He probado Android Auto en un Tesla: así puedes usar Google Maps o Waze aunque no quiera Elon Musk

Hace algo menos de dos décadas empezó un cambio masivo que convirtió a los móviles en algo más que teléfonos. De pronto, teníamos ordenadores de bolsillo, que permitían hacer más que simplemente hablar. Eso es algo que actualmente está pasando con los coches, con empresas como Google liderando ese cambio con sistemas operativos como Android Auto o Android Automotive.

Incluso Apple ha sabido aprovechar este cambio de paradigma en la industria automotriz y ha decidido que el nuevo CarPlay será mucho más que un espejo del teléfono. Es lógico, saben que, al igual que ha pasado con los móviles, se abre un abanico de opciones, aplicaciones y jugosos ingresos en este tipo de vehículos.

[El problema de España con las aplicaciones para cargar coches eléctricos: la solución está en replicar a Portugal]

Pero no todas las empresas están dispuestas a dejar que Google y Apple se coman el pastel, y aunque Android Auto es una de esas características que cada vez más conductores buscan, hay marcas que no están por la labor de abrirle la puerta de sus coches a estas dos compañías. Una de las más importantes es Tesla.

Tesla no quiere Android Auto

Elon Musk es una persona de ideas fijas, más allá de que se esté o no de acuerdo con él. Tuvo claro el futuro de la automoción cuando apostó fuertemente por Tesla, y tiene claro que el software es parte clave de la experiencia de conducción, motivo por el cual este apartado es tan importante en sus coches. No sólo por el buen hacer de su sistema operativo, sino por las actualizaciones inalámbricas, las mejoras que se añaden poco a poco, la conexión con su red de cargadores, etc.

Por eso no es de extrañar que se haya opuesto desde el principio a darle la opción a los usuarios de que usan otras interfaces en sus vehículos, sean de Apple o de Google. Eso modificaría la experiencia de uso de los coches y, lo que es más importante, haría que un competidor pudiera dañar su imagen de marca.

TeslAA

Pese a eso, hay empresas y desarrolladores que sí que quieren poder tener Android Auto en sus coches, aunque sean de Tesla, por lo que se han desarrollado algunas soluciones, no oficiales. Esto último importa porque hace que la experiencia final no sea tan cómoda como lo es en un coche compatible con estas tecnologías.

Android Auto con una app

Para poder usar Android Auto en un Tesla podemos usar una aplicación de pago llamada TeslAA, que cuesta 4,99 euros y está disponible en la Google Play Store. Es de pago único y no requiere suscripción ni necesidad de nuevo hardware. Los únicos requisitos son conectar el coche al móvil mediante bluetooth y mediante Wifi. Para conectarlo por bluetooth simplemente hay que conectarlo como en cualquier otro coche, aunque lo normal es que sea algo que ya esté hecho, si se ha conducido previamente el coche.

Coche conectado al punto de zona Wifi de un smartphone

Lo segundo es conectar el coche al HotSpot Wifi del teléfono. Para eso activamos la Zona Wifi del móvil, vamos a los ajustes del coche para conectarlo a una red Wifi y marcamos la que genera nuestro móvil. Aquí es importante marcar la opción de Mantener la navegación aún con el coche en marca, ya que sino no se podrá usar Android Auto cuando nos estemos moviendo.

Para no tener que hacer todo esto cada vez que nos montemos en el coche podemos configurar que el móvil genere la red Wifi cuando se conecte al bluetooth del coche. Se puede hacer mediante una aplicación que es gratuita, y no es un procedimiento especialmente complicado. Cuando lo hayamos hecho simplemente hay que ir en el navegador web del coche a la página Androidwheels.

Es algo lento

En las pruebas que hemos realizado de la aplicación hemos notado que la interfaz es mucho más lenta que en un coche con Android Auto oficial. Esto es comprensible hasta cierto punto, pero es normal que muchos conductores prefieran no usar el sistema así. La navegación por la interfaz es donde más se nota, aunque para usar Google Maps o Waze no hay tanto problema ya que el mapa se mueve en tiempo real y no depende de nuestra interacción.

Podemos usar todas las aplicaciones que tengamos en el móvil y sean compatibles. En nuestras pruebas, no hemos visto diferencia entre usar Android Auto en un Tesla con esta aplicación y usarlo en un coche con Android Auto oficial salvo en la velocidad.

TeslAA

El sonido es también uno de los puntos débiles, pero no porque no se escuche, sino porque hay que poner el volumen prácticamente al máximo, y habrá que recordar luego bajarlo, porque si no el poner música de la radio o de alguna app integrada en Tesla puede causar un buen sobresalto. En la configuración de la aplicación podemos cambiar la resolución de la interfaz, elegir los permisos que queremos darle (aunque es necesario para que funcione), arrancar la interfaz de forma manual, configurar que arranque sola cuando se conecte al bluetooth del coche, etc.

Opción de hardware

Otra opción para poder usar Android Auto en Tesla, junto a Apple CarPlay, es el dispositivo de CarlinkKit llamado T2C Tesla Wireless Apple Carplay Adapter. Este dispositivo es sustancialmente más caro que la app, al costar 139,99 dólares. Eso sí, tiene ventajas añadidas, como poder poner una SIM de datos para no tener que conectar nuestro móvil al coche con el acceso Wifi.

Carlink Kit

Aunque no lo hemos podido probar, parece que la fluidez es algo mayor que en el caso de la aplicación TeslAA, quizás por usar una parte del hardware, aunque también se accede a la interfaz mediante una página web, en este caso Teslapush. La otra ventana extra es poder usar CarPlay, algo que con TeslAA no es posible.

Tesla tiene margen

No parece probable que se vaya a ver una adopción de Android Auto por parte de Tesla, al menos no a corto o medio plazo, pero sí que sería interesante ver nuevas opciones en estos coches, relacionadas con el teléfono. Tesla tiene capacidad suficiente como para poder permitir replicar las apps del móvil en el coche, aunque sea a través de un fork de Android Auto, algo similar a lo que hace Samsung con Desk, aunque sea para un uso completamente diferente.

Otra opción es que Tesla cree su propia tienda de aplicaciones, algo que a medida que se incrementan las ventas cada vez tiene más sentido, sobre todo porque el perfil de usuario de este tipo de coches es similar al de usuarios de iPhone, mucho más proclive a comprar apps y gastar dinero en ellas. Podría ser una fuente secundaria de ingresos para la empresa.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan