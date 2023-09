El grave fallo de Android Auto que desespera a los conductores: cómo sería posible solucionarlo

Android Auto es el sistema para coches preferido de los conductores, pero eso no significa que no tenga problemas; de hecho, la cantidad de ‘bugs’ en Android Auto parece haber aumentado desde que Google cambió el ritmo de desarrollo de la app para Android.

Desde que Google lanzó la nueva interfaz ‘Coolwalk’ en Android Auto, que permite dividir la pantalla en varias apps y ofrece una experiencia más parecida a la de un móvil, la plataforma ha crecido mucho y ha recibido mucha atención. En menos de un año han salido nada menos que quince versiones diferentes de la app.

Muchas de estas versiones introdujeron novedades, como las apps de Waze y YouTube para Android Auto, pero muchas otras fueron lanzadas sólo para solucionar los muchos problemas que han nacido por culpa de este desarrollo tan rápido. Y es de esperar que la siguiente versión también sea así, porque se ha descubierto un ‘bug’ muy grave en Android Auto.

Sin sonido en Android Auto

El problema ha sido descubierto por varios usuarios de Reddit y redes sociales, y aunque las circunstancias son diferentes en cada caso, todos tienen en común lo mismo: problemas con el volumen en Android Auto.

Algunos de estos usuarios no pueden cambiar el volumen de los altavoces cuando tienen Android Auto; lo llamativo es que este problema parece afectar a todo el sistema de infoentretenimiento del coche, y no sólo dentro de las apps de Android Auto. Por lo tanto, incluso si salimos de Android Auto e intentamos escuchar la radio con el reproductor que venía con el coche, el volumen seguirá bloqueado.

Las apps de Android Auto no pueden cambiar el volumen BMW

Los testimonios difieren un poco en cada caso. En ocasiones, los usuarios ven un mensaje en la pantalla que pone “Pausado. El volumen no será ajustado”, mientras que en otras el control de volumen simplemente no funciona. En cambio, otros usuarios han tenido éxito ejecutando apps como Spotify, que son las únicas que pueden reproducir música mientras que el resto son bloqueadas. Mientras tanto, otros usuarios simplemente no tienen sonido alguno, y ninguna de las apps que prueban son capaces de reproducir música a través de los altavoces del coche.

Lo que parece evidente es que hay un ‘bug’ en la manera en la que Android Auto gestiona la salida de sonido del coche; puede que se quede bloqueado, y que por eso tampoco permita el cambio de volumen fuera de Android Auto. Una posible solución temporal a este problema es desconectar Android Auto, es decir, desconectar el móvil que tenemos conectado a la pantalla del coche. En ese caso, el control de volumen debería volver al sistema que viene por defecto en el coche.

Google no ha dado señales de que sea consciente de que este ‘bug’ existe; los primeros testimonios datan ya de hace varios meses, aunque últimamente parezcan ser mas numerosos. Es perfectamente posible que el problema se solucione con una futura actualización de Android Auto, que al ritmo al que se producen debería llegar a mediados del mes de octubre.

