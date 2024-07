¿Están tus datos en la Dark Web? Google te va a ayudar a encontrarlos, ahora gratis

Google es el centro de la vida digital de miles de millones de personas, ya sea con el buscador o con las apps y móviles Android que usamos a diario. Pero hay veces en las que nuestra vida digital sufre un vuelco, y es importante reaccionar a tiempo para evitar mayores problemas; hablamos de la llamada “Dark Web”, la parte ‘oscura’ de Internet que la inmensa mayoría de los internautas no visita ni conoce.

La Deep Web no se puede acceder con un simple navegador como la Web tradicional; funciona en una red aparte que ha sido diseñada con el anonimato y la privacidad como prioridades absolutas. Aunque eso tiene sus ventajas, también ha facilitado el nacimiento de una Dark Web, compuesta de páginas y foros con intenciones maliciosas, donde se reúnen criminales, hackers, sicarios y traficantes de drogas.

La información personal es muy valiosa en la Dark Web, y no es raro que en sus páginas se publiquen datos de millones de personas sin su conocimiento ni consentimiento. Afortunadamente, no hace falta entrar en la Dark Web para saber si están traficando con nuestros datos; desde el año pasado, Google ofrece en España una herramienta para analizar la Dark Web en busca de menciones de nuestros datos personales. Sin embargo, era exclusiva de los usuarios de pago de Google One, el servicio de suscripción de la compañía.

Ahora, Google va a hacer esta herramienta gratis para todos los usuarios; lo único que hará falta es una cuenta de Google convencional para poder usar la funcionalidad. Los usuarios de Google One ya han sido avisados de que el informe de la Dark Web dejará de estar disponible en la app como hasta ahora; y muestra un enlace para obtener más información en la página de soporte.

Esta página de soporte es la que explica que el informe de Dark Web estará disponible para todos los usuarios, con el único requisito de tener una cuenta de Google. El cambio se producirá a finales de julio, por lo que no tendremos que esperar mucho para obtener acceso a la herramienta, aunque no está disponible para todo el público todavía.

El informe de la Dark Web necesita sólo de una dirección de correo electrónico; una vez introducida, Google mostrará los datos personales asociados con esa dirección que han sido compartidos en la Dark Web, incluyendo los siguientes:

Tu nombre

Dirección postal

Número de teléfono

Correo electrónico

Número de la seguridad social (sólo EEUU)

Nombre de usuario

Contraseña

Aunque la búsqueda del correo electrónico en la Dark Web será gratis, Google advierte que sólo los usuarios de pago de Google One podrán usar las funciones avanzadas de la herramienta. Entre estas se encuentra la monitorización continua de la Dark Web para encontrar información personal, obtener resultados diferentes a la dirección de correo, y las notificaciones cuando se encuentran nuevos resultados.