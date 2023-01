Caída histórica de ventas de móviles: así te beneficiarás de las desgracias de los fabricantes

Ya es oficial: el mercado de smartphones pasa por uno de los peores momentos de su historia. El habitual lanzamiento de nuevos modelos a finales de año, como los del iPhone 14 o el Xiaomi 13, no ha sido suficiente para mejorar unas cifras que ya eran malas.

IDC ha publicado su habitual informe de distribución de smartphones, con datos tanto del último trimestre del 2022 como del año completo, y las noticias no son buenas, al menos para las compañías. Todo el mercado ha caído en general, y no hay excepciones.

El mercado de smartphones se descalabra

En el último trimestre del año se distribuyeron algo más de 300 millones de unidades de smartphones, frente a los 367 millones del mismo periodo en el 2021; por lo tanto, supone un retroceso del 18,3%. Es una cifra preocupante, teniendo en cuenta que cubre el periodo de navidad, que suele ser uno de los más provechosos del año.

Lo curioso es que la situación general del mercado no ha cambiado en absoluto. Samsung siguió siendo líder del mercado por volumen en el 2022, algo que tal vez es una sorpresa para quienes pensaban que la marca coreana estaba pasando por una crisis. Apple sigue siendo segunda y Xiaomi sigue siendo tercera. Lo único que ha variado es la distancia entre ellas, siendo la marca china la que más sufrió en el último trimestre con una caída del 26,3% en el último trimestre del año pese al lanzamiento del Xiaomi 13 en China. Otras marcas chinas también lo han pasado mal en el 2022, con Oppo y Vivo cayendo casi un 23% cada una.

Unidades distribuidas 2022

(millones) Cuota de mercado 2022 Unidades distribuidas 2021

(millones) Cambio en cuota de mercado

Samsung 260,9 21,6% 272,1 -4,1% Apple 226,4 18,8% 235,8 -4,0% Xiaomi 153,1 12,7% 191,0 -19,8% OPPO 103,3 8,6% 133,6 -22,7% vivo 99,0 8,2% 128,3 -22,8% Otros 362,7 30,1% 399,1 -9,1%

En cuanto a los motivos de semejante caída, seguro que te suenan. La crisis de suministro ha continuado afectando al sector, y algunas marcas como Apple no han podido vender más simplemente porque no han tenido más unidades que vender por el cierre de fábricas en China. Los fabricantes han sido más cautos que nunca, y han preferido vaciar el inventario antes que pedir más unidades; y es que hay que recordar que el IDC siempre habla de distribución de smartphones, no de ventas finales, por lo que no tiene en cuenta la cuestión del stock que ya tienen en almacenes y tiendas.

El segundo motivo seguro que también te es familiar: la gente cada vez espera más para cambiar de móvil. Según IDC, los usuarios de los principales mercados ahora esperan hasta 40 meses antes de sentir la necesidad de comprar un móvil nuevo. Simplemente, los usuarios tienen pocos motivos para actualizar, ya que el móvil que tienen ya suele cumplir todas sus exigencias y los nuevos modelos no son lo suficientemente diferentes como para justificar el pago.

Móviles más baratos y más ofertas

Por todo esto, los analistas de IDC creen que en el 2023 las marcas van a cambiar de estrategia, y que las ofertas serán más importantes que nunca. Prevén que los consumidores recibirán más alicientes para cambiar de móvil, y eso se puede traducir en precios más bajos, más promociones y ofertas de intercambio.

Esperamos grandes ofertas en los móviles lanzados en el 2023

En el 2023 también esperamos ver nuevos métodos para fomentar la compra de nuevos móviles. Es algo que será especialmente notable en la gama alta, donde los beneficios son más altos por cada unidad vendida; por lo tanto, los próximos lanzamientos como el Galaxy S23 pueden ser vitales para el futuro de Samsung, por ejemplo. Por lo tanto, aunque el precio de partida del S23 probablemente será más alto, no deberíamos esperar mucho para ver rebajas importantes.

Esto encaja con los últimos rumores provenientes del sector, que afirman que las marcas bajarán los precios de sus nuevos móviles. El iPhone 15 básico de Apple podría ser más barato que el iPhone 14 actual, y los fabricantes de Android tendrán que seguir el mismo camino.

