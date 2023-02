Probamos el MG 4 Electric: el coche eléctrico de moda por su diseño y su precio ajustado

En EL ESPAÑOL hemos probado el nuevo MG 4 electric, un coche eléctrico que acaba de llegar al mercado y que está generando mucha expectación, tanto por su diseño como por su precio.

Antes de comenzar la prueba recordamos que MG es una marca que pertenece a SAIC, que es el fabricante número uno en China y el número 7 en todo el mundo, con un total de 5,3 millones de unidades vendidas en 2022. Y comenzando por el precio, a continuación analizaremos si realmente es tan barato como todo puede parecer. El MG 4 Electric parte de un precio inicial de 30.690 euros. Esta cifra, sin embargo, quedaría reducida en 4.500 euros por el Plan Moves III. Por lo que en realidad estamos hablando de 26.190 euros (también se podría añadir la campaña que MG tiene actualmente para eléctricos con 1.210 euros de descuento).

¿Y cómo de barato o caro es este modelo? Aquí está la clave. Y para ello analizaremos todos los precios de sus competidores.

A la hora de buscarle rivales este MG 4 Electric se puede comparar con modelos como el Citroën ë-C4, Cupra Born, Volkswagen ID.3, Renault Mégane e-Tech, Nissan Leaf… Estos serían los más directos. Y tal y como se puede ver en la siguiente tabla, ya podemos decir que el MG 4 Electric es 3.000 euros más económico que un Citroën C4 eléctrico, 6.000 euros más económico que un Renault Mégane y unos 12.000 euros más barato que un Cupra Born, por ejemplo.

Si lo que hacemos ahora es bajar un escalón y comparar el MG4 Electric con otros coches más pequeños, entonces encontramos modelos como el Fiat 500, Opel Corsa-e, Peugeot e-208, Renault Zoe y DS 3 e-Tense… Respecto a estos otros coches, solo el Fiat 500 sería más económico tal y como se puede ver en esta tabla:

Y por último, podemos comparar al MG 4 Electric con algún que otro SUV eléctrico como por ejemplo Kia e-Niro, MG ZS EV, Peugeot e-2008, Jeep Avenger, Opel Mokka-e, Hyundai Kona EV y Smart #1, entre otros. En esta otra tabla se puede ver cómo el MG4 es también el más económico de todos ellos. El siguiente más económico, descartando el MG ZS EV, es el Jeep Avenger, que cuesta unos 4.400 euros más.

Qué diferencias hay de potencia, batería y autonomía

Ahora bien. Ya hemos visto que el MG 4 Electric es el más barato de su segmento y uno de los más baratos del mercado. Pero, ¿realmente son comparables? ¿tienen la misma autonomía y potencia? Para responder a esta pregunta vamos a analizar el resto de detalles. Y comenzamos por el motor.

En este caso, el MG 4 Electric cuenta con dos opciones disponibles. Una versión más accesible con un motor eléctrico de 125 kW (170 CV) y una variante más potente con un segundo motor eléctrico con 150 kW (204 CV).

El motor menos potente está asociado a una batería con menor capacidad (51 kWh) mientras que el motor más potente (150 kW) está disponible con una batería de mayor capacidad (64 kWh). Una batería que está firmada por CATL (el proveedor de baterías) y que, además, es accionista de SAIC (la empresa matriz de MG). En este caso, la versión probada es la variante con el motor más potente (150 kW) y la batería de 64 kWh.

Si bien luego veremos qué autonomía real tiene, MG anuncia hasta 450 kilómetros de autonomía, según la normativa WLTP.

Con todo ello, por tanto, ahora vamos a comparar cómo es la potencia, la batería y la autonomía de sus principales competidores. Y comenzando por la potencia, vemos que el MG 4 Electric menos potente está en la parte superior de la clasificación y el más potente está en la media del segmento:

Modelo Motor kW Renault Mégane 96 kW Citroën ë-C4 100 kW Nissan Leaf 110 kW MG4 125 kW Volkswagen ID.3 150 kW Nissan Leaf 160 kW Cupra Born 150 kW MG4 150 kW Volkswagen ID.3 150 kW Renault Mégane 160 kW Cupra Born 170 kW

Y continuando con la capacidad de la batería, también tenemos que señalar que el MG 4 Electric está en la parte alta de la clasificación, es decir, es de los que más capacidad de batería ofrece…

