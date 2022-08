13 pequeñas novedades de Android 13 que van a mejorar mucho la experiencia en tu móvil

El lanzamiento de Android 13 es oficial. Como ya es habitual, la versión final del sistema ya está disponible para que los fabricantes lo implementen en sus dispositivos, y cómo no, la propia Google es la primera que lo ofrece en sus móviles Pixel.

Mientras que Android 12 supuso un cambio importante para la plataforma, por todos los cambios en la interfaz, el diseño con Material You y la arquitectura interna, Android 13 apuesta simplemente por construir sobre esa base. Por lo tanto, no hay muchas novedades que vayan a cambiar completamente la manera en la que usamos el móvil; a cambio, hay pequeños cambios, muchos que llevábamos años pidiendo.

Las pequeñas novedades de Android 13

Es fácil ver cómo, en muchos casos, los desarrolladores de Android han escuchado a los usuarios, resolviendo molestias e incongruencias que afectaban al uso habitual del móvil. Vale, puede que ninguna de estas novedades te vaya a dejar sin palabras, pero seguro que hay alguna que te alegra ver.

La localización ya no es necesaria para encontrar WiFi. Un buen ejemplo lo tenemos en un cambio de política que evitará que recibamos peticiones constantes para ver nuestra localización. Normalmente, las apps necesitan pedir permiso de localización para encontrar otros dispositivos Bluetooth y redes WiFi públicas, pero eso puede ser confuso; mucha gente piensa que le están rastreando, pero en realidad no es así. Para evitar estas confusiones, Android 12 ya no necesita el permiso para encontrar dispositivos Bluetooth, y Android 13 ya no lo necesita para encontrar redes WiFi cercanas.

Los emojis se verán más nítidos en Android 13 (izq)

Emojis más nítidos. Android 13 añade soporte de renderizado de COLR version 1, tanto para fuentes de texto como para emojis. Este nuevo formato compacto permite un renderizado más nítido, y eso se traducirá especialmente en emoijis que se verán mucho mejor que antes. En la versión anterior, los emojis eran imágenes bitmap, y por lo tanto, se veían borrosos si se hacían grandes; en la versión actual, los emoji se crean por vectores y por lo tanto, se pueden hacer todo lo grande que queramos sin perder calidad.

Ya podemos cambiar el idioma de apps en Android 13

Cambio de idioma de apps. A veces, los desarrolladores no quieren gastar mucho en la traducción de su app, especialmente para pequeños mercados así que usan traductores automáticos que no suelen dar buenos resultados. En muchos casos, es preferible usar la app en inglés o el idioma original si lo conocemos. Con Android 13, podremos cambiar el idioma de cada app por separado, ignorando la configuración del sistema. Sumado a esto, el renderizado de texto en idiomas no latinos ha sido mejorado, y ya no se corta en algunas partes.

Nuevo selector de fotos de Android 13

Nuevo selector de fotos. Cuando una app nos pide seleccionar una foto de nuestro móvil, normalmente nos pide permiso para acceder a toda la galería multimedia. Ahora podemos simplemente indicar qué fotos o vídeos queremos que la app coja, y sólo podrá ver esos archivos y no el resto. Esta novedad también llegará a dispositivos con Android 11 y Android 12.

Permisos para poder mostrar notificaciones. Las apps ahora tendrán que pedir permiso expreso al usuario para poder enviar notificaciones al móvil. El cambio es algo más complicado de lo que parece, ya que tiene en cuenta cómo se comportaban las versiones anteriores de Android, pero por lo general, deberíamos olvidarnos de las notificaciones indeseadas.

La barra de navegación ahora es más grande. Si tienes dificultad para navegar con gestos en Android, la nueva barra de navegación, más gruesa y fácil de ver, debería facilitar las cosas.

Lector de códigos QR en la configuración rápida. Si queremos escanear un código rápidamente, ya no necesitamos una app de terceros o entrar en Google Lens. Sólo con deslizar hacia abajo encontraremos un nuevo botón que iniciará una app de escaneo (de Google por defecto en móviles Pixel, aunque los fabricantes pueden poner la que quieran).

Saber qué apps están activas es más fácil. El panel de notificaciones ahora tiene en la parte inferior un nuevo botón que muestra la cantidad de apps que están activas en este momento, y si lo pulsamos se mostrará una lista, algo que nos ayudará si hay una app en segundo plano consumiendo recursos, o si queremos asegurarnos de que una app está funcionando.

Modo oscuro automático. El tema oscuro ahora se puede configurar para que se active cuando el móvil entre en modo descanso, algo que podemos activar en la sección de Bienestar Digital en Ajustes.

Las cámaras de terceros van a mejorar. La nueva API Camera2 usada por Android ahora permite un mejor acceso al hardware, incluso permitiendo la captura de vídeo en HDR. Eso significa que las apps de terceros ahora podrán hacer mejores fotos y vídeos.

Mejoras de rendimiento en apps. El nuevo colector de ‘basura’ de Android 13 está basado en una de las nuevas funciones del núcleo Linux, y promete importantes mejoras de rendimiento al reducir el tamaño de las apps en un 10%.

Apps que eliminan sus propios permisos. Si una app ha sido actualizada y ya no necesita los mismos permisos que cuando fue instalada, ahora es capaz de renegar de ellos voluntariamente. De esta forma, puede indicar al usuario que está usando menos permisos y presumir de una mayor privacidad.

Nueva sección de privacidad y seguridad. Las partes de privacidad y seguridad de Android 12 han sido unificadas en una sola sección, desde la que podremos acceder a todas las funciones y opciones relacionadas como el escaneo de las apps y la configuración de la pantalla de bloqueo.

