La vuelta al cole será más fácil si tu hijo lleva estas 6 apps gratuitas de Google

Se acaban las vacaciones estivales para la mayoría de españiles y llega septiembre que es, por defecto, el mes de la vuelta al colegio de toda España. Algunas comunidades lo hacen antes que otras pero a lo largo de este período todas incorporan a sus estudiantes a las aulas. Poco a poco estos estudiantes y los propios profesores integran en su rutina dispositivos como los móviles y las tablets.

Esto hace que haya cada vez más aplicaciones pensadas para ellos, pero cada colegio suele escoger las que estima conveniente. Un ejemplo es Google Classroom, que permite organizar las tareas, la comunicación entre alumnos y padres, etc. Pero esta aplicación sólo se usará si el colegio ha decidido que así sea y la gestión no depende ni de los estudiantes ni de sus padres, sino del propio colegio.

Para el día a día de los estudiantes, desde los de primaria a los de universidad, hay muchas otras apps que son de utilidad. En esta ocasión queremos centrarnos en las aplicaciones de Google, en este caso todas gratuitas, que permiten tener un mejor acercamiento a las tareas y a la organización de las mismas.

Calendario de Google

La primera aplicación es una de las que vienen por defecto instaladas en cualquier móvil Android y que también se puede usar en iPhone: el calendario. La app de Google se integra en el ecosistema y permite no sólo tener nuestro calendario de clases y eventos, sino también poder compartir las entradas que queramos con nuestros compañeros o padres.

De esta forma, es posible siempre estar pendiente del día de un examen o ver si queda mucho para la finalización de una actividad en concreto. Además, el poder personalizar cada entrada permite tener todos los datos importantes en el mismo lugar, incluyendo los enlaces de webs o videollamadas.

Focus Time en Google Calendar Omicrono Omicrono

Y si tenemos altavoces inteligentes en casa será posible preguntarle por los eventos de un calendario en concreto, lo que permite consular sin tener que buscar el móvil. Eso sí, si tenemos varios calendarios sólo revisará el de la cuenta principal, algo importante si compartimos calendario con el resto de la familia.

Google Tasks

La segunda aplicación servirá para tener una zona en la que organizar las tareas pendientes del colegio. Google Task se integra perfectamente con el calendario, otra de las aplicaciones recomendadas. Permite crear listas de taras diferentes y dejarlas pendientes o marcarlas como realizadas.

Accesos rápidos en tareas de Google El Androide Libre

Además, tiene una opción para destacar como importantes ciertas tareas, por lo que será sencillo navegar entre todas las que tengamos. En cada una de las tareas podremos añadir subtareas o añadir detalles de la misma. Por ejemplo, si estamos organizando un examen, es posible marcar las pautas de revisar contenido, pasar apuntes a limpio, etc.

Google Lens

Probablemente una de las aplicaciones más útiles para los estudiantes sea Google Lens. Esta app permite buscar directamente con la cámara, perfecto si dudamos entre un tipo de animal u otro, o entre tipos de plantas en clase de botánica, por ejemplo. Pero va mucho más allá.

Google Lens en un Samsung Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la función de traducción permite buscar el significado de una frase o de palabras sueltas, lo que ayuda en clases de idiomas. En la zona de deberes es capaz de realizar sumas sencillas y operaciones algo más complejas, siempre que estén bien representadas.

Gemini

Otra de las aplicaciones a recomendar es el nuevo asistente de voz con inteligencia artificial de Google. Es muy práctico para buscar consejos, reestructurar algunas frases o mejorar la consistencia de un texto. Eso sí, como herramienta de consulta definitiva no es del todo fiable porque, al igual que les pasa al resto de inteligencias artificiales, puede alucinar.

Gemini de Google Manuel Ramírez El Androide Libre

Es decir, no es buena idea pedirle que realice un trabajo sobre un tema del que no sabemos nada porque no podremos revisarlo luego y ver si tiene o no errores. Pero sí que nos puede ayudar a buscar enfoques para ese trabajo, pedirle ayuda con ciertos pasos o solventar operaciones matemáticas más complejas simplemente subiendo una foto de la misma.

Google Drive

Como no podía ser de otra forma, compartir documentos en PDF u hojas de cálculo o archivos de texto es también importante en muchas clases. Y tenerlos todos en el mismo servicio es fundamental para no perderlos entre los correos, envíos de WhatsApp, etc. Para ello Google Drive funciona genial, permitiendo organizar los archivos por carpetas, tenerlos accesibles en el móvil pero también en la tablet o en un ordenador simplemente usando la misma cuenta... Además, se pueden compartir los archivos pero también hacer archivos de uso múltiple, en el que varios integrantes de un equipo puedan trabajar a la vez.

Esto es perfecto para las tareas en grupo que muchas veces hay que hacer, sobre todo en cursos más avanzados o en la Universidad. Y se puede utilizar desde cualquier dispositivo, incluso los de Apple.

Traductor de Google

Para las clases de idiomas una aplicación como el Traductor de Google es una de las mejores opciones. Y no sólo porque pueda traducir palabras o textos, sino porque también es capaz de mostrarnos cómo sería su pronunciación, un aspecto clave del aprendizaje. Para ello simplemente hay que escribir lo que queramos, traducirlo al idioma elegido y, por último, pulsar en el icono del altavoz para escuchar cómo sería su pronunciación.

Icono del traductor de Google El Androide Libre

Por supuesto, además de poder traducir palabras o frases, es posible hacerlo con páginas webs enteras o documentos, algo importante si estamos buscando información para un trabajo pero no sabemos el idioma de una documentación en concreto. Incluso podemos guardar ciertas traducciones como favoritas para consultarlas más tarde.