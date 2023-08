El Asistente de Google será como ChatGPT: la compañía ya ha iniciado la renovación

La revolución de la Inteligencia Artificial generativa, liderada por ChatGPT, obligó a Google a reaccionar con todo lo que tenía. El lanzamiento de Google Bard en España fue sólo el principio, y no sólo se esperan nuevas aplicaciones de IA generativa, esta tecnología también será implementada en Android y prácticamente todas las apps de Google.

Eso deja a Google Assistant en una posición algo complicada. Hasta el año pasado, el asistente representaba los grandes avances que Google había realizado en el campo de la IA; pero apenas unos meses después ha perdido todo el lustre, demostrando lo mucho que ha avanzado esta tecnología. El Asistente de Google ahora nos parece lento, limitado y robótico comparado con lo que puede hacer ChatGPT o el propio Google Bard.

Con la moda de las IA generativas, saltó la duda de qué iba a pasar con este tipo de asistentes personales, y si seguían teniendo sitio en nuestro día a día. Por ejemplo, Amazon ya tiene claro que Alexa no puede sobrevivir como hasta ahora, y lleva unos meses desarrollando una nueva versión de Alexa basada en modelos de IA generativa como los de ChatGPT; y no será la única.

El nuevo Asistente de Google

Según ha revelado Axios, Google ha iniciado una reorganización del equipo de desarrollo del Asistente de Google, que implicará el uso de IA generativa al estilo de ChatGPT; la compañía envió el pasado lunes un correo interno, informando a los empleados de estos cambios y de cómo les afecta.

Y es que estos cambios implican la ejecución de docenas de despidos, como resultado de la reorganización de los equipos que trabajan en Assistant; en la actualidad, Google emplea a "miles" de trabajadores en el desarrollo de Assistant para diferentes tareas relacionadas con la mejora y creación de nuevas funciones. Pero la prioridad ahora será modificar el asistente para que gane las funciones propias de una IA generativa, aunque no está claro cómo lo hará.

La solución más sencilla sería que el Asistente de Google empezase a usar Google Bard para realizar algunas de las respuestas a las peticiones del usuario, pero no está claro si realmente la compañía ha tomado esa decisión. Ya sabemos que a Google no le ha temblado el pulso en el pasado para aprobar proyectos que compiten entre ellos dentro de la compañía (de ahí la gran cantidad de apps de mensajería que llegó a tener); pero los tiempos han cambiado, la situación no es la mejor y sobre todo, Google no tiene el dominio sobre el mercado de la IA que le permita ponerse la zancadilla a si misma sin consecuencias.

Por lo tanto, es mucho más probable que las próximas versiones de Google Assistant usen los mismos modelos de lenguaje de Google Bard; recordemos que Bard también evolucionará, y que el cofundador de Google está implicado en un proyecto para crear un verdadero rival de ChatGPT, que probablemente será la base de todos estos proyectos de IA.

