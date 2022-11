El lector de libros electrónicos que deberías comprar, punto: análisis del Amazon Kindle (2022)

Poco a poco, los libros electrónicos han conquistado incluso a los lectores más reacios a abandonar el papel. Y es innegable que buena parte de culpa la tiene Amazon, que, con su Kindle, ha ofrecido una manera accesible y sencilla de usar este formato.

El Kindle es el que mejor ha adoptado la idea del libro electrónico, al integrarlo con la plataforma de Amazon, lo que nos ofrece acceso a la mayor librería del planeta. Ha tenido tanto éxito, que Amazon ha lanzado varios dispositivos en la misma gama, con funciones cada vez más avanzadas, como el Paperwhite o el Oasis. Y en contraste, el Kindle original ha cambiado relativamente poco a lo largo de los años. Hasta ahora.

Nuevo Kindle, nueva experiencia

El nuevo modelo de Kindle para el año 2022 es la mayor renovación de la historia del dispositivo; es un lector completamente nuevo, con hardware renovado y nuevas características, que acercan su experiencia a la de modelos más caros.

De hecho, tal vez no debería decir esto, pero creo que Amazon se está disparando en el pie con este lanzamiento; es tan bueno y completo, que veo pocos motivos para comprar otro modelo de la misma marca, y este tiene un precio muy inferior. Y para el resto de los fabricantes, es un golpe en la mesa que requerirá una reacción similar.

El mismo Amazon Kindle de siempre, pero muy mejorado Adrián Raya El Androide Libre

Lo mejor de todo es que Amazon ha implementado todos estos cambios sin afectar al formato del dispositivo. Este sigue siendo el mismo Kindle de siempre en la mano, y en ese sentido, no notarás muchas diferencias; lo cual es sorprendente, teniendo en cuenta que Amazon afirma que ha cambiado completamente el proceso de fabricación, usando ahora entre un 30 y un 75% de plástico reciclado y un 90% de magnesio reciclado. También hay que destacar que ahora está disponible en color azul marino, además del clásico negro que he podido probar.

Una pantalla increíblemente nítida

El principal motivo por el que querrías un lector de libros electrónicos, en vez de simplemente usar tu móvil, está en la pantalla; al usar la tecnología de tinta electrónica, son más fáciles para la vista, y no muy diferentes de leer directamente en un papel.

Eso se sigue siendo verdad en el nuevo Kindle, pero, además, contamos con un par de ventajas muy importantes respecto al modelo anterior. Para empezar, por primera vez en muchos años el panel ha cambiado, y ahora es de mayor calidad y resolución, alcanzando los 300 ppp (puntos por pulgada).

La nitidez de la pantalla del Kindle es inmejorable Adrián Raya El Androide Libre

Que esto es un avance queda claro cuando nos fijamos en el modelo superior, el Kindle Paperwhite, y nos damos cuenta de que tiene la misma resolución. Pero curiosamente, el Kindle básico tiene ventaja, ya que su pantalla es más pequeña; en otras palabras, una mayor resolución en un espacio menor se traduce en una densidad superior y por lo tanto, una mayor nitidez.

Este es el Kindle más nítido de la historia, hasta el punto de que es imposible ver “los píxeles” (que en realidad son puntos) por mucho que nos acerquemos a la pantalla. Las letras se renderizan con una absoluta precisión, y eso a la larga evitará dolores de cabeza después de largas sesiones de lectura. También es algo que notaremos especialmente a la hora de mostrar imágenes, como ilustraciones que pueda haber en el libro; y he comprobado que ahora el Kindle es mejor que nunca para leer cómics o manga (especialmente este último al ser en blanco y negro), que también están accesibles a través de la tienda y plataforma de Amazon.

Gran experiencia de lectura

La gran ventaja de la tinta electrónica es que es perfectamente visible a la luz del sol a diferencia de un smartphone. La pantalla del Kindle no tiene reflejos y eso la hace ideal para leer al aire libre, pero el inconveniente que suelen tener estas pantallas es que no se iluminan, lo que hace imposible leerlas con baja iluminación.

Con la luz frontal del Kindle es perfectamente posible leer a oscuras Adrián Raya El Androide Libre

Para solucionarlo, el nuevo Kindle tiene una luz frontal ajustable, que ilumina el texto; en mis pruebas, no he tenido problemas para leer en la cama con muy poca luz. Eso sí, no tenemos muchas opciones con esta luz, más allá de variar el brillo; en este modelo, nos tenemos que conformar con una luz de color blanco amarillento.

