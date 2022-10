El realme C33 llega a España: características y precio del móvil 4G barato que sorprende

El realme C33 fue presentado en China en el mes de septiembre para dejar claro que esta marca sigue rendiendo a todo ritmo y no está dejando lugar a dudas sobre cada uno de sus lanzamientos. Esta vez desembarca de nuevo en España con el realme C33, un móvil Android 4 con muchas virtudes que llamará la atención de muchos en el Black Friday y en Navidades.

[El Realme 10 está a punto de llegar, el nuevo gama media que se enfrentará al Redmi Note 12]

Las gracias del realme C33

Si hay por algo que destaca este teléfono es por su bonito diseño, con una textura de arena brillante en la trasera y un frontal elegante con ese notch que define de nuevo a la marca, ya que muchos de sus teléfonos hacen gala de un exquisito diseño.

Aparte del diseño, se dispone como un móvil que alcanza sus horas de pantalla gracias a la batería de 5.000 mAh, aunque carece de una carga rápida importante. Pero sí que gracias a su capa personalizada, la de realme, es capaz de sacar todo el jugo posible a su batería para ser un móvil bien eficiente.

realme C33 El Androide Libre

En los términos del rendimiento, se vale del chip Unisoc T612, que suele ser visto en móviles baratos como este realme C33, para valer perfectamente en muchas de las situaciones en las que se le va a exigir un poco de rendimiento. Lógicamente nos enfrentamos a un chip de Unisoc, así que hay que tenerlo presente.

En las cámaras se vale de una principal de 50 Mpx para la trasera y una macro de 2 Mpx. Hay que decir que nos podemos llevar alguna sorpresa que otra con este móvil, sobre todo cuando echéis un vistazo al análisis del mismo.

realme C33 El Androide Libre

Finalmente, nos quedamos con la frontal que saca buenas selfies y un móvil que tiene sus peros, como que es 4G, que no tiene USB tipo C para conectarlo o que el tema dinámico en Android 12 simplemente carece del mismo. Y no se nos olvida que también dispone de sensor de huellas lateral, dato importante por el precio al que llega.

Disponibilidad y precios en España

El realme C33 está disponible desde hoy mismo en España a un precio la variante de 4 + 32 GB de 169 euros, mientras que la otra, la de 4 +64 GB llega a los 189 euros, aunque durante este mes de octubre, a través de la oferta de lanzamiento, se rebajan cada una de las variantes sus 20 euros.

Características del Realme C33

realme C33 El Androide Libre

Procesador y memoria Unisoc T612.

Memoria RAM: 4 GB.

Almacenamiento interno: 64 / 128 GB.

Pantalla Tamaño: 6,5 pulgadas.

Resolución: HD+.

Tecnología: LCD.

Tasa de refresco: 60 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx.

Sensor macro: 2 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 5 Mpx.

Conectividad 4G.

Bluetooth 5.0.

Wifi b/g/n.

Sensor de huellas lateral.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Otros Puerto microUSB.

Jack de audio 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: grosor de 8,9 mm.

Peso: - g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: -.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan