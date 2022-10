Si tienes un Android y un iPhone, Apple acaba de confirmar una de las mejores noticias del año

Esta semana, la Unión Europea ha formalizado la nueva legislación que impone la conexión USB-C como el nuevo estándar que todos los fabricantes de smartphones, tablets, portátiles y otros dispositivos tendrán que seguir.

[El cargador universal USB-C será el estándar en Europa tras el voto a favor del Parlamento Europeo]

Es una ley que principalmente está dirigida a un fabricante en particular: Apple. Mientras que la inmensa mayoría de marcas de móviles Android ya han dado el salto a USB-C, la compañía de la manzana aún confiaba en su propio conector, llamado Lightning, que ha usado tradicionalmente en todos sus dispositivos.

Apple confirma el salto a USB-C

Hoy, Apple ha confirmado por primera vez que no tendrá más remedio que seguir las leyes europeas y montar USB-C en sus dispositivos; así lo ha declarado el vicepresidente de marketing global de Apple, Greg Joswiak, en una entrevista a The Wall Street Journal.

Joswiak ha defendido que Apple haya tardado tanto en abandonar Lightning, afirmando que intentaron encontrar un equilibrio al permitir que el cargador usase cualquier tipo de conexión (como USB-C o USB-A) y que sólo el cable tuviese una conexión Lightning; también recuerda que Lightning es usado por mil millones de personas.

El iPhone 14 sería el último con puerto Lightning Apple

Son datos que no convencieron a la Comisión Europea, con la que Apple tuvo “un pequeño desacuerdo”, según Joswiak; sin embargo, el ejecutivo evita criticar a los legisladores europeos, y cree que tienen “buenas intenciones” en su búsqueda de un sistema de carga único que reduzca la cantidad de basura electrónica producida cada año.

Con todo, esa es una discusión que ya no tiene sentido continuar. Joswiak reconoce que Apple no tendrá más remedio que usar USB-C, aunque no ha llegado a confirmar que los iPhone lo vayan a usar; pero todas las filtraciones apuntan a que el iPhone 15 será el primer móvil de la marca en tener el nuevo estándar.

El nuevo iPad ya usa USB-C

En realidad, este no es un movimiento sorprendente. Apple ya ha adoptado USB-C en la mayoría de sus dispositivos como el iPad y el MacBook y de hecho, el iPhone era el último que le quedaba por cambiar; irónicamente, los usuarios de Apple ahora tienen el mismo problema que antes tenían los de Android, al tener que usar varios cables diferentes para sus dispositivos.

Aunque Apple ha jugado con la posibilidad de lanzar un móvil sin puertos para ‘saltarse la ley’, a estas alturas no parece que esté dispuesta a dar semejante paso; la carga inalámbrica no está cubierta por la legislación europea, por lo que Apple puede seguir apostando por MagSafe como característica diferenciadora respecto a los Android.

Para los usuarios de Android, esta es una buena noticia, especialmente si somos de los que tenemos un iPhone como segundo móvil; ya no tendremos que llevar dos cables diferentes (ni dos cargadores), y podremos usar el mismo para recargar ambos dispositivos. Además, los fabricantes de accesorios para iPhone también tendrán que pasarse a USB-C, lo que debería aumentar la cantidad de opciones que tenemos.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan