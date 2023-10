La tecnología para escuchar música que los conductores que usan Android Auto no quieren perder

El principal motivo del éxito de Android Auto es muy sencillo de comprender: es capaz de convertir nuestro coche en un móvil con ruedas, llevando a la pantalla del salpicadero las mismas apps que usamos en el smartphone.

La posibilidad de usar apps como Google Maps en Android Auto ya es un motivo de peso para dar el salto a la plataforma; y en los últimos meses están apareciendo más apps, como Waze o la app oficial de YouTube que permite ver vídeos (siempre y cuando el coche esté parado, por supuesto).

Pero sin duda alguna, las apps de música son las más populares. La posibilidad de usar Spotify en el coche, con acceso a nuestras listas, es uno de los puntos fuertes de Android Auto; sin embargo, no todo el mundo está convencido con el streaming de música, y prefiere un método más tradicional.

Radio AM y FM ganan a Android Auto

Según estudio de Edison Research, nada menos que el 46% de los usuarios de Android Auto siguen usando la radio AM y FM para escuchar música mientras conducen; eso, pese a tener acceso a apps de streaming como Spotify, que son las favoritas de sólo el 18% de los encuestados. Hay que tener en cuenta que el estudio se realizó en los Estados Unidos, por lo que es posible que en España la tendencia sea diferente, pero son datos llamativos.

La radio sigue siendo muy importante para los conductores, especialmente si no tienen Android Auto (o Apple CarPlay) en su vehículo principal; en ese caso, el 67% de los conductores prefiere encender la radio antes que buscar otro método para escuchar música. En realidad, este dato no es tan sorprendente si tenemos en cuenta que los conductores están cansados de la tecnología de los coches, como demostró otro estudio; así que, si no tienen Android Auto, prefieren usar la radio antes que intentar usar el sistema que viene por defecto en el coche.

Teniendo en cuenta que la primera emisión comercial de radio AM se realizó en 1905, los conductores demuestran una gran dependencia de una tecnología que ya ha superado el siglo; pero que ha demostrado seguir siendo perfectamente válida para los trayectos que realiza la mayoría de los conductores. En cambio, la tecnología que no está resistiendo tan bien el paso del tiempo es el CD; tan poca gente usa discos en el coche que el estudio los aglutina en “Otros”, junto con la gente que aún conecta un MP3 al sistema de audio del coche.

Una posible explicación a la popularidad de la radio AM/FM está en la facilidad de uso; en muchos coches se enciende al arrancar y no hace falta hacer nada más para disfrutar de música. Especialmente si el trayecto es corto, para mucha gente puede no merecer la pena ponerse a buscar una lista en Spotify o YouTube Music. También hay que sumar la cuestión del coste, con suscripciones cada vez más caras frente a una radio gratuita gracias a los anuncios.

