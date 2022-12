¿Se puede viajar a la playa con un coche eléctrico? ¿Es más barato? Lo analizamos con Iberdrola

¿Os atrevéis a realizar un viaje a la playa con un coche eléctrico para comprobar que se puede viajar sin problemas? Este fue el reto que nos lanzaron desde Iberdrola a la sección de Motor de EL ESPAÑOL.

Desde Iberdrola querían demostrarnos que existe una infraestructura de recarga más que suficiente para poder viajar por España con coche eléctrico. Además, no solo eso también querían dejar claro que viajar con un coche eléctrico es mucho más barato y confortable que con uno de combustión.

Se trataba de un desafío que, a nosotros -no obstante-, nos generaba cierta incertidumbre. Por un lado, solemos escuchar siempre las críticas de muchos fabricantes de que no hay red de recarga suficiente. Por el otro, en cambio, conocemos el liderazgo de Iberdrola en este sentido, con un total de 2.500 puntos de recarga pública en España y 15.000 puntos de recarga en domicilios de clientes.

Así que aceptamos, pero con nuestras reglas. Tendríamos que ir y volver a la playa desde Madrid en el día, recargar por el camino y viajar con un coche de combustión con nosotros como coche de apoyo.

Además, el viaje debería tener una duración muy similar al que emplearíamos con el coche de combustión y el trayecto debería suponer menos coste económico para del coche eléctrico que del coche de combustión.

Los dos coches protagonistas de la comparativa: el coche eléctrico (rojo) y el coche de gasolina (verde).

Vamos con el reto del coche eléctrico

Así que dicho y hecho. Una vez que tanto en Iberdrola como por nuestra parte estábamos de acuerdo en realizar este desafío, continuamos con la siguiente parte: la elección de los coches. Como la intención de este reto es demostrar que se puede realizar un viaje largo en eléctrico casi en el mismo tiempo que un coche de combustión necesitamos un modelo de última generación que admitiera cargas rápidas.

Por tanto, repasamos los últimos lanzamientos de los fabricantes y el primero que se nos vino a la cabeza fue el Kia EV6. En primer lugar, porque este coche eléctrico ha conseguido el premio de Coche del Año 2022 en Europa. Pero también porque cuenta con la tecnología de 800 voltios lo que es idóneo para cargas rápidas, como las que puede realizar Iberdrola con los puntos de carga ultrarrápida de hasta 350 kW.

Además, como queremos comparar el recorrido del coche eléctrico con un coche de combustión vamos a elegir como pareja de baile un coche similar. Así que optamos por un Kia Sportage, un SUV con un tamaño muy parecido al Kia EV6. Este Kia Sportage cuenta con un sistema de propulsión híbrido, con un motor de gasolina y un motor eléctrico con una pequeña batería.

Iberdrola cuenta con 2.500 puntos de recarga públicos y ya ha instalado 15.000 puntos de recarga en domicilios.

De Madrid a Valencia en coche eléctrico

Una vez que tenemos el coche eléctrico y el coche de combustión a comparar, lo siguiente es preparar el itinerario. La idea es partir de Madrid, ir a la playa y volver de nuevo a Madrid. Y todo ello en el menor tiempo posible, con los descansos recomendables que marca la Dirección General de Tráfico, con una parada cada 200 o 300 kilómetros.

En cuanto al destino de la playa hemos elegido Valencia por ser el lugar de costa más cercano y por contar con diferentes puntos de carga rápida y ultrarrápida de Iberdrola en la autopista A3.

El coche eléctrico durante una de las recargas.

Primera recarga de coche eléctrico

Comenzamos con los preparativos y lo primero que haremos antes de iniciar la marcha es recargar el coche eléctrico para partir con la batería llena. Y para ello recurrimos a un punto de carga doméstico instalado por Iberdrola.

Conviene recordar en este sentido que en la situación en la que más partido se saca al coche eléctrico es en las recargas domésticas, puesto que son lentas y más baratas. En este sentido Iberdrola ofrece una tarifa de 0,0315 euros con IVA para coche eléctrico. Una tarifa que resulta muy interesante puesto que la movilidad casi es gratuita.

El coche eléctrico con la batería al 100% y la autonomía teórica.

No obstante, teniendo en cuenta que no todos los usuarios cargan con una tarifa tan beneficiosa, hemos decidido no ser tan benévolos en esta primera carga y calcular con una media de precio del kWh en España que ronda aproximadamente los 0,25 euros.

Por tanto, si tenemos que el Kia EV6 cuenta con una batería de 77,4 kWh estaríamos hablando que llenar la batería de este eléctrico nos ha supuesto un total de 19,35 euros.

Coche eléctrico Precio kWh 0,25 € Depósito/batería lleno 19,35 €

Respostaje del coche de gasolina.

Repostaje del coche de combustible

Lo siguiente es repostar al completo el coche de combustión, el Kia Sportage. Así que recurrimos a una gasolinera para pagar el litro de gasolina a 1,71 y echar un total de 56,2 litros para llenar el depósito por un total de 96,36 euros.

Surtidor que muestra el importe del repostaje.

Entonces, ya tenemos una primera estadística para conocer que el coche eléctrico comienza de forma muy favorable la comparativa. Saliendo con una recarga doméstica el gasto para llenar la batería ha sido de 19,35 euros, frente a los 96,36 euros que hemos tenido que invertir en el coche de combustión.

Coche eléctrico Coche de combustión Precio kWh 0,25 € Precio litro gasolina 1,71 Depósito/batería lleno 19,35 € 96,36 €

Comienza el duelo entre el coche eléctrico y el de gasolina.

Comienza el viaje

Son las 9,21 de la mañana de un lunes de otoño. Iniciamos la marcha. Salimos del barrio de Vicálvaro en Madrid y rápidamente cogemos la A3 en dirección a Valencia. Por el camino aprovechamos para tomar referencias. Por ejemplo, podemos ver que en el consumo de este eléctrico varía mucho en función de la orografía del terreno. Es decir, a estos vehículos no les gustan muchos las subidas, ya que el consumo de batería crece.

No obstante, podemos decir que a una media de velocidad de marcador de 110 km/h tenemos un consumo de unos 20 kWh. Se trata de una cifra razonable para un coche de tamaño medio y con un consumo de casi dos toneladas.

El coche eléctrico durante el recorrido de la autovía A3.

Esto a su vez nos lleva a un gasto por cada 100 kilómetros recorridos de unos 5 euros, teniendo en cuenta el precio de la recarga doméstica citado anteriormente con una media de 0,25 euros.

Han pasado ya dos horas desde que iniciamos la marcha. Hemos recorrido 194 kilómetros, lo que significa que hemos hecho una media de unos 97 kilómetros por hora más o menos. La velocidad es algo inferior a la que pensábamos por la congestión del tráfico a la salida de Madrid. En este tiempo la batería se ha consumido al 50%.

El coche eléctrico cargando en Villagordo del Cabriel (Valencia).

Primera parada del eléctrico

Son las 11:49 minutos de la mañana. Llevamos recorridos 250 kilómetros en dos horas y 29 minutos. Así que aprovechamos que estamos un poco cansados para hacer una parada en la localidad de Villagordo del Cabriel (Valencia) para hacer una primera recarga. Allí Iberdrola cuenta con una estación de carga con dos puntos de 50 kW y otros dos puntos de 350 kW.

En esta primera parada vamos a optar por el punto de 50 kW, para después a la vuelta probar el segundo punto más potente. Se trata de una parada razonablemente corta (35 minutos) para tomarnos un café y estirar las piernas.

Entonces, aparcamos el coche eléctrico, conectamos la manguera del punto de carga y rápidamente empieza a recargarse la batería. El proceso es sencillo y con la app de Iberdrola la conexión se realiza muy rápida. Este punto de carga de 50 kW tiene un precio de 0,45 euros el kWh.

Esta estación de recarga cuenta con dos puntos de 350 kW.

Pasan 35 minutos y detenemos la carga. Pensamos que ya tenemos energía suficiente para continuar la marcha. En concreto, la recarga ha sido 30,9 kWh con un precio de 13,9 euros.

Por su parte el coche de combustión no ha necesitado repostar ya que tiene todavía combustible más que de sobra. Sin embargo, también el conductor del Kia Sportage ha optado por una parada para descansar. Unos 20 minutos para intercambiar información y señalar que el Kia EV6 está realizando un consumo aproximado de unos 6,5 litros.

Parada 1 Coche eléctrico Coche de combustión Lugar de la parada Villagordo del Cabriel Villagordo del Cabriel Kilómetros recorridos 250 km 250 km Energía consumida 50 kWh 16,25 litros Precio energía 0,25 € kWh 1,71 € litro Precio total del viaje 12,5 euros 27,78 euros Tiempo empleado 2 horas y 29 minutos 2 horas y 29 minutos KWh cargados / Litros repostados 30,9 kWh Precio recarga 13,9 € Precio energía 0,45 € kWh Tiempo de recarga 35 minutos Tiempo de descanso 15 minutos Media del viaje 100,6 km/h 100,6 km/h

El coche eléctrico ya en Valencia tras el viaje desde Madrid.

Llegada a Valencia

Tras recorrer otros 110 kilómetros, llegamos a Valencia. En concreto, al paseo marítimo de Alboraya. Son las 13:39 horas. Por lo tanto, esto significa que hemos tardado exactamente cuatro horas y 18 minutos, en recorrer 360 kilómetros con una parada de unos 35 minutos. Este es el tiempo del eléctrico, ya que el de combustión ha tardado unos 20 minutos menos.

En cuanto a la información de la batería, el cuadro de instrumentos marca un 42% de energía restante. Y si tenemos en cuenta que el consumo ha sido de unos 20 kWh cada 100 kilómetros, podemos decir que aproximadamente hemos consumido unos 72 kWh entre Madrid y Valencia. Al tener 77 kWh de batería, podríamos decir que habríamos llegado sin necesidad de cargar, si bien habríamos estado muy justos.

Los coches eléctricos se benefician de la etiqueta cero de la DGT.

En cuanto al gasto, teniendo en cuenta solo la recarga doméstica, multiplicamos los 72 kWh consumidos por 0,25 euros y obtenemos unos 18 euros de gasto en electricidad.

En relación con el consumo de combustible del coche de combustión, ha sido aproximadamente de unos 23 litros, ya que el consumo ha sido finalmente de 6,5 litros. Por tanto, estaríamos hablando de que el gasto de combustible ha gastado de 40,01 euros, una cifra superarior a la del eléctrico.

Parada 2 Coche eléctrico Coche de combustión Lugar de la parada Valencia (Alboraya) Valencia (Alboraya) Kilómetros recorridos 360 km 360 km Energía consumida 72 kWh 23,4 litros Precio energía 0,25 € kWh 1,71 € litro Precio total del viaje 18 euros 40,01 euros Tiempo empleado 4 horas y 18 minutos 4 horas y 03 minutos KWh cargados / Litros repostados Precio recarga Precio energía Tiempo de recarga Tiempo de descanso 1 hora y 03 minutos 1 hora y 03 minutos Media del viaje (paradas incluidas) 83,7 km/h 88,89 km/h

La segunda parada para recargar lo hacemos en el punto de 350 kW de Villargordo del Cabriel.

