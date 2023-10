Google Maps y Android Auto cambian para siempre: las dos novedades que los hacen mejor que nunca

Una de las apps más útiles que podemos usar en Android Auto es, sin duda alguna, Google Maps. La app de mapas ya es una de las que siempre tienes que llevar en tu móvil incluso si no conduces, y dentro de la pantalla de nuestro coche es imprescindible. Google Maps es capaz de guiarnos por las carreteras españolas como si fuese magia.

Por eso, no es de extrañar que Google se haya centrado en mejorar la experiencia de Google Maps dentro de Android Auto en los últimos meses; lamentablemente, esas mejoras no siempre son evidentes para el usuario medio.

Debido a la manera en la que Android Auto se actualiza, a veces pueden pasar semanas, e incluso meses, antes de que los usuarios reciban las novedades una vez que se han implementado. Cada nueva actualización de Android Auto pone las bases necesarias para esas mejoras, pero incluso si estamos en la última versión es muy posible que no las recibamos.

Google Maps mejora en Android Auto

Afortunadamente, la espera ha terminado para un par de funciones que fueron anunciadas para Android Auto hace ya unos meses, pero que por fin están empezando a llegar a los usuarios. Es algo llamativo porque son de las novedades más deseadas por los usuarios, especialmente la primera: poder usar Google Maps en el móvil al mismo tiempo que en Android Auto.

Hasta ahora, si activábamos Android Auto cuando nos montábamos en el coche y usábamos Google Maps en la pantalla del salpicadero, no podíamos usar la app al mismo tiempo en el móvil. Esta restricción mostraba un mensaje de error que indicaba que teníamos que cerrar Android Auto si queríamos usar Google Maps en el móvil. No está claro si este problema nació por una limitación técnica, o por una política de Google; es posible que la compañía no quiera añadir distracciones, y la lógica es que, si ya estás usando Maps en el coche, no necesitas un segundo mapa en el móvil.

Sin embargo, eso no es completamente cierto, y hay muchos casos en los que una segunda instancia de Maps puede evitar que nos perdamos; por ejemplo, podemos darle el móvil a una persona que vaya con nosotros para que haga planes para cuando lleguemos al destino. Ahora eso es posible, ya que Google por fin ha quitado la limitación y es posible usar Google Maps en Android Auto y en el móvil al mismo tiempo.

Google Maps es una de las aplicaciones favoritas de los usuarios de Android Auto

La segunda novedad que ya lleva unos meses expandiéndose es la nueva interfaz de Google Maps para Android Auto, que incluye una nueva barra lateral con acceso a las funciones más usadas. En esta barra de botones podremos encontrar acceso directo a la configuración de Maps, a la opción de silenciar Maps y la brújula; además, en la parte inferior izquierda hay nuevos botones para ampliar o disminuir el zoom del mapa. La barra tiene un efecto transparente para evitar molestias, aunque hay usuarios que se están quejando porque no hay una manera de deshabilitarla.

Los usuarios que están recibiendo estas novedades normalmente tienen la última versión de Android Auto, que en estos momentos es la versión 10.5.

