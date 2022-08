Los móviles Huawei tendrán un nuevo modo Emergencia que todos deberían copiar

Después de una larga espera, todo indica que finalmente Huawei va a lanzar próximamente el nuevo Mate 50 Pro, su nuevo móvil puntero basado en el Huawei P50 Pro que tan buenas sensaciones nos dio en su día.

La existencia del Mate 50 Pro estaba en duda por una sencilla razón: Huawei no está en su mejor momento, con importantes limitaciones de hardware y software por el bloqueo comercial impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Es por eso que se espera que el Huawei Mate 50 Pro no pueda usar un procesador con tecnología 5G, y probablemente usará un viejo Snapdragon 888 o un Kirin 9000S, dependiendo del mercado. A eso hay que sumar que no podrá llevar las apps de Google preinstaladas por defecto.

El as en la manga de Huawei

Estas limitaciones han obligado a Huawei a reforzar el desarrollo propio, tanto de componentes como de aplicaciones, en un intento de cubrir esos huecos. Según la última filtración, eso se traducirá en una interesante novedad que llegará con el Mate 50 Pro: el nuevo modo Emergencia.

Todos los móviles actuales pueden ser usados sin ser desbloqueados por el usuario, siempre y cuando sea para realizar una llamada de emergencia. En Android, podemos encontrar esta opción si intentamos desbloquear el móvil sin la huella dactilar: en la pantalla para introducir el PIN, podemos ver el botón “Llamada de emergencia”. Tiene sentido que cualquiera pueda usar este modo sin identificarse, ya que está pensado para ser usado en caso de accidente, por ejemplo.

Huawei Mate 40 Pro Plus

La función desarrollada por Huawei va un paso más allá, y se centra en permitirnos usar el móvil incluso si la batería se ha terminado. Básicamente, el Mate 50 Pro no gastará completamente la batería, sino que se apagará aunque aún le quede un poco; pero incluso con el móvil apagado, podremos activar el modo emergencia para acceder a algunas funciones como llamadas, mensajes de texto e incluso un escáner con la cámara.

Esta última función es la más interesante, ya que nos permitiría escanear un código para conocer nuestra localización, e incluso Huawei plantea que nos pueda llevar a un establecimiento donde nos puedan dar una batería externa para recargar el móvil, aunque imaginamos que eso dependerá de acuerdos con otras compañías.

En este modo de Emergencia, el consumo sería muy reducido porque la mayoría de las funciones del móvil estarán inaccesibles; pero debería ser suficiente para contactar con un familiar o amigo, por ejemplo.

Se espera que esta función llegue con la versión de HarmonyOS 3.0 que llegará con el Mate 50 Pro, posiblemente el próximo mes de septiembre.

