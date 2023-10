Si tienes un Kindle, Amazon ya no te permite leer estos libros electrónicos: cómo saltarse la limitación

El Kindle es uno de los mejores lectores de libros electrónicos que puedes comprar en España, y lo mejor es que suelen estar de oferta en la tienda de Amazon; los Kindle tienen muchas ventajas, la mayoría provenientes de la gigantesca plataforma de la compañía.

Por ejemplo, desde el propio Kindle es posible acceder a la tienda de libros de Amazon y elegir entre millones de títulos para comprar y descargar; también tiene funciones que no vemos en otros lectores, como diccionarios y traductores integrados y la posibilidad de ver las partes más subrayadas por otros usuarios.

Sin embargo, eso no significa que los Kindle sean perfectos, especialmente si no estás interesado en usar la plataforma de Amazon. Si los quieres usar como unos lectores convencionales para tus libros, la experiencia no es tan buena e incluso hay ciertos obstáculos que saltar. Y pronto, ni siquiera será posible saltarlos.

Polémica con los Kindle

Y es que Amazon ya está avisando a los usuarios de que va a eliminar el soporte de archivos MOBI en los Kindle, tanto los que tengan extensión .mobi como los .azw y .prc. La función que permite enviar archivos a nuestro Kindle, llamada “Send to Kindle” no admitirá estos archivos a partir del 1 de noviembre de 2023.

“Send to Kindle” es la función que permite descargar archivos a nuestro Kindle sin necesidad de pasar por la tienda de Amazon; por ejemplo, permite enviar documentos en formato PDF, DOC o TXT, e incluso páginas web e imágenes. Hasta ahora, también permitía el envío de libros electrónicos, algo ideal si los habíamos comprado en otra tienda online, o si los habíamos descargado gratis de una página. En la mayoría de los casos, estos libros descargados están en formato MOBI, uno de los más veteranos de la industria y, por lo tanto, uno de los más populares.

"Send to Kindle" es la función para enviar archivos al lector Amazon

Lamentablemente, ya no será posible usar esos archivos con nuestro Kindle. “Send to Kindle” empezará a limitar el envío de estos archivos a partir del 1 de noviembre, y acabará completamente con el soporte el 20 de diciembre. La única buena noticia es que los libros MOBI que ya tengamos en el Kindle no serán borrados y el Kindle podrá seguir mostrándolos sin problemas. Si el libro ya está en la memoria del dispositivo, el Kindle podrá abrirlo.

Eso último indica que Amazon no va a eliminar el soporte de este formato dentro del sistema operativo, por lo que, en teoría, los usuarios deberían ser capaces de seguir usando MOBI en los Kindle. Como “Send to Kindle” ya no admitirá estos archivos, la única solución sería conectar el Kindle a un ordenador por USB, y copiar los archivos directamente a la memoria; sin embargo, Amazon no ha confirmado si el Kindle será capaz de detectar los nuevos archivos MOBI que copiemos en la memoria. Por eso, otra opción más recomendable es usar un programa como Calibre, que es capaz de convertir los libros al formato soportado por los Kindle cuando los transferimos desde nuestra biblioteca.

La explicación oficial que Amazon ha dado para la eliminación de MOBI está precisamente en la veteranía del formato, que nació en el año 2000 y que fue oficialmente abandonado en el 2016. Para sustituirlo, Amazon presentó un nuevo tipo de archivo, KF8, que ofrece una mayor libertad para maquetar y dar formato a los libros. Sin embargo, a nadie se le escapa que con esta acción Amazon le está poniendo las cosas difíciles a competidores y páginas que ofrecen libros gratuitos en MOBI, fomentando que el usuario compre los libros en su tienda. También puede ser un golpe contra la piratería, ya que muchos libros pirateados se distribuyen en ese formato.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan