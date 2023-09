Android Auto 10.5 ya disponible para todo el mundo: ya es posible actualizar a la última versión

Como ya viene siendo habitual en este 2023, Google ha lanzado una nueva versión de Android Auto. El éxito del sistema para pantallas de coches es más que obvio: los nuevos conductores sólo quieren Android Auto y rechazan los sistemas que vienen por defecto en los nuevos modelos de coche.

La razón de este éxito está en Coolwalk, la nueva interfaz que ofrece una experiencia más completa, aprovechando el mayor tamaño de la pantalla para ofrecer dos apps al mismo tiempo; una multitarea que permite, por ejemplo, tener la app de mapas y la de música abiertas a la vez.

Pero hablando de apps, ese es el principal motivo por el que los conductores prefieren Android Auto: porque pueden usar las mismas apps que tienen en el móvil, como Spotify, Waze, Google Maps e incluso YouTube.

Android Auto 10.5 ya disponible

Ahora le toca el turno a la versión 10.5 de Android Auto, que ya estaba disponible en versión beta la semana pasada pero que ahora ha sido lanzada para todos los usuarios. Por lo tanto, no es necesario hacer nada especial para disfrutar de esta nueva versión, sólo asegurarse de que la app está actualizada; sin embargo, hay que tener en cuenta que, incluso si forzamos la actualización a través de Google Play, es muy posible que la nueva versión no llegue inmediatamente a nuestro móvil, ya que el proceso se realiza poco a poco para todos los usuarios.

De la misma manera, no podemos esperar ningún tipo de detalle sobre las novedades que trae Android Auto 10.5. Desde hace ya unas cuantas versiones, Google no se molesta en cambiar el recuadro que lista las novedades de cada versión. El motivo de esta dejadez es que el desarrollo de Android Auto está siendo tan rápido, que algunas funciones se introducen en el sistema antes de que estén disponibles. Por ejemplo, se sabe que Android Auto recibirá apps de videollamadas como Zoom y Google Meet, y estas actualizaciones están poniendo las bases para que esa opción se active próximamente, y no necesariamente con la llegada de una versión nueva.

También se espera que Android Auto 10.5 solucione algunos de los problemas y ‘bugs’ presentes en el sistema. El más grave es el que hace que Waze para Android Auto no funcione, con un mensaje que dice “calculando la ruta” y que se queda ‘colgando’ sin posibilidad de recuperación.

