es de 8 GB, algo que llama la atención, porque este es un móvil que cuesta 1199 euros, y aunque el sistema controla bien la memoria y no nos ha dado problemas, creemos que, al igual que Honor, la marca china debería empezar a poner 12 GB de serie.

La pantalla ofrece una buena calidad, con una resolución FHD+ y tecnología OLED, con el sensor de huellas bajo la misma. Está lejos de ser tan útil como el del Vivo X80 Pro, pero es cierto que con el desbloqueo facial que tiene esto es algo menor.

En el apartado de cámaras tenemos un sensor frontal de gran resolución con una calidad muy buena de día y algo menor de noche, con una estabilización en vídeo más que notable, de día, pero que de noche muestra mucho grano.

Pero es detrás donde vemos más novedades, con un triple sensor que incluye una cámara de apertura variable, lo que permite realizar un desenfoque natural controlado. Es parecido a lo que vimos en el Samsung Galaxy S9, pero mucho más avanzado.

Honor Mate 50 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La cuestión es que esta es la única función diferenciadora de la cámara del Mate 50 Pro, y no parece que sea suficiente.

No os equivoquéis, tanto el gran angular como el zoom periscópico funcionan muy bien, de día y de noche, pero el primero no tiene tanta resolución como nos gustaría y deforma demasiado en los lados y el segundo no es tan potente como el encontrado en Vivo o Samsung.

La calidad de noche es muy buena pero el control de las luces no es tan bueno como en otras marcas y el modo retrato es algo artificial.

Curioso el modo macro, que se puede activar en el modo de vídeo, aunque es algo que la mayoría de personas no van a usar.

Honor Mate 50 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

En cuanto a la batería, tenemos una pila de 4700 mAh con carga de 66 W con cable y de 50 W sin cables, aunque lo más llamativo es el modo de emergencia que se activa cuando legamos al 1% de batería, y es muy práctico.

La autonomía está en la media de lo esperado, con 5 o 6 horas de pantalla en un uso normal, aunque este es un terminal que no hemos usado de forma continuada por lo que vamos a explicaros ahora.

Software: Huawei sigue teniendo un grave problema

Honor Mate 50 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Cuando asistí a la presentación online de este móvil un encargado de la firma nos contó que Huawei había trabajado mucho para poder sortear el veto de Estados Unidos a nivel de software, y que estaban contentos con lo logrado.

Se quejaba de que los medios decían (decíamos) que usar un móvil sin los servicios de Google era complicado. Siendo verdad que muchos han exagerado estas declaraciones, yo mismo quise vivir lo que era estar con un móvil sin los servicios de Google, motivo por el cual estuve una semana usando uno de sus modelos.

No sé si en los dos años que he pasado me he vuelto más intransigente o si veo más problemas en mi día a día, pero el uso del software del Huawei Mate 50 Pro me ha dado más dolores de cabeza de los esperados.

Al configurar el móvil usé Phone Clone, la herramienta de Huawei que permite llevar todas tus apps y datos de un móvil anterior al nuevo. De forma incomprensible no se traspasó HearthStone, el juego de cartas más popular del mundo, con permiso de Marvel Snap.

Honor Mate 50 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

No le di importancia y me fui a la AppStore para poder bajarlo. Cual no sería mi sorpresa al ver que no estaba. La única opción que tuve fue descargarme la tienda de Amazon, la AppStore y descargarlo desde ahí.

Tampoco pude usar Flamingo, mi cliente de Twitter, porque aunque se me instaló, no lograba comunicarse con los servidores de la red social. Tras una actualización del software del Mate 50 Pro a los días de empezar a usarlo milagrosamente se arregló.

Honor Mate 50 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Otro problema lo tuve con las apps que tienen vinculación con los servidos de Google a nivel interno, como la app de fondos de pantalla Backdrops. No pude poner los fondos que quería porque no dejaba de dar fallos.

Además, el teclado interno funciona bien en cuanto a reconocimiento de as teclas que pulsamos, pero la predicción es lamentable, y demasiadas veces he tenido que repasar lo que escribía más de una vez.

Honor Mate 50 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por último, para usar las apps de Google he tenido que recurrir a las webapps, que funcionan bien pero tienen grandes limitaciones a la hora de funciones (no hay gestos en Gmail, por ejemplo) y en cuanto a notificaciones.

Otros inconvenientes fueron menores, como el que me apareciera un error de conexión cada vez que iba a la pantalla principal de Honkai Impact Third aunque me permitiera jugar sin problema.

Conclusión

Honor Mate 50 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Aunque nos duela admitirlo, Huawei sigue teniendo un problema muy serio con el software de sus teléfonos. Y es importante la matización. Los sistemas de escritorio con Windows, sus auriculares, los relojes y otros productos siguen funcionando perfectamente, pero sus móviles y tablets tienen serias limitaciones.

Esto podría ser algo comprensible en otro momento, con menos competencia, pero actualmente supone un problema con el que los usuarios tienen que lidiar, y lo que ofrece el Huawei Mate 50 Pro en hardware, que es muy bueno, puede que no compense a muchos usuarios.

Dicho eso, hay un perfil de comprador que sí estaría encantado de usarlo: el que no quiere apps de Google ni usar sus servicios. Sí, los hay, incluso en España. Ese es el tipo de comprador al que Huawei podría enfocarse.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan