Huawei P50 Pro, análisis: el mejor escaparate de la marca para un móvil con sus luces y sus sombras

El Huawei P50 ha llegado a España con muchas ganas por parte de la compañía china, aunque cada vez recibe menos atención por el público de a pie; lógicamente se debe a todos los problemas que han acontecido con su devenir con Estados Unidos. Sea como fuere, tiene este teléfono P50 en el mercado español para hacernos saber que todavía sigue ahí dándolo todo para que en algún momento sea capaz de volver sin perder ninguno de los trenes actuales relacionados con la tecnología en un móvil.

Primeras sensaciones

Lo primero que llama la atención en el Huawei P50 Pro es el diseño de la parte trasera con unas líneas que ya quisieran otros móviles de las marcas que más venden aquí en España. La verdad que se echa de menos en este sentido a Huawei, ya que en su historial cuenta con smartphones que despuntaron en este sentido.

Huawei P50 Pro Manuel Ramírez El Androide Libre

Sucede igual con el P50 Pro que deja un gran sabor de boca al igual que con sus cámaras. La fotografía desde este smartphone gana muchos enteros y bien lo saben en China donde Huawei sigue teniendo sus números y su gran público.

Aquí nos deja esas fotos a plena luz del día que son para enseñar a todo el mundo, o ese gran angular con su nitidez que no deja de asombrarnos cada vez que pulsamos sobre el disparador de su app de cámara. Haremos un buen repaso a esta categoría para estar ante uno de los mejores smartphones actuales para hacer fotos.

Huawei P50 Pro Manuel Ramírez El Androide Libre

Y es que Huawei se puede sentir orgulloso de lo que ha conseguido con el P50 Pro en este campo. Ahora bien, a partir de aquí, dejando de lado todas esas estupendas especificaciones, viene lo agrio y sin sentido de una marca que sigue estando presente en España para dejarnos el sentir de que lo hace de una manera un poco extraña. A veces nos cuesta entender sus razones, a no ser que se deba más bien para tener un escaparate para dejar claro en occidente que siguen estando al más alto nivel a lo que se refiere a tecnología.

Características del Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro Manuel Ramírez El Androide Libre

Procesador y memoria

Procesador: Snapdragon 888 4G.

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento interno: 256 GB.

Micro SD: sí, hasta 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,6 pulgadas.

Resolución: FHD+ 2.770 x1.228 píxeles.

Tecnología: OLED.

Tasa de refresco 120 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx f/1.8 OIS.

Sensor monocromo: 40 Mpx

Ultra gran angular: 13 Mpx f/2.2.

Teleobjetivo: 64 Mpx con zoom óptico de 3,5 aumentos y zoom digital de 200 aumentos.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 13 Mpx f/2.4.

Conectividad 4G/LTE.

Dual SIM.

Bluetooth 5.2.

WiFi ac.

Autonomía Batería: 4.360 mAh

Carga rápida: 66 W.

Carga inalámbrica: 50W.

Otros Puerto USB-C.

Certificación IP68 de resistencia al agua.

Sensor de huellas bajo la pantalla.

Sonido estéreo.

Dimensiones y peso Dimensiones: 159 x 72,8 x 8,6 mm.

Peso: 195 gramos.

Sistema operativo Android con EMUI 12.

Diseño: con personalidad

Ya lo hemos dicho, y en este aspecto lo nuevo de Huawei pasa de sobra todo lo que se podría esperar en el diseño. Un smartphone bien bonito que sobresale en la parte trasera con esas lentes que toman todo el protagonismo.

Huawei P50 Pro Manuel Ramírez El Androide Libre

Un trabajo de diseño excelente a todos los niveles para dejarnos con los dientes bien largos, porque ya es de sobra conocido por todos las carencias de este Huawei P50 Pro en torno al software y esos Servicios de Google Play (cuesta recordarlo, pero es así).

Huawei P50 Pro Manuel Ramírez El Androide Libre

Lo más característico del Huawei P50 Pro son los dos espacios circulares para sus cámaras para distinguirlo perfectamente de cualquier otro flagship de otro fabricante de teléfonos.

Su pantalla: AMOLED

Esta vez Huawei se ha quedado en la resolución FHD+ para su pantalla OLED de 6,6" que sigue estando al máximo nivel. Otro de los puntazos de este móvil para dejar claro que no se ha olvidado de llevar lo mejor a cada uno de sus elementos; pero a día de hoy ya no es hardware todo lo que importa si no tienes el software que la mayor parte de los usuarios suelen utilizar.

Huawei P50 Pro Manuel Ramírez El Androide Libre

Con la tasa de refresco de 120 Hz el usuario que adquiera este Huawei P50 Pro se asegura de tener toda la fluidez en las animaciones para una grata experiencia visual, ya sea el contenido que se genere desde su panel OLED.

Rendimiento

Lo mismo sucede con el rendimiento gracias a ese chip Snapdragon 888 que se queda en el 4G para volver a dejar claro que no se arruga para nada. No tiene al último chip Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, pero en términos generales es más que suficiente, ya que la capa personalizada de Huawei funciona muy bien para que no lastre al hardware; y eso que ya estamos esperando al nuevo Snapdragon 8 Gen 1+.

Huawei P50 Pro Manuel Ramírez El Androide Libre

Y aunque hablemos de un chip de finales de 2020, con esos 8 GB de RAM y sus 256 GB de almacenamiento interno nos aseguramos de que se le puede dar mucha vida a este terminal proveniente de la marca china.

EMUI Manuel Ramírez El Androide Libre

La capa personalizada EMUI le permite también dar todo su potencial sin que se note en ningún momento ninguna ralentización proveniente del software.

Fotografía: lo mejor

La fotografía destaca y es en si una pena porque hace unas estupendas fotografías de día. El gran angular nos ha asombrado con su nitidez y en la cámara principal se encuentra un gran equilibrio en todos los factores que se han de tomar en cuenta con este teléfono.

Huawei P50 Pro Manuel Ramírez El Androide Libre

Otro de los detalles a tomar en cuenta es el gran angular que toma muy bien los objetos o personas en movimiento. Por otro lado, tenemos al modo retrato del Huawei P50 Pro que, al igual que la cámara frontal, cuenta con un modo angular que viene muy bien para ciertas capturas.

Un módulo de cámaras compuesto por una lente principal de 50 Mpx con OIS, sensor monocromo de 40 Mpx, ultra gran angular de 13 Mpx y un teleobjetivo de 64 Mpx con zoom óptico de 3,5 aumentos; dicho esto, el digital llega hasta los 200 aumentos para esas fotos de la luna.

Volviendo a cómo congela el movimiento, se puede ver incluso cómo trabaja en el modo 3x y 10 x en las capturas de las fuentes de agua que podéis encontrar en la fotogalería de fotografías tomadas con el Huawei P50 Pro.

Finalmente, el modo noche también funciona bastante bien. Eso sí, tarda sus segundos en el disparo, pero es capaz de tomar con zoom digital 10 x a la luna para nuestra sorpresa con la nitidez necesaria y enfoque.

Las cámaras del Huawei P50 Pro Manuel Ramírez El Androide Libre

Hay que tener en cuenta que sobresatura bastante las fotos cuando hay muy pocos puntos de luz en la captura, porque hemos de andar con cuidado porque lo exagera quizás demasiado para fotografías que resultan un poco irreales en el color.

Os volvemos a citar en la fotogalería de fotos tomadas con este móvil para dejar constancia de que en este campo Huawei sigue deslumbrando al igual que lo ha hecho en numerosas ocasiones en anteriores años.

Autonomía

Carga rápida de 66 W para una batería que suma en total 4.360 mAh. Lo que le hemos podido usar su autonomía funciona bastante bien y no deja ninguna duda de que aguanta el día de forma sobrada.

Huawei P50 Pro Manuel Ramírez El Androide Libre

En 15 minutos de carga hemos pasado del 2% de batería al 50%, así que en un cuarto de hora se tiene cargado a la mitad el nuevo teléfono de Huawei para darle la guerra que queramos el resto del día.

Rendimiento en juegos

No hemos tenido ocasión de probar juegos tipo Genshin Impact porque no están disponibles para este teléfono, así que para el resto en la App Gallery hemos probado Garena Free, que como no podía ser de otra forma, va perfecto.

Garena Free El Androide Libre

Siempre podemos usar APKs para instalar juegos, pero tendremos esa barrera dicha anteriormente con la Google Play Store. No es de lo mejor en este sentido, pero para juegos ocasionales va bien servido con su tienda de apps y juegos.

Opinión final

El Huawei P50 Pro nos deja la sensación de ser el mejor escaparate para echar una ojeada sobre qué está haciendo esta compañía que lo fue todo hace unos años aquí en España. Decimos escaparate (aparte de ser la mejor publicidad para Huawei en Europa) porque se deja ver y tocar, pero a la hora de adquirir, hay bastantes obstáculos que impiden que finalmente pueda pasar a ser parte nuestra del día a día.

Huawei P50 Pro Manuel Ramírez El Androide Libre

No vamos a volver a repetir ciertas palabras, pero se entiende perfectamente por donde vamos. Que sea un escaparate, también nos da pistas de las intenciones de Huawei para el futuro para alguna sorpresa que pueda dejar caer; ya sea que se levanten las restricciones o simplemente que sea capaz de irrumpir de alguna forma con nuevas tecnologías. Nos esperamos cualquier cosa, la verdad sea dicha.

Huawei P50 Pro Manuel Ramírez El Androide Libre

Hay que tener muy presente que es un teléfono que no recomendamos para una persona que no sepa manejarse bien con la tecnología. De hecho, va a tener que buscarse la vida, ya que en la App Gallery no hay aplicaciones comunes como WhatsApp; que con Google Play se instalan en un santiamén, para que tengamos que estar instalando archivos APK.

Huawei P50 Pro Manuel Ramírez El Androide Libre

Por lo que volvemos a lo dicho del escaparate para dejar claro que aquí Huawei muestra músculo para ser un móvil que para un usuario avanzado sí que se le puede sacar todo su jugo a un precio menor que otras alternativas de la competencia.

