12 motivos para comprar un Tesla Model Y o Model 3 en 2023

Tesla está vendiendo cada vez más vehículos. esto no es una sorpresa, porque sus coches cada vez bajan más de precio, su financiación ayuda, y sus fábricas cada vez pueden crear más unidades.

Por eso, y por otros motivos, empieza a ser buena idea contemplar un Tesla a la hora de cambiar de coche, incluso cuando no lo habíamos pensado en un inicio. Lo digo por propia experiencia.

Antes de empezar hemos de decir que este artículo tendrá una segunda parte, complementaria, en la que explicaremos los motivos por los que Tesla no es perfecta, motivos que quizás te disuadan de comprar un Tesla. Pero por ahora, empecemos por la parte positiva.

El precio es mejor de lo que crees

En la imagen popular Tesla es una marca de coches cara, casi de lujo. La realidad es que ni los acabados de los coches ni los precios apuntan a eso.

Si tenemos en cuenta los Model 3 y Model Y, sus precios están en la línea de lo que ofrecen otras marcas, incluso por debajo.

Financiación Tesla

Además, la financiación de algunos modelos, los más económicos, es más baja que la de sus rivales, y además suele promocionarse de forma agresiva.

Cuando digo que me he comprado un Tesla porque era la opción más barata no exagero en absoluto.

Red de cargadores

Otro de los motivos para elegir un Tesla es su red de cargadores. Y no sólo de supercargadores, ojo.

Los Cargadores en Destino pueden ayudarnos cuando salgamos de vacaciones. Por ejemplo, cerca de donde veraneo hay uno en un parking que cuesta 12 euros el día. Por ese dinero puedo cargar al 100% mi coche, incluso cargarlo dos veces si hay un viaje ese mismo día.

Tesla Supercargador

Los supercargadores, por su parte, son mucho más cómodos y fáciles de usar que los cargadores de otras marcas. Esto es algo que no es nuevo, pero os digo que, habiendo tenido que usar la plétora de apps de otras redes de cargadores, la de Tesla es infinitamente mejor.

Por si fuera poco, sus precios para los dueños de Tesla son similares a los que piden otras compañías como Ionity o Endesa.

Actualizaciones de software

Tesla Vision

Que los coches cada vez parecen más ordenadores que carruajes es algo que vemos en muchas marcas. Lo que no suele ser tan normal es recibir actualizaciones de software de forma continua que nos permite mejorar lo que hace el coche, sin tener que pasar por el taller.

Las OTAs de los móviles, las actualizaciones inalámbricas, también están disponibles en Tesla y, aunque no es la única marca que las tiene, sí que es la que mejor las implementa.

Interfaz y fluidez del sistema

Algo parecido pasa con la interfaz. Tesla tiene un sistema operativo de entretenimiento propio que es muy superior a los creados por otros fabricantes, como Mercedes, BMW o Volkswagen.

La excepción aquí la pone Google, que en Android Automotive tiene un rival a la altura de Tesla, si no mejor. Personalmente he podido usar poco el sistema de Google, pero me parece mucho más completo que el de Tesla, sobre todo por la tienda de aplicaciones y la integración con las apps de la marca.

Diseño minimalista

Tesla Model Y

Aquí entramos en terreno subjetivo. El diseño de los Tesla puede gustar o no, pero hemos de reconocer que es diferente. Las líneas minimalistas, tanto en el exterior como en el interior hacen que estemos ante un coche realmente único.

A mucha gente no le gusta la simplicidad interior, personalmente la encuentro perfecta.

Eso sí, reconozco que es algo subjetivo, como digo, porque mi anterior coche era un Citroën C4 que tenía una línea similar, teniendo en cuenta que hablamos de un coche de 15000 euros de 2006.

Aplicación supercompleta

Tesla App

La aplicación de control de los Tesla es una de las mejores apps para coches que he probado.

Es muy funcional, recibe notificaciones de todo tipo, te pone en contacto con el servicio técnico, permite integrar funciones como el control de las cámaras, el modo centinela, la intensidad de la carga...

Eficiencia en consumo

He leído críticas a los Tesla por no haber cambiado el diseño en muchos años. Esto es, en parte, para evitar que sus modelos envejezcan de forma rápida. Pero también es porque han logrado una eficiencia en el consumo difícil de superar, al menos sin hacer más incómodos los coches.

Para la potencia que tienen, y las baterías que usan, los Tesla son coches extremadamente eficientes.

Apertura con presencia de móvil

Una de las funciones de la app que no he mencionado antes es la de poder usar el móvil como llave. Es realmente cómodo, y el coche se abre o se cierra simplemente estando cerca del mismo, sin tener que hacer nada.

Es de esas características a las que te acostumbras a una velocidad que llega a ser surrealista.

Cámaras

Algo parecido pasa con las cámaras. Los Tesla tienen múltiples cámaras delante, detrás, en los laterales y en el interior. Esto permite un control del coche muy avanzado, y también permite un sistema de vigilancia cuando lo aparcamos fuera.

Ordenador de a bordo y consumos

Aunque el sistema operativo de los Tesla no tiene apps instalables sí que tiene multitud de funciones, algunas de las cuales nos ayudan a conducir mejor. El ordenador de a bordo es capaz de calcular con qué batería vamos a llegar a nuestro destino, además de indicarnos por qué nuestra conducción ha sido buena o no, permitiendo que aprendamos y mejoremos la misma.

No hay mantenimiento

¿Sabéis cada cuanto tiempo hay que pasarle la revisión a un Tesla? Pista: nunca. Esto es un ahorro si lo comparamos con lo que cuestan las revisiones de coches de la misma categoría, pero es cierto que no evita que tengamos que cambiar neumáticos o amortiguadores cada varias decenas de miles de kilómetros, como pasa en todos los coches.

Comandos de voz

Esta función es a la vez tremendamente útil y tremendamente limitada. Los Tesla tienen un botón en el volante pensado para dar órdenes de voz, que permiten abrir el maletero trasero, el delantero, el puerto de carga, controlar la climatización...

Eso sí, no siempre funciona bien y faltan acciones muy obvias, como bajar las ventanillas.

Bonus extra: las tonterías

A estas 12 razones les vamos a sumar otras que no son razones para comprar un Tesla, pero que hacen gracia.

Viendo Friends en un Tesla

El sistema de infoentretenimiento es bueno, con apps como Netflix, Disney+ y más. Podemos usar el navegador web para navegar por internet, entrar en otras apps y servicios de streaming.

Tenemos juegos integrados en el coche, que podemos controlar vinculando un mando bluetooth. Hay huevos de pascua como el modo chimenea, los pedos o el poder hablar desde la app usando un sintetizador de voz que tiene el coche.

¿Merece la pena comprar un coche de esta marca por estas cosas? Pues no, pero muchas de ellas son útiles, y otras simplemente graciosas.

Conclusión

Como he dicho al inicio, Tesla se está convirtiendo en una marca a tener en cuenta a la hora de comprar un coche, independientemente de si queremos un eléctrico o no, siempre que nuestro presupuesto sea medio alto.

¿Quiere eso decir que es perfecta? Nada más lejos de la realidad. En un futuro artículo os contaré por qué hay aún muchos motivos para no comprar un coche de esta marca.

