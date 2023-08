Android Auto tiene problemas de conexión, no te pasa sólo a ti: cómo puedes arreglarlo

El desarrollo de Android Auto es uno de los más rápidos que hemos visto en cualquier aplicación de Google. Desde que la versión 9.0 introdujese la nueva interfaz 'Coolkwalk' a finales del año pasado, cada mes ha visto el lanzamiento de al menos dos nuevas versiones; recientemente fue lanzada en España la versión 10.1 de Android Auto, por ejemplo.

Hay dos motivos por los que Android Auto está recibiendo tantas versiones. La primera es para implementar nuevas funciones, como el nuevo diseño de Google Maps para Android Auto, o una versión mejorada de Google Assistant para el coche. Algunas de estas funciones son implementadas en una versión, y lanzadas para todo el mundo en una versión posterior una vez que se comprueba que funciona correctamente.

El otro motivo por el que Google está lanzando tantas actualizaciones de Android Auto es que, sinceramente, es algo inestable. Lanzar tantas novedades seguidas y sin descanso, supone que también hay mayor potencial de romper algo; por eso, muchas nuevas versiones se centran sólo en arreglar lo que ha roto la anterior.

Fallo en Android Auto con Pixel

Ahora tenemos un nuevo ejemplo de algo que hasta no hace mucho funcionaba perfectamente, pero que ahora está provocando muchos problemas. En las últimas horas una gran cantidad de usuarios está informando de un grave problema de conectividad en Android Auto, por culpa de cual el sistema pierde la conexión con el móvil y deja de funcionar. Sin embargo, todo indica que el fallo lleva al menos una semana presente en el sistema, pero no ha sido hasta ahora que está afectando a más gente.

En fallo parece estar afectando principalmente a usuarios de móviles Google Pixel, lo cual es irónico; los usuarios de móviles de otras marcas no están sufriendo los mismos problemas, así que parece un tropiezo claro de Google. En concreto, los usuarios que están informando del fallo tienen un Pixel 6 o un Pixel 7, por lo que debe de afectar a alguna parte que comparten esos dos dispositivos.

Que el problema haya aparecido ahora no significa necesariamente que sea un fallo de Android Auto 10.1, o Android Auto 10, lanzado hace poco. De hecho, todo indica que se trata de un problema de servidores, ya que los usuarios no son capaces de arreglarlo ni cambiando a una versión anterior de Android Auto; otros métodos habituales, como reiniciar la app o limpiar su memoria caché, tampoco dan resultados, así que eso apunta a que el móvil está intentando conectarse a un servidor externo y no puede. Sin embargo, hay usuarios que han podido recuperar la conexión reiniciando el móvil o reiniciando el sistema del coche. Por otra parte, hay usuarios de Pixel que no están sufriendo este problema, así que puede que haya otro factor desconocido.

Por el momento, Google no ha realizado ninguna declaración pública al respecto, así que lo único que podemos hacer si tenemos problemas de conexión con nuestro móvil Pixel y Android Auto es reiniciar ambos sistemas y comprobar de nuevo.