Parada para comer

Una vez que llegamos a Valencia es el momento de hacer un pequeño descanso antes de iniciar la vuelta a Madrid. Así que paramos en la playa de Alboraya y mientras tanto aprovechamos para hacer unas fotos de ambos coches juntos y comer junto a la playa. Aproximadamente estaremos una hora parados. Es cierto que este tiempo habría sido ideal para hacer una recarga aprovechando la comida, pero hemos preferido aprovechar la parada para hacer el reportaje gráfico cerca de la playa.

Tras este descanso, a las 14 horas y 36 minutos decidimos iniciar el camino de vuelta. Volvemos a ponernos al volante. En esta ocasión, nos intercambiamos los papeles y el conductor que ha llevado el eléctrico se pone al volante del de combustión y viceversa.

De esta manera, al poder comparar ambos coches, nos damos cuenta de las virtudes del eléctrico. La conducción es mucho más cómoda, ya que es completamente silenciosa al no haber ruido del motor. Tan solo se aprecia el sonido del viento en la carrocería. Además, tampoco hay vibraciones.

Tras 110 kilómetros, volvemos a hacer una parada en la estación de recarga de Villagordo del Cabriel. En esta ocasión lo que queríamos era probar era la velocidad de carga del punto ultrarrápido de 350 kW. Al tener 800 voltios este Kia EV6 podemos exprimir al máximo la carga.

En total fueron más de 700 kilómetros recorridos en un eléctrico.

Son las 15:58 y conectamos el punto de carga. Al ser carga ultrarrápida de 350 kW el precio del kWh es de 0,69 euros. Como contrapartida, el tiempo de la recarga se reduce radicalmente. En nuestro caso hemos conectado el coche cuando solo le quedaba el 8% y en 30 minutos hemos obtenido una carga del 90%. En total han sido 65,3 kWh los que ha cargado la batería con un gasto de 45,06 euros.

Por su parte, el coche de combustión también realiza una parada y decide ya continuar con nosotros la marcha debido al cansancio de la jornada. Es cierto que no necesita recargar (ha consumido 30 litros, algo más de la mitad del depósito) pero sí se aprecia las horas al volante y de ahí los descansos necesarios.

Parada 3 Coche eléctrico Coche de combustión Lugar de la parada Villagordo del Cabriel Villagordo del Cabriel Kilómetros recorridos 470 km 470 km Energía consumida 94 kWh 30,55 litros Precio energía 0,25 € kWh / 0,45 € kWh 1,71 € litro Precio total del viaje 27,9 euros 52,24 euros Tiempo empleado 5 horas y 26 minutos 5 horas y 13 minutos KWh cargados / Litros repostados 65,3 kWh Precio recarga 45,06 € Precio energía 0,69 € Tiempo de recarga 30 minutos Tiempo de descanso 30 minutos Media del viaje (paradas incluidas) 86,5 km/h 90,1 km/h

La velocidad media a la que hemos realizado este viaje ha sido de unos 110 km/h de marcador.

Reanudamos la marcha y decidimos volver a parar poco después en otro área de servicio para tomar un café rápido. En esta ocasión es en Atalaya del Cañavate, en una nueva estación de carga de Iberdrola. Aquí, en esta estación que cuenta con dos puntos, volvemos a hacer una pequeña recarga de 10 minutos con 9,4 kWh de carga, y un gasto de 4,24 euros (a 0,45 euros el kWh).

Parada 4 Coche eléctrico Coche de combustión Lugar de la parada Atalaya del Cañavate Atalaya del Cañavate Kilómetros recorridos 550,7 km 550,7 km Energía consumida 110,14 kWh 35,79 litros Precio energía 0,25 € kWh / 0,45 € kWh / 0,69 € kWh 1,71 € litro Precio total del viaje 27,9 euros 61,21 euros Tiempo empleado 6 horas y 10 minutos 5 horas y 57 minutos KWh cargados / Litros repostados 9,4 kWh Precio recarga 4.24 € Precio energía 0,45 € Tiempo de recarga 10 minutos Tiempo de descanso 10 minutos Media del viaje (paradas incluidas) 89,19 km/h 92,44 km/h

La última parada antes de llegar a Madrid fue en Atalaya del Cañavate, en un punto de carga de Iberdrola de 50 kW.

