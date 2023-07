Cómo pasar el carnet de conducir al móvil con la aplicación MiDGT

MiDGT sirve para todo tipo de menesteres, pero a través de su widget permite mostrar el carnet de conducir en España en cuestión de segundos al agente de la autoridad. Es una muestra más de la gran experiencia que significa llevar esta identificación en el móvil y así seguir la tendencia de que poco a poco el formato físico vaya desapareciendo. Así se puede pasar el carnet de conducir al móvil de una forma sencilla y rápida.

MiDGT está disponible tanto en móviles Android como en los iPhone con cuatro funciones bien exclusivas e importantes. La primera es que se lleva siempre el permiso de conducción en el móvil como si se tuviese el carnet de conducir; la segunda, ofrece todos los datos técnicos e información de los vehículos en propiedad; la tercera, avisa sobre multas y permite su pago; y cuarto, los trámites más importantes de la DGT se pueden realizar desde la app de una forma eficaz y ágil.

Por lo que se convierte en una de las mejores apps que se pueden llegar a tener en el móvil. Pasar del formato físico al formato digital es bien sencillo y la aplicación se puede descargar desde las tiendas Google Play y App Store. Su descarga es gratuita y en cuestión de segundos se tendrá lista para iniciarla y así comenzar con la identificación en la misma. Se puede descargar desde los siguientes enlaces:

La identificación se puede realizar a través del sistema Cl@ve, el DNI electrónico o los datos personales. Se recomiendan las dos primeras opciones, ya que la tercera permite el acceso, pero de una forma muy limitada, y realmente no es lo que se quiere cuando se tiene en mano la posibilidad de llevar en el móvil el permiso de circulación, el carnet de conducir, avisos de alarmas o el pago de cualquier tipo de tasa adherida a la DGT.

Las otras dos opciones dependerán de si se tiene el DNI electrónico o no. Si no es así, se recomienda el sistema Cl@ve al permitir ya la identificación de la persona a través de videollamada. Así se recibe la activación y se podrá utilizar la app que se tendrá instalada en el móvil. Es decir, que no se necesitará la presencia física, como sí sucede con el DNIe en su primera activación que exige acudir a una oficina de Expedición en España.

Cl@ve, la mejor opción

Lo único que hay que hacer para obtener Cl@ve PIN es ir a la web de la Agencia Tributaria, pulsar en la parte derecha sobre 'Registrarse en Cl@ve' y seleccionar después 'por videollamada'; se recomienda que sea a primera hora de la mañana o justo un poco antes de las 15:00h, ya que es un sistema que suele estar congestionado. Cl@ve PIN es una app muy sencilla que se descarga al móvil (Android o iOS) y cuando alguna app, como la misma MiDGT, solicite la Cl@ve, se recibirá una notificación desde el panel de estado en la parte superior del móvil. Se pulsa en la misma para acceder a la app y recibir el código. De todas formas, esta guía ofrece todos los pasos necesarios.

La identificación a través del DNI electrónico es bien sencilla y después de activar el NFC en el móvil, lo único que hay que introducir el número CAN (situado en la esquina inferior derecha del frontal del DNIe) para justo después pegar físicamente el DNI al móvil. Finalmente, se introduce la contraseña del certificado de tu DNI y así se pueda entrar en la app miDGT. Ya sea un método u otro, ambos son bien ágiles, aunque se recomienda Cl@ve PIN por el ahorro que significa hacer todo desde casa.

Cl@ve El Androide libre

Ya se tiene todo listo para iniciar MiDGT y pasar a la identificación de ambos sistemas. Se elige Cl@ve, y luego se pasa ante tres opciones. En este caso, como ya se tiene el registro a Cl@ve PIN, usamos la opción correspondiente, aunque también ofrece la posibilidad de usar el certificado electrónico o digital; un sistema de identificación (que también usa la videollamada) que permite usar aplicaciones en el móvil de gran importancia como Carpeta Ciudadana y así acceder desde casa a todos los tramites o información de las Administraciones públicas. De hecho, es bien fácil instalar el certificado en el móvil para así tenerlo siempre disponible cuando se necesite.

Una vez iniciada ya se está ante la app que sustituye al carnet de conducir y que su uso es completamente legal. De hecho, si un agente de la autoridad pide el permiso de circulación o este mismo mencionado, a través del código QR que se genera podrá ser mostrado para que el agente use un escáner para revisarlo. Todo se hace de forma sencilla desde esta app llamada MiDGT.

Usos principales

Mostrar tanto el carnet de conducir como el permiso de circulación es bien sencillo. Al primero se accede desde la pantalla principal justo debajo del nombre en 'Ver mi carnet'. Se pulsa y aparece la información correspondiente y un botón abajo para el código QR. Se toca sobre ese botón y se genera en pantalla el código QR que se ha de mostrar al agente. Dos importantes datos: no se puede realizar captura de pantalla y se genera siempre desde ese botón.

Este mismo proceso se puede aplicar al permiso de circulación, aunque hay que ir desde "Mis vehículos" para pulsar sobre el que se tenga en propiedad y así pasar ante la información con la matrícula, etiqueta medioambiental y justo debajo tocar donde poner 'permiso de circulación'. Se generará de nuevo un código QR que se mostrará al agente cuando así sea solicitado.

MiDGT El Androide libre

El acceso a estos dos documentos de identificación se puede hacer también desde el widget que se puede colocar en la pantalla de inicio y así cuando se va en el coche se puede mostrar rápidamente. Una app que ofrece muchas experiencias para todo tipo de usuarios, ya que incluso se puede saber la puntuación en el examen de conducir, el pago de todo tipo de tasas, la transferencia de documentos en la compraventa de un vehículo, información de todo tipo relacionada con la ubicación de la ITV u oficinas de la DGT, o mismamente saber cuantos puntos del carnet le quedan al conductor o la etiqueta medioambiental. En definitiva, una gran app que sustituye de la mejor forma a lo que ha sido el carnet de conducir desde siempre en su formato físico.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan