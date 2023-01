¿Cuánto subieron los precios de los coches en 2022? ¿Seguirán aumentando? Las respuestas, aquí

Hace unos días conocíamos que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de los coches nuevos obtuvo en 2022 registros históricos con una subida del 10,4%.

Una subida de precios que, según fuentes del sector, se debe a la baja oferta de producto disponible por la crisis de los chips y los problemas logísticos, unos factores que recortaron la producción y, por tanto, hizo disminuir el número de ventas.

De esta manera, al haber menos coches que vender, los fabricantes y distribuidores pudieron incrementar los precios de los coches hasta el doble dígito mencionado anteriormente (el 10,4%), tal y como se recoge también en el siguiente gráfico que recoge el incremento mensual de los coches nuevos en los últimos cuatro años.

Y si lo que hacemos es echar la vista atrás hasta incluso finales de 2021 entonces veremos cómo incluso los coches en algunas versiones han subido todavía más del mencionado 10,4% ya que hace más de un año los coches también se incrementaron de precio con el cambio en el impuesto de matriculación, para adecuarse a la normativa WLTP.

Por todo ello, desde EL ESPAÑOL nos hemos preguntado… ¿cuánto han subido de verdad el precio de los coches? ¿qué modelos se han incrementado más? Pues bien, para contestar a estas preguntas hemos tomado como referencia una decena de los modelos más vendidos.

En concreto los coches analizados han sido el Citroën C4, Dacia Sandero, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Opel Corsa, Peugeot 3008, Renault Arkana, Seat León, Toyota C-HR y Volkswagen Golf.

Para comprobar su precio lo que hemos hecho ha sido analizar el precio recomendado por el fabricado en enero de 2022, en junio de 2022, en diciembre de 2022 y en enero de 2023. Un análisis que nos ha confirmado que todos los coches analizados han subido de precio.

En cuanto a las subidas, si lo que analizamos es la cifra en euros podemos decir que se han situado entre los 1.000 y los 3.000 euros aproximadamente. Y si lo que vemos son los porcentajes podemos decir que ha sido de entre el 4% y casi el 13%.

Citroën C4 | +1.325 euros (+6%)

El Citroën C4 analizado es el C4 PureTech 100 CV Live Pack. En enero de 2022 tenía un precio de 21.860 euros. Y un año más tarde el precio es de 23.185 euros, es decir, ha subido 1.325 euros, un 6% más.

Enero 2022 Junio de 2022 Diciembre de 2022 Enero de 2023 Diferencia Citroën C4 PureTech 100 CV Live Pack 21.860 euros 22.485 euros 23.185 euros 23.185 euros +1.325 euros (+6%)

Dacia Sandero | +1.058 euros (+8,17%)

José Luis Cano

El Dacia Sandero analizado es la versión TCE 90 CV Essential. En enero de 2022 tenía un precio de 12.942 euros. Y un año más tarde el precio es de 14.000 euros, es decir, ha subido 1.058 euros, un 8,17% más.

Enero 2022 Junio de 2022 Diciembre de 2022 Enero de 2023 Diferencia Dacia Sandero TCE 90 CV Essential 12.942 euros 14.000 euros 14.000 euros 14.000 euros +1.058 euros (8,17%)

Ford Kuga | +3.144 euros (+9,32%)

El Ford Kuga analizado es la versión 1.5T EcoBoost 110kW (150CV) ST Line. En enero de 2022 tenía un precio de 33.725 euros. Y un año más tarde el precio es de 36.869 euros, es decir, ha subido 3.144 euros, un 9,32% más.

Enero 2022 Junio de 2022 Diciembre de 2022 Enero de 2023 Diferencia Ford Kuga 1.5T EcoBoost 110kW (150CV) ST Line 33.725 euros 36.869 euros 36.869 euros 36.869 euros +3.144 euros (9,32%)

Hyundai Tucson | +1.250 euros (+4,4%)

El Hyundai Tucson analizado es la versión 1.6 TGDI 110kW (150CV) Klass. En enero de 2022 tenía un precio de 28.475 euros. Y un año más tarde el precio es de 29.725 euros, es decir, ha subido 1.250 euros, un 4,4% más.

Enero 2022 Junio de 2022 Diciembre de 2022 Enero de 2023 Diferencia Hyundai Tucson 1.6 TGDI 110kW (150CV) Klass 28.475 euros 29.225 euros 29.725 euros 29.725 euros + 1.250 euros (4,4%)

Kia Sportage | +1.500 euros (+5%)

El Kia Sportage analizado es la versión 1.6 T-GDi 150 CV Concept. En enero de 2022 tenía un precio de 29.875 euros. Y un año más tarde el precio es de 31.375 euros, es decir, ha subido 1.500 euros, un 5% más.

Enero 2022 Junio de 2022 Diciembre de 2022 Enero de 2023 Diferencia Kia Sportage 1.6 T-GDi 150 CV Concept 29.875 euros 29.875 euros 31.375 euros 31.375 euros +1.500 euros (+5%)

Nissan Qashqai | +3.675 euros (+12,7%)

El Nissan Qashqai analizado es la versión DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 Acenta. En enero de 2022 tenía un precio de 28.775 euros. Y un año más tarde el precio es de 32.450 euros, es decir, ha subido 3.675 euros, un 12,7% más.

Enero 2022 Junio de 2022 Diciembre de 2022 Enero de 2023 Diferencia Nissan Qashqai DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 Acenta 28.775 euros 31.850 euros 32.450 euros 32.450 euros +3.675 euros (+12,7%)

Opel Corsa | +1.150 euros (+6,17%)

El Opel Corsa analizado es la versión 1.2 XEL 75 CV Edition. En enero de 2022 tenía un precio de 18.650 euros. Y un año más tarde el precio es de 19.800 euros, es decir ha subido 1.150 euros, un 6,17% más.

Enero 2022 Junio de 2022 Diciembre de 2022 Enero de 2023 Diferencia Opel Corsa 1.2 XEL 75 CV Edition 18.650 euros 19.350 euros 19.800 euros 19.800 euros +1.150 euros (+6,17%)

Peugeot 3008 | +3.950 euros (+12,7%)

El Peugeot 3008 analizado es la versión 1.2 PureTech S&S (130CV) Active Pack. En enero de 2022 tenía un precio de 31.100 euros. Y un año más tarde el precio es de 35.050 euros, es decir, ha subido 3.950 euros, un 12,7% más.

Enero 2022 Junio de 2022 Diciembre de 2022 Enero de 2023 Diferencia Peugeot 3008 1.2 PureTech S&S (130CV) Active Pack 31.100 euros 34.200 euros 35.050 euros 35.050 euros +3.950 euros (+12,7%)

Renault Arkana | +2.694 euros (+10%)

El Renault Arkana analizado es la versión TCe 103kW(140CV) EDC mild hybrid Intens. En enero de 2022 tenía un precio de 26.896 euros. Y un año más tarde el precio es de 29.590 euros, es decir, ha subido 2.694 euros, un 10% más.

Enero 2022 Junio de 2022 Diciembre de 2022 Enero de 2023 Diferencia Renault Arkana TCe 103kW(140CV) EDC mild hybrid Intens 26.896 euros 28.890 euros 29.590 euros 29.590 euros +2.694 euros (+10%)

Seat León | +1.954 euros (+8,06%)

El Seat León analizado es la versión 1.0 TSI S/S (110 CV) Style. En enero de 2022 tenía un precio de 24.240 euros. Y un año más tarde el precio es de 26.194 euros, es decir ha subido 1.954 euros, un 8,06% más.

Enero 2022 Junio de 2022 Diciembre de 2022 Enero de 2023 Diferencia Seat León 1.0 TSI S/S (110 CV) Style 24.240 euros 26.200 euros N.D. 26.194 euros +1.954 euros (8,06%)

Toyota C-HR | +2.000 euros (+6,87%)

El Toyota C-HR analizado es la versión 125H (122CV) Active. En enero de 2022 tenía un precio de 29.100 euros. Y un año más tarde el precio es de 31.100 euros, es decir, ha subido 2.000 euros, un 6,87% más.

Enero 2022 Junio de 2022 Diciembre de 2022 Enero de 2023 Diferencia Toyota C-HR 125H (122CV) Active 29.100 euros 30.100 euros 31.100 euros 31.100 euros +2.000 euros (6,87%)

Volkswagen Golf | +1.890 euros (+6,6%)

El Volkswagen Golf analizado es la versión 1.0 eTSI 81kW (110CV) DSG. En enero de 2022 tenía un precio de 28.510 euros. Y un año más tarde el precio es de 30.400 euros, es decir, ha subido 1.890 euros, un 6,6% más.

Enero 2022 Junio de 2022 Diciembre de 2022 Enero de 2023 Diferencia Volkswagen Golf 1.0 eTSI 81kW (110CV) DSG 28.510 euros 29.500 euros 30.400 euros 30.400 euros +1.890 euros (6,6%)

¿Seguirán aumentando en 2023?

Es la pregunta del millón. Y no tiene una fácil respuesta, sobre todo para el usuario. Tal y como se ha incrementado el índice de precios al consumo y teniendo en cuenta que todavía no se ha normalizado la producción y que por lo tanto hay más demanda que oferta, todo parece indicar que en 2023 seguirán subiendo los precios de los coches. Al menos, eso sí, desde aquí deseamos que el porcentaje de incremento no sea tan elevado como en este pasado 2022, que ha dejado registros históricos.