A todo esto, hay que sumar una novedad de software interesante: el modo oscuro, que básicamente invierte la interfaz, haciendo que el negro sea el fondo y las letras estén en blanco. Es de esas cosas que, o amas, u odias, no hay término medio; aunque yo soy de lo segundo, aprecio que esta opción exista.

El subrayado de los Kindle es de esas cosas que mejoran mucho la experiencia de lectura Adrián Raya El Androide Libre

Lo que sí amo, y con locura, son las funciones avanzadas disponibles cuando estamos leyendo. Por ejemplo, selecciona cualquier palabra, y Amazon mostrará resultados del diccionario, de la Wikipedia, e incluso un traductor. También podemos subrayar partes que nos interesen, y veremos las partes más subrayadas por el resto de los lectores, como pasajes especialmente importantes o llamativos.

Mejor en todo

El nuevo Kindle de 2022 es mejor que el modelo anterior en absolutamente todos los aspectos, gracias a una renovación completa del hardware. Eso es algo que notaremos sólo con usar la interfaz del Kindle, ya que notaremos que ahora es más rápida y que elementos pesados como las imágenes se cargan al instante; eso es gracias al nuevo procesador usado y a la renovación de la interfaz introducida hace pocos meses para todos los usuarios.

La interfaz de los Kindle ha cambiado en las últimas versiones Adrián Raya El Androide Libre

La nueva interfaz de los Kindle llegó con la intención de facilitar la búsqueda de nuestra próxima lectura. Dos botones en la parte inferior nos llevan a las dos secciones principales: “Inicio” y “Biblioteca”; en ese último lugar es donde encontraremos nuestros libros, y donde podremos usar los filtros para que se muestren sólo los libros descargados u ordenarlos por autor o nombre. En Inicio es donde encontraremos recomendaciones, como lecturas rápidas o libros similares a los que has leído; en otras palabras, es el sitio que usa Amazon para intentar venderte libros. Lo bueno es que no es necesario entrar en esta sección para usar el dispositivo, y mientras te mantengas en tu biblioteca, no recibirás publicidad ni recomendaciones.

Lo mejor de tantas funciones nuevas es que no repercuten en la duración de la batería, más bien al contrario: el Kindle dura más que nunca, y en la semana y media que llevo usándolo apenas he mermado la batería, con una duración estimada de seis semanas con una carga. Una carga que por fin podemos hacer con el mismo cable USB-C de nuestro móvil gracias a la nueva conexión. La duración de la batería dependerá de varios factores, incluyendo el nivel de iluminación que usemos o si hemos activado el modo avión (que desactiva la conexión a Internet), disponible rápidamente en el menú superior en cualquier momento.

La nueva pantalla y la mayor potencia del Kindle permite leer cómics y manga Adrián Raya El Androide Libre

Hay que tener en cuenta que este Kindle no tiene opción con conectividad móvil 4G, así que sólo tenemos WiFi y antes de salir tendremos que descargar los libros que queramos leer; la buena noticia es que ahora podemos tener más libros en memoria que nunca, gracias a los 16 GB de almacenamiento integrado, respecto a los 8 GB de modelos anteriores. A cambio, no tenemos posibilidad de usar tarjetas microSD para ampliarlo.

La nueva referencia

El Amazon Kindle 2022 es un salto de gigante respecto a su antecesor, y eso hace que la elección para el consumidor sea más fácil que nunca. Siendo sincero, veo pocos motivos para comprar otro lector de libros electrónicos que no sea este.

La funda del Kindle es opcional, pero recomendable por su tacto y protección Adrián Raya El Androide Libre

Si Amazon no es tu tienda preferida para comprar libros, ese sería uno de los pocos motivos para optar por otro modelo (puedes cargar libros en memoria desde el ordenador, pero sólo si no están protegidos por otras tiendas y si están en el formato apropiado). También hay que tener en cuenta que este modelo no tiene protección alguna contra los elementos, algo importante si te lo vas a llevar a la piscina o de acampada.

Aparte de eso, realmente no he encontrado faltas en un uso diario. Incluso comparado con otros modelos de Kindle, este sale muy bien parado, e incluso aventaja a parte de la gama en algunos aspectos, pese a ser el modelo más barato.

