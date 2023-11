Android Auto no funciona sin cables: cómo solucionar el nuevo problema que ha metido Google One

El gran éxito de Android Auto ha motivado a Google a acelerar el desarrollo de la app diseñada para las pantallas de los coches; esa es la razón por la que en apenas un año se han lanzado tantas actualizaciones de la app, con novedades como el nuevo diseño de Google Maps para Android Auto.

Lamentablemente, este ritmo tan acelerado de lanzamientos también se ha traducido en un aumento de los problemas; es evidente que Google ha dado prioridad a la velocidad antes que a la estabilidad durante el desarrollo de Android Auto, y los usuarios están sufriendo.

Desde problemas de conexión con Android Auto, a la desaparición de la barra de navegación, en los últimos meses hemos visto una gran cantidad de fallos que normalmente Google no dejaría pasar, y ahora le toca el turno a tal vez, el fallo más grande: que Android Auto deje de funcionar completamente.

Android Auto se bloquea

Esta semana, algunos usuarios de Android Auto se han encontrado con que deja de funcionar si intentaban usarlo de manera inalámbrica; si conectaban el móvil a la pantalla del coche directamente por cable, funcionaba de manera correcta, pero si intentaban conectar por la conexión inalámbrica, simplemente no funcionaba.

Después de investigar un poco, se descubrió que todos los usuarios tenían una cosa en común: tenían la VPN de Google activada. Hace unos meses, Google lanzó una VPN como parte de su suscripción de Google One, que también ofrece acceso a más capacidad en Google Drive. Cuando está activada, la VPN redirige todo el tráfico del móvil por los servidores de Google para mejorar la privacidad y evitar que las páginas puedan rastrear al usuario por su dirección IP.

Sin embargo, resulta que la VPN oficial de Google es la que estaba bloqueando la conexión de Android Auto. Normalmente, eso se soluciona de manera sencilla, metiendo a Android Auto en la lista de aplicaciones que no deben usar la VPN; sin embargo, y para sorpresa de los usuarios, Android Auto no estaba en la lista de apps que se pueden permitir, y eso hacía que Android Auto dejase de funcionar completamente.

Cómo solucionarlo

La buena noticia es que Google ha solucionado este problema. Lo único que tenemos que hacer es actualizar la app de Google One a la última versión; fue publicada el pasado 26 de octubre, así que si no se ha actualizado de manera automática, deberíamos entrar en Google Play y buscar actualizaciones de apps en nuestro móvil.

Cómo añadir Android Auto a la lista de excepciones de la VPN de Google El Androide Libre

Una vez que hemos actualizado, debemos abrir la app de Google One, y pulsar en la sección de VPN; en la parte inferior, donde pone “Usar aplicaciones cuando la VPN está activada” debemos pulsar en “Actualizar ajustes”, y añadir la app de Android Auto para que no use la VPN. A partir de entonces, podremos usar Android Auto en nuestro coche de manera inalámbrica, incluso si tenemos la VPN activada.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan