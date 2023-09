Samsung contraataca a Google: lo nuevo del Galaxy S23 FE te va a hacer más difícil elegir un Pixel 8

La competición es más dura que nunca en el sector de los smartphones. La caída de ventas de móviles respecto a años anteriores ha hecho que las marcas sean más agresivas para conseguir clientes y especialmente, para quitárselos a las demás. Para los consumidores, es una gran noticia, porque las tres grandes, Apple, Samsung y Google van a ir con todas.

En apenas un mes, se van a producir tres de los lanzamientos más importantes del año. Apple golpeó primero con el iPhone 15 a mediados de septiembre, y a principios de octubre le tocará el turno a Google con su Pixel 8. La gran pregunta entonces es qué pasa con el otro gran rival de Apple, Samsung.

Gracias a la última filtración de la gama FE de Samsung, ya se sabe que es muy posible que la compañía coreana vaya a presentar sus dispositivos el próximo 4 de octubre; exactamente el mismo día de la presentación de Google. Es muy posible que Samsung se adelante, intentando quitar protagonismo a Google.

Samsung eclipsará a Google

El objetivo de Samsung parece claro: quiere aprovecharse de la subida de precio de los móviles Pixel para lanzar dispositivos más baratos e igual de atractivos. Para Google, va a ser difícil justificar los 799 euros que costará el Pixel 8, una subida de nada menos que 150 euros respecto al Pixel 7, teniendo en cuenta que no se esperan grandes mejoras en ‘hardware’ y este modelo no tendrá el sensor de temperatura del Pixel 8 Pro. Una pequeña mejora en la cámara gran angular, que ahora tendrá Macro Foco, seguramente no sea suficiente, y por eso se espera que Google centre la presentación en las nuevas funciones de Inteligencia Artificial para fotografía y vídeo.

La estrategia de Samsung, en cambio, será muy simple: ofrecer un móvil más barato y mejor. El Galaxy S23 FE no estará a la altura del S23 normal, pero conservará el mismo diseño, una genial pantalla más grande que la del Pixel 8, y una cámara telefoto con zoom óptico de 3x que los usuarios de Google no tendrán. La última filtración también apunta a que el S23 FE tendrá un procesador más potente que el de Google, el Snapdragon 8 Gen 1, aunque en algunos mercados podría ser el Exynos 2200.

Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE y Galaxy Buds FE Samsung

El golpe definitivo estará en el precio: se espera que el Galaxy S23 FE cueste 599 dólares, 100 dólares menos que el Pixel 8; está por ver cómo se traduce eso a precios en España, pero hay que tener en cuenta la gran cantidad de descuentos que ofrece Samsung en sus dispositivos. Es muy pronto para declarar vencedores, pero lo que está claro es que el Pixel 8 y el Galaxy S23 FE se enfrentarán en una pelea para recordar.