Llegada a Madrid

Con esta última carga ya tenemos autonomía para llegar a Madrid, algo que ocurre a las 19:02 horas. Por tanto, la duración del viaje ha sido de 9 horas y 31 minutos para recorrer unos 720 kilómetros. De este tiempo hay que recordar que hemos estado parados una hora para comer y hacer fotos y una hora y 15 minutos para cargar el vehículo un total de 105,7 kWh.

En relación con la energía consumida, nos ha quedado energía para unos 110 km (unos 24 kWh). Por tanto, a la carga realizada 105,7 kWh le sumamos la energía inicial con la recarga en el domicilio (77 kWh) tenemos que la energía total ha sido de 182,7 kWh.

Y a esta cifra hay que restarle la energía que nos ha sobrado que ha sido de 24 kWh. Por tanto, estamos hablando que la energía consumida ha sido de 158,7 kWh para realizar los mencionados 720 kilómetros. Esto nos da un consumo real de unos 22 kWh cada 100 kilómetros (muy cercano a los 20 kWh que hemos calculado).

Imagen de la recarga en el punto de 350 kW.

Y en relación con el precio tenemos que las recargas han sido de 18 euros iniciales, más 13,9 euros, 45,06 euros y 4,24 euros. En total han sido 81,2 euros, si bien como nos han sobrado cerca de 24 kWh, restamos unos 17 euros. Por tanto, estaríamos hablando de un gasto real de 64,2 euros, unos 8,9 euros cada 100 kilómetros (combinando la recarga ultrarrápida, rápida y doméstica).

En cuanto al consumo del coche de combustión el ordenador ha marcado e 6,5 litros cada 100 kilómetros, lo que supone en 720 kilómetros 46,8 litros de combustible. Y esta cifra multiplicada por 1,71 tenemos que el gasto ha sido de 80,02 euros. Sin embargo, si lo que hacemos es tomar como referencia el repostaje inicial (96,36 euros) y restarle la energía restante (unos 11 litros) tenemos la cifra final de 77,55 euros de gasto de combustible en el viaje, que es el gasto que fijaremos como definitivo.

Parada 5 Coche eléctrico Coche de combustión Lugar de la parada Madrid (Vicálvaro) Madrid (Vicálvaro) Kilómetros recorridos 719,7 km 719,7 km Energía consumida 143,94 kWh 46,78 litros Precio energía 0,25 € kWh / 0,45 € kWh / 0,69 € kWh 1,71 € litro Precio total recarga/repostaje 81,2 € 96,36 € Energía restante sin consumir 24,64 kWh 11 litros Precio energía restante sin consumir 17 € 18,81 € Precio total del viaje restando autonomía restante 64,2 € 77,55 € Coste total por cada 100 km 8,9 € 10,77 € Tiempo total empleado 9 horas y 31 minutos 9 horas y 10 minutos Tiempo de recarga / descanso 2 horas y 15 minutos 1 hora y 55 minutos Tiempo de viaje sin paradas 7 horas y 16 minutos 7 horas y 15 minutos Media del viaje (sin paradas incluidas) 96,82 km/h 97,04 km/h Media del viaje (paradas incluidas) 74,32 km/h 76,29 km/h

Imagen del cuadro de instrumentos tras realizar el viaje.

Conclusiones

Hemos recorrido una distancia de 720 kilómetros entre Madrid y Valencia (Alboraya) en una jornada y con dos coches, uno eléctrico (Kia EV6) y otro de combustión (Kia Sportage). Esto demuestra por tanto, que se puede realizar un viaje largo con coche eléctrico con la red de recarga actual, en este caso utilizado los centros de carga de Iberdrola .

