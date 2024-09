La realidad mixta barata ya está aquí: las gafas Meta Quest 3S se filtran completamente antes de su presentación

La realidad virtual ya es cosa del pasado; la nueva esperanza del sector es la realidad aumentada, o realidad mixta, que mezcla elementos virtuales con el 'mundo real'. Las Apple Vision Pro son una buena demostración de lo que es posible con esta tecnología, pero también demuestran lo costosa que puede llegar a ser; la otra opción es mucho más barata, las Meta Quest 3 lanzadas el año pasado.

Pero Meta es consciente de que las Meta Quest 3 tampoco son precisamente accesibles, con un precio de partida de 549,99 euros. Por eso, la compañía se ha centrado en preparar unas gafas baratas, que puedan usar más personas sin necesidad de gastar tanto, que se llamarían Meta Quest 3S; está tan convencida de que ese es el camino correcto, que ha cancelado las gafas alternativas a las Apple Vision Pro, para centrarse en este nuevo producto.

Ahora, por primera vez podemos ver cómo serán las gafas, y hay muchas sorpresas. Para empezar, aunque los recortes son evidentes, no son tan extensos como podíamos temer en un dispositivo barato; de hecho, Meta ha decidido apostar completamente por la realidad mixta, y no eliminar las cámaras frontales del Quest 3, aunque sí que ha reducido su número y tamaño.

Las Quest 3S (el nombre no es definitivo) tienen dos conjuntos de cámaras frontales, en vez de tres como en el Quest 3; el resto del dispositivo es como una mezcla del diseño de las Quest 2 y las Quest 3, lo cual tiene sentido si el objetivo de la compañía es reducir costes de producción para bajar el precio final. Es muy probable que las Quest 3S tengan algunas de las capacidades de las Quest 3, pero tal vez basándose en parte del 'hardware' de las Quest 2.

Este 'punto medio' sería ideal como entrada en la realidad mixta o aumentada. Las Quest 2 tenían funciones muy limitadas de realidad aumentada, pero no les faltaba capacidad en realidad virtual; no fue hasta las Quest 3 que Meta realmente apostó por esta tecnología. Las Quest 3S pueden ser lo que necesitaba el sector, aunque todo dependerá del precio, que aún no se ha filtrado.

Meta Quest 3S con un accesorio @TBluebox12 | X El Androide Libre

Irónicamente, la imagen que se ha filtrado proviene de la mismísima Meta, que ha cometido un error al meterla dentro del cliente de Oculus Link antes de tiempo; ahí es donde la encontraron los aficionados de Reddit que la han hecho pública, algo que ha sido confirmado por varios medios. Por si fuera poco, un fabricante de accesorios de realidad virtual ya ha publicado imágenes de su catálogo para las Quest 3S, así que el diseño está poco menos que confirmado.

Lo más probable es que las Meta Quest 3S sean anunciadas oficialmente en el evento Meta Connect, que se celebrará el próximo 25 de septiembre; no en vano, las Meta Quest 3 fueron anunciadas en el mismo evento del año pasado.