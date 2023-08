El Pixel Watch 2 aparece por sorpresa en Google Play: así será el nuevo reloj de Google

En un par de meses se cumplirá un año de la presentación del Pixel Watch, el reloj inteligente que tantos usuarios de Android llevaban años esperando. El verdadero 'Apple Watch de Android', lo más parecido a un reloj oficial para los amantes de la plataforma.

El efecto que ha tenido el Pixel Watch en el mercado ya se está dejando notar. En los últimos meses hemos visto una gran cantidad de nuevos lanzamientos de relojes inteligentes basados en Wear OS 3, demostrando que hay demanda entre los usuarios.

Así que la pregunta que muchos se están haciendo es evidente: ¿para cuándo la segunda generación? Pues todo indica que no tendremos que esperar mucho, aunque la gran duda es si llegará a España.

Pixel Watch 2

Ya había varios rumores circulando sobre el Pixel Watch 2, pero ahora tenemos el indicador más claro de que va a salir muy pronto al mercado. Como apuntan en 9to5Google, el Pixel Watch 2 ha sido descubierto en la Google Play Console, la herramienta de Google para publicar aplicaciones en la Google Play. Además de apps, también se suelen registrar nuevos dispositivos por motivos de compatibilidad, y eso es justo lo que ha ocurrido hoy con el Pixel Watch 2.

En concreto, lo que ha aparecido es el nombre clave del Pixel Watch 2, "Eos". Pero que se trata del nuevo reloj de Google es ya algo seguro, especialmente si nos fijamos en sus características técnicas. Según el registro de Google Play, se trata de un dispositivo basado en un procesador Snapdragon W5 de Qualcomm, uno de sus chips dedicados a wearables. Por lo tanto, esa será la gran diferencia técnica del nuevo modelo respecto al anterior, que estaba basado en un Exynos 9110 de Samsung.

En la práctica, el Pixel Watch 2 debería ser más potente y se debería notar más fluido. Aunque inicialmente los rumores hablaban de que usaría el Snapdragon W5+, en realidad la única diferencia es la presencia de un coprocesador; si Google pretende usar su propio chip como coprocesador, como ya hizo con el Pixel Watch, tiene sentido que use el Snapdragon W5 en vez de pagar más por el W5+. Donde no habrá diferencia es en la cantidad de memoria RAM, que serán los mismos 2 GB, ni en la pantalla, que tendrá la misma resolución; sin embargo, los rumores indican que el fabricante de la pantalla ahora será Samsung, y no BOE.

Otro detalle importante en el registro es que el dispositivo tiene Android 13. En otras palabras, el Pixel Watch 4 vendrá con Wear OS 4 de serie, que es la versión equivalente. Esto era lo que se esperaba cuando Wear OS 4 fue presentado el pasado mes de mayo, pero este registro lo confirma. Se espera que el Pixel Watch 2 se presente junto con la próxima generación de móviles Pixel, que a su vez estrenarán Android 14, durante el próximo otoño.

