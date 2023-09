Android Auto se actualiza y arruina la calidad del audio: Google ni pretende solucionarlo por una razón

Con Android Auto 10.3 ya disponible en España, ahora se ha encontrado un fallo que está generando problemas en la salida del audio para esta app dedicada a la navegación cuando uno va con las manos puestas al volante de su vehículo. Este bug provoca que la calidad del audio que se reproduce desde el coche se vea perjudicada. Afecta al uso de Google Assistant, llamadas y otras funciones.

Esta app de Google ha sufrido ciertos fallos en los últimos meses que ha generado una mala experiencia para alguna de sus mejores funcionalidades. Desde problemas en la conexión hasta otros tantos que, aunque tienen solución, suelen generar un quebradero de cabeza para una app que ha de funcionar siempre bien debido a la importancia que tiene para una conducción segura por la vía.

Ahora viene lo peor, ya que este bug, que degrada la calidad del audio conlleva que aplicaciones tan importantes como Google Assistant o una simple llamada, genera momentos de máxima tensión para cualquiera. Desde los foros de Google, hay varios usuarios que están reportando una degradación en la calidad del audio cuando se hace streaming de música a través de Android Auto. Este fallo se genera justo después de usar Google Assistant o realizar una llamada.

Y es que cuando se enciende el motor del coche y la música empieza a reproducirse, todo va normal, pero en el momento que se invoca a Google Assistant o se interrumpe la reproducción de audio con una llamada, el volumen se reduce casi al máximo para mantenerse así sin saber realmente qué está sucediendo. De hecho, los sonidos de las notificaciones también activan este bug.

El problema es bien grave, ya que, aunque se puede solucionar reiniciando Android Auto, lo arregla momentáneamente y en el momento que Google Assistant hace de nuevo su aparición o se hace una llamada, ahí que aparece para arruinar completamente la experiencia. De momento, este problema no se está generalizando a todos los usuarios, ya que la incidencia existe solamente en aquellas unidades de Android Auto vendidas por terceros.

Justamente en agosto, en las unidades que usan 'ZLink' (un software que fue desarrollado para usar Android Auto, CarPlay y otras plataformas), se comunicó un fallo en Android Auto en su versión 10.0 y superior. Este problema se puede ver en el 'Issue Tracker' de Google en este hilo. Google ya comunicó que este fallo se estaba investigando, por lo que de momento no hay ninguna solución posible.

Los reportes sobre este fallo de Android han ido en aumento desde el 20 de agosto y está afectando a más usuarios según pasan los días, justamente con las últimas versiones de la app de Google. Ahora habrá que ver si Google lo soluciona, ya que la compañía estadounidense considera que estas unidades son un producto de la piratería. Es decir, que al no ser productos certificados por Google, ésta se lava las manos. Lo que puede tener su sentido, según 9to5Google, pero no quita que muchos usuarios que utilicen estas unidades se vean frente una app que simplemente no funciona bien.

