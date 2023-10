Problemas de conexión con Android Auto para los usuarios de estos móviles: esta es una posible solución

Nuevo tropiezo de Google con Android Auto, y este tiene menos justificación. El desarrollo del sistema para coches de Google se ha encontrado con varios problemas en el último año, fruto del elevado ritmo de lanzamiento de nuevas versiones.

Gracias a que en apenas unos meses se han lanzado muchas nuevas versiones de la app de Android Auto, el sistema ha recibido muchas novedades interesantes, desde la compatibilidad con Waze y YouTube en el coche, a las nuevas funciones de Google Maps en Android Auto.

Sin embargo, no es menos cierto que esta política de Google con Android Auto le ha reportado muchos problemas, en forma de ‘bugs’ que pueden llegar a inutilizar completamente al sistema. De hecho, el último problema reportado eliminaba la barra de tareas de Android Auto, lo que hacía imposible el uso normal del sistema.

Problemas con Pixel 8 y Android Auto

Pero el último fallo es tal vez más criticable. Hasta ahora, los ‘bugs’ se podían justificar en el ahínco de Google por lanzar nuevas funciones, que inevitablemente ‘rompían’ algo. Pero el caso del ‘bug’ que se están encontrando ahora los usuarios es diferente, porque afecta a los nuevos móviles de Google, el Pixel 8 y el Pixel 8 Pro.

Ahora que las primeras unidades de estos móviles están llegando a las manos de los compradores que se dieron más prisa en comprarlas, se está descubriendo que Google no tuvo en cuenta la conexión entre los nuevos Pixel y Android Auto. En concreto, muchos usuarios están reportando en los foros oficiales de Google que su Pixel 8 no se puede conectar con Android Auto. Cuando conectan el móvil por cable, Android Auto simplemente no se inicia en la pantalla del coche; y lo peor es que todo parece correcto, ya que la app de Android Auto está instalada y cambiar el cable no sirve de nada.

El problema de Android Auto afecta a los usuarios de los nuevos Pixel 8 Cristina Villarino El Androide Libre

El problema sólo afecta a los nuevos Pixel 8 y Pixel 8 Pro; los modelos anteriores, como el Pixel 7 y el Pixel 6 ejecutan Android Auto perfectamente con el mismo coche y el mismo cable. Por lo tanto, todo indica que Google ha cambiado algo en sus nuevos móviles sin tener en cuenta que iba a afectar al funcionamiento de Android Auto. Recordemos que Google tenía planeadas más novedades de las que finalmente llegaron al Pixel 8, incluyendo un nuevo modo de escritorio que se activaría al conectar un cable a un monitor. Lo siguiente es una elucubración, pero no sería de extrañar que haya algún tipo de conflicto entre ambas funciones.

Por ahora, Google no ha explicado cómo solucionar este problema, aunque la buena noticia es que sus representantes están recopilando más información en los foros oficiales; así que, con suerte, el problema debería solucionarse con una futura actualización.

Mientras tanto, algunos usuarios afirman que han conseguido solucionar el problema desinstalando la app de Android Auto que viene en el Pixel 8, y volviéndola a instalar desde Google Play; aunque eso no parece servir a todo el mundo.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan