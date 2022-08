La gran novedad de Android 13 que va a cambiar las búsquedas completamente en los Pixel

Cada vez falta menos para el lanzamiento oficial de Android 13, y presumiblemente sólo tendremos que esperar unas semanas más. Pese a eso, aún están apareciendo novedades interesantes en las versiones beta del sistema.

La última afecta a una funcionalidad que puede que no uses nunca, o que sea imprescindible para usar el móvil a diario, no hay término medio. Me refiero a la barra de búsqueda, o mejor dicho, las barras de búsqueda.

Nueva barra de búsqueda en Android 13

Y es que Android tiene en estos momentos dos barras de búsqueda diferentes, algo que puede provocar algo de confusión. Por una parte, por defecto los móviles Pixel (y de otras marcas) muestran una barra de búsqueda de Google en la pantalla de inicio; si escribimos o dictamos en esta barra, Google realizará búsquedas en Internet como siempre. La segunda barra de búsqueda está en el cajón de aplicaciones, y sirve no sólo para buscar apps, sino para encontrar ajustes en la configuración y sí, también podemos pedir que busque en Google.

Con Android 13, Google por fin va a unificar el comportamiento de ambas barras de búsqueda. A efectos prácticos, funcionarán exactamente igual, mostrando los mismos resultados, y eso implica que la funcionalidad de ambas se expandirá. Ambas barras serán capaces de buscar en Internet con Google, además de mostrar aplicaciones, atajos, contactos y otra información. Incluso serán capaces de buscar en YouTube, Google Maps y la Play Store, que aparecerán como botones que podremos pulsar para hacer la búsqueda en esos servicios.

Nueva barra de búsqueda en Android 13 Beta 9to5Google

Por lo tanto, la idea es que las barras de búsqueda sirvan para encontrar cualquier cosa, sin necesidad de dividirlas en secciones o funciones. Si necesitas algo, ya sea una app o un vídeo de YouTube, lo podrás encontrar. Los resultados estarán divididos en secciones que indicarán dónde te llevarán, si a Internet o a un resultado local.

Resultados de Play Store y opciones para buscar en YouTube y Maps 9to5Google

Hay que aclarar que esta unión no es definitiva, y que Google está aún probando varias configuraciones. Según han descubierto en 9to5Google, no todos los móviles con la beta de Android 13 muestran la misma información en las búsquedas; en algunos casos, muestran resultados sacados directamente de la Play Store, por ejemplo, si buscamos el nombre de una app que no tenemos instalada. En otros, sólo se muestra un botón para hacer la búsqueda y si lo pulsamos, se abrirá la Play Store aparte. Además, algunos usuarios de Android 13 beta ni siquiera pueden usar las barras de búsqueda unificadas; y a los que sí las pueden usar se les aparece una ventana emergente de Google Opinion Rewards, que les solicita su opinión sobre estos cambios.

Todo indica que Google aún no está del todo convencida en hacer ambas barras de búsqueda idénticas, y por lo tanto, es posible que hasta el lanzamiento de Android 13 no llegue a una conclusión.

