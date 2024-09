Estos son todos los móviles de Google que llegarán en el 2025: los Pixel 10 y Pixel 9a se filtran y revelan detalles

Aún no nos hemos recuperado del lanzamiento de los Pixel 9, y ya estamos pensando en la próxima generación; pero teniendo en cuenta los plazos necesarios para producir un móvil, no es tan extraño que ya se hayan filtrado algunos detalles de su desarrollo, como acaba de ocurrir.

En Android Headlines han obtenido los nombres clave de los móviles de Google que serán lanzados a lo largo del 2025; y aunque por sí solos los nombres no dicen nada, aparte del gusto de los ingenieros, en su conjunto revelan detalles sobre los planes de la compañía para sus próximos smartphones.

La parte más importante es que se han revelado cinco nombres: Tegu, Frankel, Blazer, Mustang y Rango; en otras palabras, Google lanzará cinco dispositivos a lo largo del año que viene. Ya sabemos que uno es el Pixel 9a, probablemente 'Tegu', porque este dispositivo ya se ha filtrado en las últimas semanas, con un diseño que, de confirmarse, será algo polémico.

Eso nos deja cuatro dispositivos, y eso significa que Google no va a cambiar su gama de productos para el 2025; al igual que ha hecho este año, presentará cuatro móviles en la gama Pixel 10. En parte, no es tan raro, y no es un indicador del éxito de la gama Pixel 9; como ya hemos dicho, las compañías tienen que preparar sus lanzamientos con mucha antelación, y la elección de los cuatro modelos probablemente se hizo antes del lanzamiento del Pixel 9. Puede haber cambios de última hora, y en el pasado han ocurrido, pero sería raro a menos que un dispositivo en concreto haya tenido tan poco éxito, que merezca la pena cancelarlo por completo. Por ahora, no hay nada que indique un fracaso semejante.

Por lo tanto, Google se mantiene en sus trece en algunas de las decisiones más polémicas o curiosas, como el Google Pixel 9 Pro XL. En esta generación, el Pixel 9 y el Pixel 9 Pro tienen un tamaño similar, y los que necesitan o prefieren un móvil más grande tienen que pagar más por el modelo XL. Si esta decisión ha sido la correcta, es algo que sólo Google sabe por ahora, pero por el momento, todo indica que en el Pixel 10 la repetirá. Como también se repetirá la introducción de un plegable en la gama, con el Pixel 10 Pro Fold.

En esta ocasión, los nombres clave de los nuevos Pixel se basan en razas de caballos, mientras que los de los Pixel 9 se basan en razas de reptiles (por eso el Pixel 9a es 'Tegu'). Según esta filtración, el Pixel 10 es 'Frankel', el Pixel 10 Pro es 'Blazer', el Pixel 10 Pro XL es 'Mustang' y el Pixel 10 Pro Fold es 'Rango'.

Aunque no se esperan sorpresas en la gama Pixel 10, Google lo compensará con el mayor cambio de 'hardware' de la historia moderna de los Pixel. Se espera que los Pixel 10 sean los primeros en usar los nuevos procesadores Tensor basados en el proceso de fabricación de TSMC; hasta ahora, han estado basados en la tecnología de Samsung, y el retraso en dar el salto a TSMC se ha notado este año, con unos chips que apenas ofrecen diferencias respecto a los del año pasado.