El primer Huawei P50 con conexión 5G ya está aquí, así es la ‘trampa’ que han usado

Cuando Donald Trump firmó la orden para añadir a Huawei a la ‘lista negra’, condenó a la compañía a una posición secundaria, e incluso terciaria, en el mercado de smartphones. Desde entonces, todos los nuevos dispositivos que ha lanzado, como el Huawei P50 Pro o el Huawei Nova 10, han tenido las mismas debilidades.

Para empezar, como Huawei no puede llegar a acuerdos comerciales con empresas estadounidenses, sus móviles no pueden llevar las apps de Google por defecto; algo que ha intentado solventar con su propio ecosistema.

El otro problema es más grave: no tiene acceso a ciertas tecnologías y por lo tanto, no tiene más remedio que quedarse en versiones antiguas para las que ya había firmado acuerdos. La conectividad 5G es una de esas tecnologías, y por eso, todos los modelos nuevos de Huawei pueden usar 4G como máximo.

El Huawei con 5G

Entonces, ¿cómo encaja en esa historia este nuevo Huawei con 5G? El TD Tech P50 es, se mire como se mire, el mismo Huawei P50 lanzado el año pasado; todas las características técnicas son idénticas, incluyendo la pantalla de 6,5 pulgadas de tecnología OLED y 90 Hz, el procesador Snapdragon 888 y la batería de 4.100 mAh con carga rápida de 66 W.

Un mero vistazo a la trasera nos dice que las cámaras también son las mismas, fácilmente identificables en ese conjunto tan característico diseñado por Huawei; sigue usando un sensor principal de 50 Mpx, acompañado de un gran angular de 13 MPx y un telefoto con zoom óptico 5x.

Pero no todo es igual. La principal diferencia es la presencia de conectividad 5G, que permite a este móvil aprovechar las nuevas redes para obtener una mayor velocidad de conexión. ¿Cómo lo han conseguido? La clave está en el nombre.

En realidad, este no es técnicamente un “Huawei”, sino un “TD Tech”. Esta marca se especializa en equipamiento de telecomunicaciones dirigido a empresas y, por lo tanto, sus productos no están dirigidos al consumidor medio.

TD Tech llegó a un acuerdo de licencia con Huawei el año pasado, que le permite modificar y revender sus dispositivos bajo su propia marca. A todos los efectos, sigue siendo un Huawei, pero técnicamente es un TD Tech y por lo tanto, no sufre las mismas limitaciones. De hecho, el 5G no es la única modificación que TD Tech ha implementado, y también encontramos nuevo software sobre la capa de Huawei; aunque no hay apps de Google (este móvil se vende en China, al fin y al cabo), sí que hay apps diseñadas para negocios y empresas con un alto grado de personalización.

Todo esto debería hacerte comprender que este móvil no llegará nunca a España, e incluso en China sería raro encontrarlo debido al nicho tan concreto al que va dirigido. Pero no deja de ser una curiosidad y una demostración de que no hay nada técnico que impida a Huawei adoptar el 5G.