Modelo Motor kW Batería Nissan Leaf 110 kW 40 kWh Renault Mégane 96 kW 40 kWh Citroën ë-C4 100 kW 50 kWh MG4 125 kW 51 kWh Volkswagen ID.3 150 kW 58 kWh Nissan Leaf 160 kW 62 kWh Cupra Born 150 kW 58 kWh Renault Mégane 160 kW 60 kWh MG4 150 kW 64 kWh Cupra Born 170 kW 77 kWh Volkswagen ID.3 150 kW 77 kWh

Llega el momento de hablar de autonomía, y aquí MG anuncia 350 kilómetros para la versión menos potente y hasta 450 kilómetros en la variante más capaz. Por tanto, si comparamos todos los datos anteriores y calculamos la distancia que puede recorrer el MG 4 Electric con un 1 kWh podemos decir que este coche está en la media de sus competidores.

Modelo Motor kW Batería Autonomía 1 kWh = km Nissan Leaf 110 kW 40 kWh 270 km 6,75 km Renault Mégane 96 kW 40 kWh 300 km 7,5 km MG4 125 kW 51 kWh 350 km 6,8 km Citroën ë-C4 100 kW 50 kWh 354 km 7,08 km Nissan Leaf 160 kW 62 kWh 385 km 6,2 km Volkswagen ID.3 150 kW 58 kWh 424 km 7,31 km Cupra Born 170 kW 58 kWh 420 km 7,24 km Cupra Born 150 kW 58 kWh 425 km 7,3 km MG4 150 kW 64 kWh 450 km 7,03 km Renault Mégane 160 kW 60 kWh 450 km 7,5 km Cupra Born 170 kW 77 kWh 549 km 7,12 km Volkswagen ID.3 150 kW 77 kWh 556 km 7,22 km

Medidas del MG 4 Electric

Como hemos dicho, el MG4 electric es un coche que por su tamaño se trata de un coche compacto, es un modelo que compite entre otros con:

Si queremos ampliar el abanico de rivales y sumamos todos los SUV también encontramos los siguientes modelos:

Continuando con las medidas del MG4 electric tenemos que su longitud es de 4,28 metros, su anchura es de 1,83 metros y su alura es de 1,50 metros. Además, la batalla o distancia entre ejes es de 2,70 metros y la capacidad de carga es de 363 litros.

Con estas cifras podemos decir que el MG4 electric es un coche con un tamaño intermedio, una buena anchura, una altura baja y una distancia entre ejes notable... Por el contrario, es en el maletero donde se aprecia una capacidad algo más justa, tal y como se puede ver a continuación:

Longitud (m) Anchura (m) Altura (m) Batalla (m) Maletero (l) Renault Mégane 4.19 1.86 1.50 2.68 440 Volkswagen ID.3 4.26 1.81 1.55 2.76 385 MG4 4.28 1.83 1.50 2.70 363 Cupra Born 4.32 1.80 1.54 2.76 385 Citroën ë-C4 4.36 1.80 1.52 2.67 380 Nissan Leaf 4.49 1.78 1.53 2.70 394

En marcha

Llega el momento de iniciar la marcha. Ya junto al vehículo lo primero que tenemos que reconocer es que el coche es muy atractivo y llama la atención. Es un coche en el que se fijan (y mucho) tanto los peatones, como los ocupantes de otros coches. Y esto es un claro síntoma de que el coche gusta, de que entra por los ojos. Por lo tanto, el primer gol ya está metido en este partido de MG contra el resto de competidores.

Una vez dentro, también hay que reconocer que las calidades son razonables. En este sentido, conviene señalar que en el mundo de los coches eléctricos las calidades suelen ser más bajas a lo que las marcas de coches tradicionalmente nos tenían acostumbrados. Al final la necesidad de la batería ha hecho que se tengan que ahorrar presupuesto en otros componentes.

Por ello, el MG 4 Electric sin que sea sobresaliente en acabados, sí podemos decir que es más que aceptable, que incluso puede llegar al notable. Eso sí, también hay que señalar que hay elementos mejorables, como por ejemplo el encaje de los parasoles o la tapicería de los asientos que ofrece muchas arrugas.

Al entrar en el vehículo, el MG 4 Electric detecta la llave. Y en este caso, también hay que señalar que, al menos la unidad de prueba, en algún momento no ha detectado bien la llave, teniendo que realizar varias veces la maniobra para cerrarlo.

También en este sentido, destaca el hecho de que no hay que apretar botón alguno para arrancarlo. Si bien hay que girar el selector del cambio hacia la posición D y aquí tenemos que reconocer que nos gustaría que fuera más rápido, puesto que cuando vamos con prisas el selector no responde como quisiéramos.

Confortable en movimiento

Una vez en marcha, el MG 4 Electric sobresale por su confort de marcha y por el silencio de la conducción eléctrica. Es un coche que presenta un razonable aislamiento acústico (solo se escucha algún pequeño ruido aerodinámico como un silbido a partir de 105 km/h), pero salvo por ello es confortable.

Continuando con el confort, sí cabe mencionar que no hemos conseguido encontrar un confort climático deseado. Si bien en los eléctricos, siempre suele a no abusar del climatizador para ganar en autonomía, en el MG 4 Electric por más que intentamos calefactar a una temperatura razonable el habitáculo no lo conseguimos. Al menos, eso sí, contamos con asientos calefactables y volante calefactable.

Autonomía de 350 kilómetros

Además, es un coche que responde bien y tiene una aceleración razonable… En cuanto al consumo, que es una parte clave de los eléctricos, podemos decir que una cifra también razonable sería unos 18 kWh cada 100 kilómetros. En este sentido, el gasto oficial es de unos 16 kWh, así que conseguir los 18 kWh mencionados podemos decir que es bastante aproximado para el día a día.

Con ello, por tanto, podemos decir que la autonomía real de este coche rondará los 350 kilómetros. Una cifra que podrá algo menor si abusamos de la autopista y unas velocidades de crucero elevadas o por el contrario será superior si aprovechamos más la conducción urbana. En el caso de que algún usuario opte por la versión de 51 kWh de capacidad de la batería la autonomía real será de 300 kilómetros o un poco menos. Por ello desde aquí pensamos que la variante de 64 kWh es la más adecuada (aunque también sea más cara).

Recarga rápida y lenta con Iberdrola

Para conocer cómo es el proceso de carga rápida, hemos acudido a un punto público de Iberdrola de 50 kW en la Avenida de la Albufera 319, en Madrid. Y allí hemos dejado el coche aproximadamente unos 54 minutos. En este período de tiempo hemos conseguido recargar 35,2 kWh. Por tanto, esto nos deja una carga media aproximadamente de 40 kWh (MG anuncia una carga máxima de 135 kW en corriente continua).

En cuanto al precio, en este punto de carga el kWh estaba a 0,45 euros. Por tanto, el coste de la recarga ha sido de 15,83 euros. Con esta recarga tenemos autonomía para alrededor de 200 kilómetros, así que el coste de recorrer 100 kilómetros con la recarga rápida es de aproximadamente unos 7,5 euros (el Ministerio para la transición ecológica habla de 6,5 euros cada 100 kilómetros). Esta cifra puede ser menor si el usuario tiene contratato algún plan en su domicilio con Iberdrola.

En el caso de hacer una recarga en casa con la tarifa de Iberdrola del plan Estable, por ejemplo, esta misma recarga habría costado 7,27 euros, lo que supondría un coste de unos 3,6 euros por cada 100 kilómetros recorridos aproximadamente.

MG 4 electric.

Equipamiento

Continuando con el equipamiento, nos llama la atención algunos detalles. Por ejemplo, el saludo inicial del coche cuando inicias la marcha recordándote el día en el que estás, la temperatura que hace y aconsejando que conduzcas seguro. Es algo que nos ha gustado mucho y que nos recuerda a los asistentes virtuales que tenemos en casa, como Alexa o Google Home. Lástima en este sentido que no hemos sido capaces de cambiar los menús del inglés al español para tener una mejor experiencia.

La versión probada se corresponde con el acabado Luxury, el más completo. Incorpora como detalles estéticos el doble alerón trasero, bomba de calor, asiento y volante calefactables, cargador inalámbrico, asiento del conductor eléctrico, cámara 360 grados y los diferentes sistemas de ayuda a la conducción como mantenimiento de carril, ángulo muerto, advertencia de tráfico trasero al abrir la puerta o alerta de tráfico trasero al iniciar la marcha atrás.

MG 4 electric.

Conclusión

¿Merece la pena el M4 Electric? ¿Lo compraría? Pues bien, yo creo que a ambas preguntas respondería con un Sí.

Sí merece la pena y sí lo compraría. La respuesta es afirmativa porque tiene un precio muy competitivo, un diseño atractivo, un habitáculo espacioso y el consumo de electricidad es razonable.

Es cierto que al ser un modelo nuevo en una marca nueva, hay que pulir aspectos de fiabilidad como mejorar el confort climático. Pero pensamos que con el día a día la marca irá mejorando. Además, para mayor tranquilidad, los usuarios cuentan con siete años de garantía…

