Google te va a quitar una de las principales razones para comprarte un móvil Samsung

En la actualidad, Samsung es la referencia absoluta si queremos que nuestro móvil dure más tiempo. Su promesa de cuatro años de actualizaciones (cinco años para el S23) cambió completamente el mercado y obligó al resto de compañías a reaccionar.

Desde aquel anuncio inicial de Samsung, otras marcas como OnePlus también han aumentado el plazo de soporte de sus móviles, y el OnePlus 11 recibirá cuatro años de nuevas versiones de Android y cinco años de actualizaciones de seguridad.

Irónicamente, la mismísima Google se sorprendió por el anuncio de Samsung, y con el Pixel 7 tuvo que ponerse a la altura prometiendo tres años de nuevas versiones de Android y cinco años de actualizaciones de seguridad. Pero eso no era suficiente.

Más años de soporte

Según ha revelado 91Mobiles en la última filtración relacionada con el Pixel 8, Google está lista para anunciar sus nuevos planes de soporte, con el objetivo de quitarle el trono a Samsung y volver a ser la referencia del sector.

Según la filtración, Google ofrecerá siete años de soporte, una cifra a la que pocas marcas se pueden acercar. Aunque no se ha especificado, es muy probable que se refiera a la cantidad de años que los Pixel 8 recibirán actualizaciones de seguridad; así que, si compramos un Pixel 8 en el día de lanzamiento, tendremos la tranquilidad de poder usarlo durante siete años sin peligro.

El Pixel 8 recibiría siete años de actualizaciones 9to5Google El Androide libre

Eso sí, no está claro cuántas versiones de Android llegarán al Pixel 8, y probablemente serán muchas menos. Por ejemplo, el Pixel 7 recibirá sólo tres versiones, hasta Android 15. El motivo es que una actualización de sistema operativo suele requerir de más trabajo y adaptación al ‘hardware’ antiguo que una simple actualización de seguridad que normalmente requiere pocos cambios.

Aún así, es una gran mejora respecto a los estándares que Google seguía hasta no hace mucho. No en vano, la semana pasada Google abandonó a los usuarios de uno de sus mejores móviles, el Pixel 4a, después de sólo tres años de actualizaciones de seguridad. Aún queda lejos del mejor del mercado en este aspecto, el FairPhone 5 que tendrá ocho años de actualizaciones de seguridad, pero no mucho.

Atrás quedaron los tiempos en los que teníamos que comprar un móvil nuevo cada año. El mercado ha cambiado mucho desde entonces, y los ciclos de renovación son cada vez más largos; las prioridades de los consumidores también han cambiado, y dan más importancia a que el móvil sea usable durante más tiempo.

Hay muchas razones por las que querríamos usar el móvil durante más años. Para la mayoría de la gente, es una razón económica, ya que el mayor precio de los móviles modernos hace difícil la renovación anual. Pero cada vez más gente tiene en cuenta la razón ecológica, después de años en los que los vertederos se han llenado de productos electrónicos.

Sea cual sea nuestra razón, la limitación no suele estar en el móvil en sí; con un cambio de batería cada cierto tiempo, es perfectamente posible usar un móvil durante muchos años. El problema está en el ‘software’, ya que los modelos viejos no suelen recibir muchas actualizaciones. No es una simple cuestión de recibir las últimas novedades, sino parches de seguridad que tapan ‘agujeros’ por los que pueden entrar los hackers.

