Todo lo que se presentará en el evento de Google: Pixel 8, Android 14 y más

El momento ha llegado. El 4 de octubre se celebrará el evento “Made by Google” del 2023 que, como su nombre indica, tendrá como protagonistas a los dispositivos creados por Google. Lamentablemente, o afortunadamente según se mire, no hay muchas sorpresas y ya se conocen casi todos los detalles de la presentación.

A falta de que Google saque una sorpresa inesperada, ya se sabe todo de los nuevos dispositivos que se presentarán. Todo gracias a la mayor cantidad de filtraciones que probablemente ha sufrido un evento tecnológico hasta ahora; de hecho, el Pixel 8 ya está en manos de algunos usuarios que han podido sacarlo de la caja, así que no les quedan muchos secretos.

Sin embargo, eso no significa que el evento no vaya a ser interesante, especialmente para quienes no saben si es el momento de cambiar de móvil. Es muy probable que la presentación de Google convenza a esos usuarios, especialmente si, como se espera, se centre en la nueva ‘magia’ de la Inteligencia Artificial capaz con estos dispositivos.

Pixel 8 y Pixel 8 Pro

La estrella de la velada será la nueva gama de móviles, compuesta por el Pixel 8 y el Pixel 8 Pro. Aunque el diseño será continuista respecto a las pasadas generaciones, se esperan novedades importantes en los componentes y en los nuevos colores de los Pixel 8; sin embargo, eso también viene de la mano de una subida de precio en los móviles Pixel vendidos en España que será muy polémica. El Pixel 8 pasaría a costar 799 euros, una gran subida de 150 euros respecto a los 649 euros que cuesta el Pixel 7 básico. A eso hay que sumar que el Pixel 8 Pro superará la barrera psicológica de los 1000 euros, costando 1099 euros en España.

Rivales como Samsung ya están reaccionando y podrían ofrecer mejores móviles a menor precio, como el Galaxy S23 FE que también podría presentarse el mismo día. A eso hay que sumar que se espera que el modelo básico de Pixel 8 tendrá un nuevo tamaño de pantalla, que sería de 6,17 pulgadas para cubrir el hueco de los móviles pequeños con Android; a cambio, la frecuencia de refresco sería de 120 Hz, por primera vez en este modelo.

La nueva función de Inteligencia Artificial de Google puede cambiar las caras en las fotos

La fotografía será el punto fuerte de los nuevos Pixel, con nuevas funciones de Inteligencia Artificial en las cámaras que permitirán, entre otras cosas, cambiar las caras de los sujetos para que sonrían o miren a cámara, por ejemplo. En lo técnico, ambos modelos seguirán usando el mismo sensor principal de 50 Mpx, pero habrá novedades en el gran angular. El Pixel 8 Pro estrenará un sensor de 48 Mpx, un gran salto de calidad respecto a la pasada generación; mientras que el Pixel 8 por fin será compatible con Macro Foco en el gran angular para capturar detalles pequeños. La cámara frontal también cambiará en ambos modelos, con un sensor de 10,5 Mpx que, aunque sea más pequeño que el sensor de 10,8 Mpx de la generación anterior, se espera que sea de mejor calidad.

Una novedad muy esperada estará en el procesador del Pixel 8, que hasta ahora ha sido el punto débil de los Pixel. Aunque el Tensor G3 no será revolucionario ni cambiará mucho respecto a las pasadas generaciones, se espera que sea mucho más potente y rápido, acercándolo a rivales basados en los Snapdragon de Qualcomm. Esa mayor potencia se compaginará con una nueva GPU, lo que debería traducirse en un rendimiento superior en videojuegos.

Android 14

El lanzamiento de Android 14 podría haberse producido antes, teniendo en cuenta que Android 13 fue lanzado en agosto del año pasado. Es evidente que Google ha preferido esperar a la presentación de los Pixel 8 para lanzar el sistema; por lo tanto, los Pixel 8 vendrán con Android 14 de serie y serán de los primeros dispositivos en tener el nuevo sistema.

Además, es de prever que los modelos anteriores de móviles Pixel también sean de los primeros en tener Android 14. Después le tocará el turno a los fabricantes; la mayoría ha preferido esperar al lanzamiento oficial del sistema para anunciar sus planes, así que se esperan novedades en ese sentido en los próximos días. Como mínimo, Samsung y OnePlus serán de las primeras en enseñar sus capas basadas en Android 14; esta última ya enseño algunas novedades de OxygenOS 14, y Samsung lanzó la beta de One UI 6 este verano.

La creación de fondos es una de las novedades de Android 14 9to5Google

Android 14 vendrá con novedades variadas en todos los aspectos del sistema operativo, aunque no cambiará demasiado respecto a Android 13. La vuelta de los widgets a la pantalla de bloqueo puede ser la mayor novedad, ya que han vuelto a ponerse de moda por las últimas versiones del iPhone. También se espera que la batería del móvil dure más con Android 14, gracias a un nuevo ‘truco’ implementado por Google.

Pixel Watch 2

Google también aprovechará para presentar la segunda generación de su reloj inteligente. Aunque a simple vista no se diferencie mucho del anterior, en realidad ha sido diseñado para corregir muchas de las deficiencias encontradas en el modelo original. Por ejemplo, usará un nuevo procesador, dando el salto de Samsung a Qualcomm para obtener más potencia y ofrecer una experiencia más fluida.

También se espera mucho de la integración con Fitbit, después de que Google haya comprado a la compañía más famosa por sus pulseras de actividad. Se espera que el Pixel Watch 2 obtenga algunas de sus funcionalidades, como una nueva app para registrar el ritmo cardíaco que aprovechará mejor el nuevo sensor incluido.

El Pixel Watch 2 no cambiará en diseño, pero sí en 'hardware' 91mobiles El Androide libre

El Pixel Watch 2 vendrá como regalo por la compra de un Pixel 8 Pro en algunos mercados; la gran pregunta es si esta generación del Watch llegará a España, o si Google de nuevo decide dejar fuera a nuestro mercado.

