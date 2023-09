Android Auto 10.5 es oficial, la nueva versión ya disponible para algunos usuarios

La evolución de Android Auto es para estudiarla. El sistema diseñado para aprovechar las pantallas de los coches modernos es el preferido de los conductores, que optan por conectar su móvil en vez de usar el sistema operativo que los fabricantes instalan por defecto.

En buena parte es una decisión motivada por la gran cantidad de novedades que Google ha implementado a lo largo del 2023. Empezando por la nueva interfaz ‘Coolwalk’ que llegó a Android Auto hace ya casi un año, y que permite usar varias apps al mismo tiempo en una interfaz multiventana.

El lanzamiento más importante desde entonces fue el de Android Auto 10.0 a principios de verano, que introdujo los cambios necesarios para la nueva versión del Asistente de Google. La IA será más útil y fácil de usar, con novedades como el acceso a las canciones en nuestras apps favoritas.

Android Auto 10.5 llega a beta

El hecho de que hace poco hablásemos de Android Auto 10.0, y ya estemos con Android Auto 10.5, demuestra hasta qué punto Google ha acelerado el desarrollo de este sistema. En ese sentido, hay poco que criticar, y seguro que otros proyectos de la compañía están celosos de semejante ritmo de desarrollo. En concreto, ya está disponible la versión beta de Android Auto 10.5; como la mayoría de la gente usa la versión estable, por ahora sólo quienes se descarguen el APK de páginas como APKMirror pueden usar esta versión beta.

Lo peor de que haya tantas versiones nuevas de Android Auto es que no sabemos qué es lo que traen de nuevo. Como es habitual, Google no ha explicado las novedades de esta nueva versión, y los primeros usuarios que han podido probarla no reportan ningún cambio notable. Por lo tanto, es muy probable que esta versión 10.5 se haya dedicado a solucionar errores en Android Auto, además de poner las bases para las próximas novedades.

Por ejemplo, la semana pasada se reveló que Android Auto iba a recibir apps como Zoom relacionadas con las videollamadas en el coche, además de plataformas de streaming de vídeo como Prime Video. Estas apps sólo se pueden usar con el coche parado, pero pueden ser muy útiles tanto si tenemos que asistir a una reunión urgente como si queremos distraernos un rato. Es muy probable que Android Auto 10.5 haya implementado los cambios necesarios para aceptar este tipo de apps, aunque Google sea reticente a contarlo.

