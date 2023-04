Me he comprado un Tesla porque era la opción más barata

En los últimos años el precio medio de los coches ha subido de forma escandalosa. Lo hemos visto en un momento en el que los coches eléctricos empezaban a coger cierta tracción, aunque en España aún no se hayan disparado las ventas como en otros países europeos.

Pero que todos los coches hayan subido de precio no implica que todas las marcas se muevan en un mismo rango de precios. Una que tiene fama de ser muy cara, o al menos muy costosa, es Tesla. La realidad, quizás sea otra.

Recientemente me he comprado un Tesla Model Y y uno de los motivos por los que lo he hecho era porque, de las opciones que estábamos considerando, era la más barata. Tal cual.

La importancia de la financiación

El precio de los Tesla está bajando en 2023 como nunca habíamos visto. La última rebaja ha dejado al Tesla Model 3 por debajo de los 40.000 euros en nuestro país, y el Model Y también ha bajado su coste, al menos en la versión de tracción trasera, la más interesante.

Pero mi compra fue antes de esa rebaja, por un motivo que no siempre se tiene en cuenta: la financiación.

Tras más de un año usando el Dacia Spring, un coche que teníamos claro comprar por su relación calidad precio y por el uso que le íbamos a dar, nos decidimos a comprar un segundo coche.

Miramos varios, probamos otros y, al final, estábamos entre el KIA e-Niro, el MG Marvel R y el Renault Megane E-Tech. Opciones como el MG 4 la descartamos porque buscábamos algo menos deportivo, con más espacio de almacenamiento y más amplio.

Sobre el papel, el precio de los tres modelos mencionados era inferior al del Tesla Model Y, motivo por el que no lo estábamos considerando. Por casualidad un día nos acercamos al concesionario y, al echar números, nos dimos cuenta de que la financiación de Tesla era mucho más baja que la de la competencia, al estar promocionada.

Tesla Model 3

En los concesionarios veíamos intereses que iban desde el 7.95% de KIA hasta el 9.25% de MG., pasando por el 7.5% de Renault. El de Tesla era del 4.75%, lo que implicaba un ahorro de varios miles de euros. Incluso ahora, sin promoción, está al 6.25%, mucho más bajo que la competencia.

Eso hizo que el coste mensual del Model Y fuera menor que el de todos los otros modelos, algo que jamás se me hubiera pasado por la cabeza.

Esta promoción ya no aplica (quizás vuelva en el futuro, no lo sabemos), pero para que la diferencia se mantenga, Tesla ha bajado el precio del Model Y básico en algo más de 2000 euros.

Otros motivos para la compra

Tesla Model Y

Obviamente, ese ha sido uno de los motivos para comprar un Tesla, pero no el único. El espacio del Model Y ha jugado una baza importante, tanto por su habitáculo como por ser un 5 puertas, lo que le da un maletero enorme.

Además, el ser un SUV es algo que no gusta a muchos, pero hace que sea mucho más fácil de entrar y salir, poner una sillita de niño, dominar la carretera al tener un punto de vista más alto...

Como digo en el vídeo, me gusta más el Model 3 como coche, pero reconozco que el Model Y es mucho más práctico. Cuando lo compré la diferencia de precio era de 2000 euros, y merecía más la pena ir por el Y, pero ahora que la diferencia es de 5000 a muchos quizás les convenga más el Model 3.

¿Tesla u otra marca?

Tesla

La respuesta que suelo decir cuando me preguntan qué móvil comprar es siempre la misma: depende.

Aquí pasa algo similar. Yo no recomendaría un Tesla a todo el mundo. Es más, ni siquiera recomendaría un coche eléctrico a todo el mundo. Sin embargo, sí que recomendaría que cada uno echara sus cuentas para ver si, realmente, le puede convenir.

Si tienes un garaje, una casa, o si puedes enchufar el coche en tu hogar, un eléctrico coge muchísimo sentido. Obviamente, si haces 500 km al día, si vives en un piso sin garaje o si tu presupuesto es muy limitado, no es una buena opción, hoy por hoy, comprar un eléctrico. Pero de eso hablaré en otro vídeo.