Esto demuestra por tanto, que en este caso utilizado los . El consumo del coche eléctrico ha sido aproximadamente de 20 kWh. El consumo del coche de combustión ha sido de 6,5 litros cada 100 kilómetros .

El consumo del . El gasto total de energía del viaje ha sido de 158,7 kWh para el eléctrico . El gasto total de energía del coche de combustión ha sido de 46,78 litros de gasolina.

. El gasto total de energía del coche de combustión ha sido de 46,78 litros de gasolina. Nuestro viaje en coche eléctrico ha sido más económico que el de combustión. En total hemos recorrido 720 kilómetros con un coste del eléctrico de 64,2 euros frente a los 77,55 euros del de combustión.

frente a los 77,55 euros del de combustión. El coste cada 100 kilómetros del eléctrico ha sido de 8,9 euros frente a los 10,7 euros cada 100 kilómetros del de combustión.

El coche eléctrico ha necesitado de una planificación para realizar las paradas. De esta manera, se ha buscado que el descanso del trayecto coincidiera con los puntos de recarga.

El coche eléctrico ha tenido que realizar 3 paradas en 720 kilómetros para recargar. Si bien el coche de combustión no ha necesitado repostar porque con un depósito ha tenido combustible suficiente para el recorrido, sí ha tenido que realizar las mismas paradas para descansar siguiendo las recomendaciones de la DGT.

Si bien el coche de combustión no ha necesitado repostar porque con un depósito ha tenido combustible suficiente para el recorrido, sí ha tenido que realizar las mismas paradas para descansar siguiendo las recomendaciones de la DGT. El tiempo empleado por el coche de combustión y el eléctrico ha sido muy similar , siguiendo las recomendaciones de parar cada dos horas aproximadamente. Tan solo el coche de combustión habría tardado unos 20 minutos menos en hacer la misma distancia ya que no ha tenido que repostar. En total han sido poco más de 7 horas (sin contar las paradas) para hacer los 720 kilómetros, manteniendo una media de unos 100 km/h.

, siguiendo las recomendaciones de parar cada dos horas aproximadamente. Tan solo el coche de combustión habría tardado unos 20 minutos menos en hacer la misma distancia ya que no ha tenido que repostar. manteniendo una media de unos 100 km/h. En este viaje el coche eléctrico ha cargado a diferentes precios. La recarga doméstica ha sido de 0,25 euros el kWh (Iberdrola cuenta con una tarifa de coche eléctrico de 0,035 kWh) . Sin embargo, la recarga rápida (50 kW) ha sido de 0,45 euros el kWh y la ultrarrápida (350 kW) ha sido de 0,69 euros el KWh. Estas tarifas pueden ser hasta un 15% inferiores si se es cliente de Iberdrola.

. Sin embargo, la recarga rápida (50 kW) ha sido de 0,45 euros el kWh y la ultrarrápida (350 kW) ha sido de 0,69 euros el KWh. Estas tarifas pueden ser hasta un 15% inferiores si se es cliente de Iberdrola. A todo ello hay que sumar las ventajas ecológicas. En este sentido las emisiones de CO2 expulsadas por el coche de combustión han sido de unos 90 kilos de CO2 en este desplazamiento . El coche eléctrico, por el contrario, del escape no sale CO2, así que las emisiones en desplazamiento son cero gramos de CO2 . Otra cuestión son las emisiones generadas para producir la electricidad. Y aquí Iberdrola asegura que la energía es 100% de fuentes renovables.

. El coche eléctrico, por el contrario, . Otra cuestión son las emisiones generadas para producir la electricidad. Y aquí Iberdrola asegura que la energía es 100% de fuentes renovables. Por último, la conducción del coche eléctrico ha sido más confortable, con menos ruidos, vibraciones y en líneas generales ofreciendo un agrado de conducción más elevado que el coche de combustión.

Sigue los temas que te interesan