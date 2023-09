Cómo hacer la renovación de tu DNI desde el móvil fácilmente: los pasos a seguir

Con toda la comodidad que significa ahora sacarse el certificado digital desde el móvil para ni tener que hacer presencia física en una Oficina de Registro, este documento que se puede tener instalado en el móvil, también facilita saber la fecha límite para la renovación del documento nacional de identidad. Se hace a través de Carpeta Ciudadana, otra de las apps imprescindibles que hay que tener instalada en cualquier smartphone en España.

El documento físico indica la fecha de validez para así renovarlo con anterioridad (se puede hacer 180 días antes de su caducidad), pero Carpeta Ciudadana es una app que se recomienda usar para acceder a todos los datos que atesoran las Administraciones públicas y así tener a mano los datos disponibles en el padrón, cuándo toca hacer la ITV al vehículo o un acceso rápido a las notificaciones pendientes. Es una de las mejores aplicaciones que se pueden instalar en el móvil y así incluso pasarse por su calendario para saber cuándo toca renovar el carnet de conducir o, como en este caso, el DNI. Aunque lo dicho anteriormente, no quita que simplemente se tome el DNI en mano para saber su fecha de validez.

Teniendo el certificado digital instalado en el móvil, que se puede hacer así, se descarga Mi Carpeta Ciudadana desde la Google Play Store o la App Store de Apple. Con el certificado digital ya instalado, cuando se inicia la app por primera vez, se selecciona el documento en la pantalla emergente para así certificar la identidad del usuario.

Calendario en Mi Carpeta Ciudadana El Androide libre

Con Mi Carpeta Ciudadana ya iniciada, ante la pantalla principal se puede ver en la parte inferior el icono de calendario que lleva a las próximas fechas a tener en cuenta para todo tipo de renovaciones. El calendario muestra la fecha límite para la renovación del DNI e incluso permite asignar una notificación. Esta pantalla muestra de una forma bien intuitiva y con una interfaz moderna el dato que se necesita para comenzar con el proceso y así solicitar la cita. Y es bastante importante, ya que solicitar cita conlleva que se tenga que esperar unos meses para la renovación.

De momento no hay aplicación que permita renovar el carnet de identidad, así que la única forma es dirigirse al sitio web de la Policía Nacional para así solicitar la cita pertinente. Para ello hay que pasarse por este enlace en su página web (y sí, hay que ampliar la pantalla para ver la interfaz, ya que no está adaptada a los móviles). Justo después hay dos métodos: acceso con datos del DNI / NIE o con el DNI electrónico. Este último obliga al uso de un lector DNI en el que se tenga introducido el DNIe. Como no suele ser un método al que se está acostumbrado, simplemente se elige el primero.

Pasos a seguir El Androide libre

Se rellenan todos los datos solicitados para así reservar la cita en un centro para terminar con la renovación y pagar por ella. El coste de la renovación del documento nacional de identidad es de 12 euros. Y una recomendación (tal como se ha mencionado anteriormente): solicitar la cita con bastante antelación, ya que la espera puede ser de varios meses.

De esta forma, se puede solicitar la renovación de este documento con la suficiente antelación desde el móvil para pasarse el día y completarla. Con todos los movimientos llevados a cabo por el Gobierno de España para la digitalización de muchas de sus administraciones, todavía queda que se ofrezca la posibilidad de la renovación de este documento al igual que otros. Será cuestión de tiempo, al igual que ha sucedido con todas estas aplicaciones que ofrecen información vital al ciudadano de a pie en España.

