9 trucos para aprovechar al máximo el traductor de Google

Traductor de Google se ha vuelto una herramienta imprescindible para entender otros idiomas, y con el tiempo ha integrado funciones como la de traducir utilizando la cámara que hacen que también sea de mucha utilidad a la hora de viajar. Sin duda, es una de las apps de la compañía más interesante en cuanto a trucos se refiere, y a continuación vas a poder descubrir algunos con los que le puedes sacar todo el partido.

Traduce un documento

Traducir documento El Androide Libre

Una de las funciones más interesantes del traductor de Google es la de traducir documentos. Esta traducción no se lleva a cabo desde el propio traductor, sino desde la versión web, donde deberás subir el archivo para que Google se encargue de todo.

Ve a la web de Traductor de Google.

Abre el documento que quieras traducir

Pulsa sobre traducir.

Escucha cómo se dice lo que has traducido

Fonética en el traductor El Androide Libre

Es posible que si quieres saber cómo se dice una palabra en otro idioma sea para emplearla, pero la manera en la que se escribe algo y en la que se pronuncia suelen ser distintas. Puedes escuchar cómo se pronuncia una traducción pulsando sobre el icono del altavoz que aparece junto a ella. Incluso se revelará su fonética para que sepas decirlo a la perfección.

Traduce utilizando la cámara de tu móvil

Si estás viajando o simplemente ves un cartel en otro idioma, puedes saber lo que dice sin siquiera tener que escribirlo gracias a la traducción de imágenes de Google. Para activarla sigue estos pasos:

Abre traductor de Google.

Pulsa sobre el icono de cámara que hay en la pantalla principal.

Cuando se abra la cámara apunta sobre el texto que quieres traducir.

Explora las definiciones

Definiciones en el traductor El Androide Libre

En las últimas versiones de Traductor de Google, cuando traduces una palabra también puedes acceder a algunos de sus sinónimos e incluso a otras traducciones de la palabra. Si deslizas hacia abajo, además, podrás ver sus diferentes definiciones, que te ayudarán a entender qué quiere decir exactamente cada palabra, incluyendo varias acepciones.

Transcribe en directo

Transcripción con el traductor El Androide Libre

Si no quieres iniciar el modo conversación, siempre puedes llevar a cabo una transcripción en directo pulsando sobre el botón del micrófono que hay en la parte inferior central.

Cuando lo hagas, empezará a traducir automáticamente, y no reproducirá a continuación la manera de decirlo en otro idioma, como sí pasa en la opción de conversación.

Guarda frases clave

Guarda traducciones clave El Androide Libre

Si estás de viaje y necesitas guardar algunas frases clave para acceder a ellas rápidamente, puedes guardar las y acceder a ellas desde el botón de la estrella que se sitúa en la parte superior izquierda de la app.

Para añadir cualquier frase a las traducciones guardadas tan solo tienes que introducirla en el cuadro de texto y, una vez estés viendo el resultado que quieras guardar, pulsar sobre la estrella situada en la parte superior derecha.

Accede al historial de traducciones

Historial de traducciones El Androide Libre

Si quieres comprobar qué es lo último que has traducido en tu móvil o tablet con la aplicación de Google, no tienes más que arrastrar desde el cuadro de texto hacia abajo para que te muestre en forma de lista las palabras o frases que has buscado y su respectiva traducción. Puedes pulsar sobre cada una para ampliar información.

Traduce conversaciones

Conversación en traductor de Google El Androide Libre

Google cuenta con la posibilidad de traducir una conversación de manera instantánea, algo muy útil para poder hacerte entender cuando viajas a otro país. Puedes escoger los dos idiomas que se emplearán en la conversación y empezar a hablar tranquilamente, ya que cuando pares de hablar la aplicación traducirá y reproducirá en forma de audio lo que has dicho. Para activar esta característica sigue estos pasos:

Abre el traductor de Google.

Pulsa sobre conversación.

Escoge los idiomas que vas a usar.

Traduce desde el teclado de Google

Gboard, el teclado de Google, cuenta con la función de traducción integrada, por lo que puedes traducir una frase que estés escribiendo en el momento sin tan siquiera tener que abandonar la app en la que estés, sea de mensajería instantánea o de notas. Para ello, asegúrate de estar utilizando Gboard y sigue estos pasos:

Empieza a escribir en una app para que se muestre el teclado.

Pulsa sobre la flecha situada en la parte superior izquierda del teclado.

Dale a los tres puntos.

Pulsa sobre "Traducir".

Escoge los idiomas y traduce el texto que quieras.

